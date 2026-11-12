Δημοπρασία: Πίνακας 3 εκατ. δολαρίων της Ο’Κιφ κλεισμένος σε μια ντουλάπα

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Πίνακας της διακεκριμένης αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο’Κιφ, ο οποίος παρέμενε επί δεκαετίες σε ντουλάπα διαμερίσματος στο Μανχάταν, θα διατεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη στις 17 Νοεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία περίπου 3 εκατ. δολαρίων.

Το έργο «Near Abiquiu, New Mexico I» (φωτογραφία, επάνω), διαστάσεων περίπου 25 επί 61 εκατοστών, εντοπίστηκε από την ανιψιά της ιδιοκτήτριάς του μέσα σε ξύλινο κουτί, πίσω από παλτά, σε διαμέρισμα στο Ιστ Βίλατζ.

Η ιδιοκτήτρια είχε αναφέρει στην ανιψιά της, η οποία τη βοηθούσε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της, ότι στην ντουλάπα υπήρχε έργο της Ο’Κιφ

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η ιδιοκτήτρια είχε αναφέρει στην ανιψιά της, η οποία τη βοηθούσε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της, ότι στην ντουλάπα υπήρχε έργο της Ο’Κιφ.

Μέχρι την επανεμφάνισή του, ο πίνακας ήταν γνωστός μόνο μέσα από φωτογραφία του 1931. Σύμφωνα με τον Τάιλι Αμποτ, ανώτερο ειδικό και διευθυντή Αμερικανικής Τέχνης του Christie’s, το ηλεκτρονικό μήνυμα της ανιψιάς κινητοποίησε αμέσως τους ειδικούς του οίκου, οι οποίοι αναζήτησαν το έργο στη βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητά του.

Η μητέρα της ιδιοκτήτριας είχε αγοράσει τον πίνακα το 1963 έναντι 3.800 δολαρίων από την Downtown Gallery του Μανχάταν, που εκπροσωπούσε την Ο’Κιφ.

Δώρο για το μεταπτυχιακό

Τον προσέφερε στην κόρη της ως δώρο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου.

Για χρόνια, το έργο ήταν στο διαμέρισμα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, η ιδιοκτήτρια παρατήρησε ότι επισκέπτες κοιτούσαν το έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποφάσισε να το φυλάξει στην ντουλάπα.

Η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της γυναίκας, η οποία είχε υπηρετήσει στη διπλωματική υπηρεσία.

Η Ο’Κιφ ζωγράφισε το έργο το 1930, έναν χρόνο μετά το πρώτο της ταξίδι στο Νέο Μεξικό. Θεωρείται πιθανότατα ο πρώτος από τρεις πίνακες που απεικονίζουν την κορυφή Λόμπο.

Ο δεύτερος βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενώ ο τρίτος ανήκε παλαιότερα στη συλλογή των Ντέιβιντ και Πέγκι Ροκφέλερ.

Ο πίνακας θα συμπεριληφθεί στη βραδινή δημοπρασία τέχνης του 20ού αιώνα του οίκου Christie’s.

Πηγή: ΑΠΕ