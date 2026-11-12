Πειραιάς: Υποδέχθηκε το νεότευκτο «Nikos Travlos» του Ομίλου Neptune

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Έντονη ήταν η συγκίνηση κατά την εκδήλωση υποδοχής του νέου πλοίου «Nikos Travlos» στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο φέρει το όνομα του ιδρυτή του Ομίλου Neptune και πατέρα της Μελίνας Τραυλού.

Η τελετή αποτέλεσε μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία της οικογένειας Τραυλού και της Neptune, στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας και στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

«Είναι για μένα μια μέρα βαθιάς συγκίνησης, μεγάλης χαράς και περηφάνειας», είπε η πρόεδρος της Neptune, Μελίνα Τραυλού καλωσορίζοντας το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή του πατέρα της. Θυμήθηκε ότι το 2014 πολλοί από τους σημερινούς παρευρισκομένους είχαν βρεθεί μαζί, όταν στον στόλο εντάχθηκε το «Neptune Thalassa» – το τελευταίο πλοίο που υποδέχθηκε ο Νίκος Τραυλός.

Η θάλασσα και το λιμάνι του Πειραιά, όπως ανέφερε, καθόρισαν τη ζωή και την πορεία του ιδρυτή της εταιρείας. «Με έμαθε να βλέπω ένα πλοίο όχι μόνο ως μέτρα και αριθμούς, αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό», είπε, μιλώντας για την αγάπη του για τη ναυτιλία, την ευαισθησία του και τις αξίες που της μετέδωσε: την υπευθυνότητα, την προσοχή στη λεπτομέρεια, τον σεβασμό στους ανθρώπους την αξιοπρέπεια και τη δύναμη της ομαδικής δουλειάς.

Η πρόεδρος της Neptune και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αναφέρθηκε ακόμη στη συγκίνηση που μοιράζονταν όταν άκουγαν τον εθνικό ύμνο, αλλά και στις στιγμές που περίμεναν μαζί στον Πειραιά τα πλοία να δέσουν ή να αποπλεύσουν. Θυμήθηκε και το 1981, όταν οι δυο τους βρίσκονταν στην αποβάθρα του λιμανιού της Βενετίας, καθώς απέπλεε το πρώτο πλοίο της εταιρείας, το «Melina». «Ο πατέρας μου δεν είναι μαζί μας, αλλά είναι εδώ», είπε.

«Με σκληρή δουλειά και πολύ τσιγάρο»

Η πορεία της Neptune, όπως περιέγραψε, ξεκίνησε από δύο μικρά δωμάτια στον έβδομο όροφο της Ακτής Μιαούλη 81, όπου εργάζονταν ο Νίκος Τραυλός, η σύζυγός του και η συνεργάτιδά τους Κική, νονά του νέου πλοίου.

Από εκείνα τα πρώτα βήματα, με αγωνίες, ξενύχτια και σκληρή δουλειά και «πολύ τσιγάρο», η εταιρεία εξελίχθηκε σε διεθνή ναυτιλιακό όμιλο, αναπτύσσοντας δραστηριότητα τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά. Η κα. Τραυλού αναφέρθηκε και στη συμβολή του αείμνηστου Θεόδωρου Βασιλάκη και της Hertz , που ήταν από τους πρώτους πελάτες, με τους οποίους ξεκίνησε η ενασχόληση της Neptune με τη μεταφορά αυτοκινήτων.

Η υποδοχή του «Nikos Travlos» συνδέθηκε και με τη συμπλήρωση περισσότερων από 50 χρόνων πορείας της εταιρείας. Η πρόεδρος της Neptune εξήγησε ότι επέλεξε να συνδυάσει την έναρξη των εορτασμών με την άφιξη στον Πειραιά ενός πλοίου που τιμά τον ιδρυτή και συνδέει τις ρίζες της εταιρείας με το μέλλον της.

Το «Nikos Travlos» που φέρει την ελληνική σημαία, είναι το δεύτερο πλοίο του διευρυμένου Genesis Project, το οποίο περιλαμβάνει δέκα πλοία νέας γενιάς. Το πλοίο μεταφοράς οχημάτων διαθέτει πρόωση διπλού καυσίμου, με δυνατότητα χρήσης LNG και συμβατικών καυσίμων.

Τα «μπιχλιμπίδια»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Μελίνα Τραυλού στο μουστάκι που κοσμεί την πλώρη του πλοίου, σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά «μάτια» των υπόλοιπων πλοίων της Neptune. Θυμήθηκε ότι ο πατέρας της είχε αρχικά αντιδράσει στην ιδέα των «ματιών», θεωρώντας τα «μπιχλιμπίδα» όπως είχε πει τότε, όμως αργότερα αναγνώρισε ότι η κόρη του είχε δίκιο. Το μουστάκι, είπε η κα. Τραυλού, αποτελεί φόρο τιμής στον ιδρυτή της εταιρείας και μια προσωπική αναφορά που κάνει το συγκεκριμένο πλοίο ξεχωριστό.

Στην τελετή παρέστη και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μιλώντας στην εκδήλωση ευχήθηκε να είναι το πλοίο καλοτάξιδο και να σταθεί αντάξιο της Ελλάδας, ταξιδεύοντας με επιτυχία στα πέρατα του κόσμου.