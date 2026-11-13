Ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί, Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος

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Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο οι νέοι υφυπουργοί, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, λόγω του σάλου που προκλήθηκε από την αποκάλυψη του MEGA της εικονικής συμμετοχής της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή.

Βασίλης Σπανάκης: Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Βαγγέλης Λιάκος: Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.