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Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

World 13.11.2026, 20:53
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Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI
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Τις τρεις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρέθεσε η
πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Παρασκευή, στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως βιομηχανίες παγκόσμιας εμβέλειας, μακρά παράδοση στη μεταποίηση, υψηλού επιπέδου επιστημονική τεχνογνωσία και τεράστιο όγκο πολύτιμων βιομηχανικών δεδομένων.

Ωστόσο, πρόσθεσε, πρέπει να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε παγκόσμια πρωτοπορία.

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες: την ταχεία και ευρείας κλίμακας υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάπτυξη των υποδομών και τη διασφάλιση της κυριαρχίας της ΕΕ σε ολόκληρη την τεχνολογική αλυσίδα της AI, καθώς και τη θέσπιση σαφών κανόνων που θα οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Πρώτον, όσον αφορά την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. «Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε αυτόν τον τομέα. Το 2025, κατά μέσο όρο, το 37% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη. Αν εξετάσουμε τα επιμέρους κράτη-μέλη, ξεχωρίζει η Φινλανδία, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που ήδη αξιοποιούν την AI φτάνει το 66% — σχεδόν το διπλάσιο σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να επιταχύνουμε την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, περνώντας από την οθόνη στην εφαρμογή της στον πραγματικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό, νωρίτερα φέτος, διόρισα τον Τζιμ Σνάμπε ειδικό απεσταλμένο για τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη.

»Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας σε πέντε τομείς στους οποίους η AI μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να έχει τον σημαντικότερο αντίκτυπο. Για καθέναν από αυτούς θα διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις. Το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας θα παρουσιαστεί σε δύο εβδομάδες».

Δεύτερη προτεραιότητα: υπολογιστική ισχύς και τις υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud).

«Η Ευρώπη χρειάζεται τεράστιες υπολογιστικές δυνατότητες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε σημαντικές υποδομές υπερυπολογιστών, τις οποίες γνωρίζετε. Μέσω των 19 AI Factories που λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτές τις υποδομές σε ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο βήμα, με τη δημιουργία των AI Gigafactories.

»Επτά τέτοιες εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού και κινητοποιούμε περίπου 30 δισ. ευρώ για την υλοποίησή τους. Θα προσφέρουν την υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις μας, προκειμένου να αναπτύξουν τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ενίσχυση των υπολογιστικών μας δυνατοτήτων θα είναι επίσης καθοριστικής σημασίας, ώστε η Ευρώπη να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη μοντέλων αιχμής και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς».

Τρίτη προτεραιότητα: «Όλα αυτά απαιτούν τεράστιες επενδύσεις. Σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Η Ευρώπη δημιουργεί περισσότερες τεχνολογικές start-ups από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο πολλές από αυτές δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση και υποστήριξη, ώστε να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

»Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε το ταμείο Scaleup Europe, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. Αυτό που εξακολουθεί να λείπει είναι οι μεγάλες επενδύσεις στους ημιαγωγούς, στην υπολογιστική ισχύ και στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

»Επομένως, πρέπει να ολοκληρώσουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προκειμένου να προσελκύσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Φυσικά, και ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντανακλά αυτή τη φιλοδοξία».

«Ευρωπαϊκή ομάδα» για Ουκρανία

Η πρόεδρος της Κομισιόν «χαιρέτισε ιδιαίτερα» τη «νέα δυναμική που διαμορφώνεται για την προώθηση των προσπαθειών με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Η ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία είναι σημαντική, προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο τα συμφέροντα της Ουκρανίας όσο και εκείνα της Ευρώπης».

Χαιρέτισε, επίσης, τη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ομάδας, στην οποία συμμετέχουν οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες (E5), καθώς και τα δύο θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να προασπίζουμε τα συμφέροντά μας».

«Καθώς προχωρούμε προς πολυμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη στον τερματισμό του πολέμου και στην επίτευξη ειρήνης για την Ουκρανία.

Σε συνεργασία με την Ουκρανία και τους εταίρους μας, πρέπει να επικεντρωθούμε στην προώθηση των εργασιών σε διάφορα επίπεδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η παροχή ισχυρών και νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας, καθώς και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης και ευημερίας για τη μεταπολεμική Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο μεταπολεμικής ευημερίας, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εργαζόμαστε ήδη εδώ και πολλούς μήνες προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους εταίρους μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο καλύτερος τρόπος για να οδηγηθεί η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να συνεχίσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία και να διατηρήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση προς τη Μόσχα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, σύντομα θα παρουσιάσουμε το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, πριν από την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει πρόταση για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας για το 2027.

Θέλω να είμαι σαφής: ο δρόμος προς την ειρήνη δεν θα είναι εύκολος. Ωστόσο, θα παραμείνουμε ενωμένοι, όπως ακριβώς είμαστε τα τελευταία πέντε χρόνια, στη στήριξή μας προς την Ουκρανία, έχοντας πάντοτε ξεκάθαρο τον τελικό μας στόχο.».

Κι άλλα χρήματα στην Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Επιτροπή θα καταθέσει πρόταση «για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας για το 2027» πριν από την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι, καθώς η Ευρώπη συμμετέχει στις πολυμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, «η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου» και η διαμόρφωση ισχυρών, νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Κόστα: «Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν περισσότεροι από ένας απεσταλμένοι»

Δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στην ανάγκη να μιλά η Ευρώπη με μία ενιαία φωνή για την Ουκρανία και στο γεγονός ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εκπροσωπείται από πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ, μαζί με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, δήλωσε ο Κόστα.

«Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ομάδα και να μιλά με μία φωνή», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σε δύο απεσταλμένους, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

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