ΣΕΠΕ: Με 10 εταιρείες συμμετέχει η ελληνική τεχνολογία στην έκθεση GITEX GLOBAL 2026

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Την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στην GITEX GLOBAL 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Η ελληνική παρουσία, με Εθνικό Περίπτερο 98 τ.μ., υλοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και της Enterprise Greece, καθώς και με τη συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και δέκα επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΠΕ και οργανισμών. Πρόκειται για μία ακόμη στρατηγική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας στη διεθνή αγορά, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΠΕ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν

Στην εθνική αποστολή συμμετέχουν οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ ABKSOLUTIONS, ANADELTA, COLLECTIVES, HELLENIC DRONES, NATECH, NEUROPUBLIC, ΟΡΑΜΑ, SPACE HELLAS και SYNTHETICA, ενώ συμμετέχει επίσης η BEYOND EXPO. Με αιχμή την καινοτομία και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί παρουσιάζουν στην GITEX GLOBAL 2026 ένα ευρύ φάσμα λύσεων και εφαρμογών, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Deep Tech, την ανάπτυξη λογισμικού και τις επιχειρησιακές εφαρμογές, έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, την αγροτεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες, την κυβερνοασφάλεια και τις εφαρμογές μη επανδρωμένων συστημάτων, σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Η παρουσία τους στην κορυφαία διεθνή διοργάνωση προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναδείξουν την τεχνογνωσία και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επαφές με διεθνείς επενδυτές, οργανισμούς και επιχειρηματικούς φορείς και να διερευνήσουν νέες προοπτικές συνεργασίας και ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές, τονίζει ο ΣΕΠΕ.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας

Η πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ αποτελεί συνέχεια της πρώτης εθνικής συμμετοχής της Ελλάδας στην GITEX GLOBAL το 2025 και εντάσσεται σε έναν σταθερό σχεδιασμό για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας. Η διεύρυνση της φετινής αποστολής ενισχύει την εκπροσώπηση της χώρας, αναδεικνύοντας ένα οικοσύστημα που διαθέτει τεχνογνωσία, καινοτόμες λύσεις και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας.

Η GITEX GLOBAL, η οποία πραγματοποιείται για 46η χρονιά, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή σημεία συνάντησης της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, κυβερνητικούς οργανισμούς και ανώτατα στελέχη. Η φετινή διοργάνωση, η οποία μεταφέρεται στο σημαντικά μεγαλύτερο Expo City Dubai, θα φιλοξενήσει περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες του κλάδου, 6.000 εκθέτες, 400 κυβερνητικούς οργανισμούς και συμμετοχές από περισσότερες από 180 χώρες. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τεχνολογίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυρίαρχη Τεχνητή Νοημοσύνη (Sovereign AI), τις κβαντικές τεχνολογίες, τα προηγμένα δίκτυα και τις εφαρμογές αυτοματοποίησης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Dubai World Trade Centre το GITEX Summit, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1.500 ανώτατα στελέχη, 30 επικεφαλής αντιπροσωπειών, 100 CEOs και ιδρυτές επιχειρήσεων και εκπροσώπους από περισσότερες από 150 χώρες. Η Σύνοδος θα εστιάσει στις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν την έξυπνη οικονομία, εξετάζοντας την οικονομία της υπολογιστικής ισχύος (Compute Economy), τον νέο χάρτη του κεφαλαίου (The New Map of Capital) και τα μελλοντικά τεχνολογικά σύνορα (Future Frontiers). Η έκθεση GITEX GLOBAL θα ακολουθήσει από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου στο Expo City Dubai, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες διεθνούς δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Δήλωση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η παρουσία της Ελλάδας στην GITEX GLOBAL για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με ένα διευρυμένο Εθνικό Περίπτερο και τη συμμετοχή δέκα ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδουμε στη συστηματική διεθνή προβολή της εγχώριας βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας. Με τη στήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και της Enterprise Greece και τη συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ενισχύουμε τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να διεκδικήσουν τη θέση που τους αναλογεί στη διεθνή αγορά, να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παγκόσμια τεχνολογική ανάπτυξη. Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο και εξωστρεφές τεχνολογικό οικοσύστημα, με σημαντική τεχνογνωσία και καινοτόμες λύσεις που μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνώς. Στόχος μας είναι η εθνική συμμετοχή να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού ψηφιακού κλάδου στις διεθνείς αγορές και την ανάδειξη της χώρας ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο».