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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένο παραμένει το κόστος παραγωγής – Σε πτώση οι εκροές

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Σεπτέμβριο 2026

AGRO 13.11.2026, 12:39
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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένο παραμένει το κόστος παραγωγής – Σε πτώση οι εκροές
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Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται το κόστος παραγωγής, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εισροές και εκροές στη γεωργία και την κτηνοτροφία τον Σεπτέμβριο 2026.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης τιμών εκροών μειώθηκε κατά 0,4% συγκριτικά σε σχέση με έναν χρόνο πριν και κατά 0,6% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2026. Η πτώση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στη μείωση των τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως των φρούτων.

Ο γενικός δείκτης τιμών εισροών τον Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, παρουσίασε αύξηση 6,9%

Στον αντίποδα, αυξημένο κατά 6,9% καταγράφεται το κόστος παραγωγής σε ετήσια βάση και κατά 0,9% συγκριτικά με ένα μήνα πριν, τον Αύγουστο του 2026.

Οι εκροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 4,7%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,4%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προκύπτει: α) από τη μείωση κατά 0,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως από τη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 2,2% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Οι εισροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,9%, έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2025 με τον Σεπτέμβριο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 6,9%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 8,8% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,9%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025.

Μηνιαίες συγκρίσεις Δεικτών Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία:

ΕΛΣΤΑΤ

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