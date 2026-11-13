 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(12) "Food & Drink"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(39) "Negative News: Food & Beverage Products"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν

Business 13.11.2026, 15:19
Σχολιάστε
ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά τη διενέργεια επιθεώρησης, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος γυάλινα καλαμάκια με παρτίδα 418GV-MLC-ONE.

Το προϊόν εμπορικής ονομασίας «Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs» εισάγεται από την Πολωνία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Sinsay».

To προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε μη κανονικό, διότι κατά την επαφή με τρόφιμα υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης του, παρατηρήθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των
διακοσμητικών σχεδίων που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαιτίας της διαλυτοποίησης των συστατικών τους και της μεταφοράς τους στο τρόφιμο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προκύπτει ότι το εν λόγω δείγμα υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του, δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει σε αυτό συστατικά σε ποσότητες που είναι δυνατόν να επιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ή/και να τεθεί σε
κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της και ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Στουρνάρας: Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή
Τράπεζες

Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή
AXIA Alpha Finance: Τι περιμένει για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο
Business

Τι περιμένει η AXIA Alpha Finance για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο
ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια
Business

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου λόγω Microsoft
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πρωτοκόλλου λόγω Microsoft
Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ
Business

Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ
Microsoft: «Χακάρισμα» και επιπτώσεις στην αγορά – Τι «βλέπει» το ΕΒΕΠ
Business

Microsoft: «Χακάρισμα» και επιπτώσεις στην αγορά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμερικανικά ομόλογα: Η χειρότερη εβδομάδα από τους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ
Ομόλογα

«Κόκκινος συναγερμός» από τα αμερικανικά ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα δείχνουν ότι η κατάρρευση των τίτλων διεθνώς δεν έχει τελειώσει

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,8% στις ώρες εργασίας το 2024 – Πόσο αυξήθηκε το κόστος ανά ώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Άλμα 4,8% στις ώρες εργασίας σε μια 5ετία

Το 2024, κάθε μισθωτός εργάστηκε κατά μέσο όρο 1.579,9 ώρες σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου – Τι φέρνει τους δημάρχους απέναντι στον Μητσοτάκη
Ακίνητα

Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου

Οι 584.000 δυνητικά επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, οι αντιδράσεις των δημάρχων και οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί – Το παρασκήνιο πίσω από την έκτακτη σύσκεψη της Δευτέρας

Μάχη Τράτσα
NBG Securities για ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή η οργανική κερδοφορία, τι ξεχωρίζει σε Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Markets

NBG Sec.: Τα δυνατά χαρτιά Alpha, Eurobank και Πειραιώς

Ποιες τράπεζες ξεχώρισαν στο τρίτο τρίμηνο και πού βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης η ΝBG Securities

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο
Economy

Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει περιορισμένο ανταγωνισμό, λάθη στα μητρώα και συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που κρίθηκαν μη νόμιμες — Τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιομηχανία: Η άνοδος των εξαγωγών και οι αποκλίσεις από την Ευρώπη – Γιατί έχει σημασία η εξωστρέφεια
Βιομηχανία

Γιατί «ραγίζει» η αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία

Οι αποκλίσεις της Ελλάδας από την Ευρώπη στη βιομηχανία επιμένουν – Νέες προκλήσεις επιφέρουν η τεχνολογική πρόοδος και οι διεθνείς συγκρούσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Business
Στουρνάρας: Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή
Τράπεζες

Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή

Η διεθνής αναγνώριση της ελληνικής οικονομικής εμπειρίας

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια
Business

ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε γυάλινα καλαμάκια

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου λόγω Microsoft
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πρωτοκόλλου λόγω Microsoft

Για επείγοντα ζητήματα η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν τηλεφωνικά

Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ
Business

Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ

Η Lidl Hellas επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο το κατάστημά της στην Αγία Παρασκευή

Microsoft: «Χακάρισμα» και επιπτώσεις στην αγορά – Τι «βλέπει» το ΕΒΕΠ
Business

Microsoft: «Χακάρισμα» και επιπτώσεις στην αγορά

Για τις ΜμΕ, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ακόμη και λίγες ώρες διακοπής υπηρεσιών της Microsoft μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα την καθημερινή λειτουργία

HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank
Τράπεζες

Jefferies για Credia Bank: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Louis Vuitton: Περισσότερες από 100 συλλεκτικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες σε δημοπρασία
Tέχνη και Ζωή

Louis Vuitton: Στο σφυρί μοναδικές τσάντες από συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες

Μουρακάμι, Φρανκ Γκέρι και Γιαγίοϊ Κουσάμι υπογράφουν μερικά από τα σπάνια κομμάτια Louis Vuitton που βγαίνουν στο σφυρί μέσω του οίκου Christie’s.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Κόσμος

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη

Τα αεροσκάφη δεν απογειώνονται από τα αμερικανικά αεροδρόμια. Πιθανό πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC – Εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις σε αστικά κέντρα
World

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC

Τα drones απογειώνονται καθώς η Κίνα επεκτείνει την οικονομία «χαμηλού υψομέτρου».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
Wall Street

Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq

Οριακά κέρδη για τον Dow - Πτώση 0,91% για τον Nasdaq και 0,4% για τον S&P 500 – Οι πιέσεις στην τεχνολογία επισκίασαν την αρχική άνοδο

FBI: Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
World

Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια

To FBI κατέσχεσε διακομιστές που συνδέονται με μια βορειοκορεατική απάτη, η οποία χρησιμοποιούσε ψεύτικες βιντεοσυναντήσεις και deepfakes

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones
Κόσμος

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones

Σειρήνες ακούγονται σε βρετανικές βάσεις και έχουν τεθεί σε κατάσταση λοκντάουν, λόγω πτήσεων από drones άγνωστης προέλευσης. Οι βάσεις φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»
World

Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»

Τα ορυκτά καύσιμα χάνουν την κυρίαρχη θέση τους στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, δηλώνει ο επικεφαλής του IEA - Στο επίκεντρο της COP31 η δέσμευση για τον εξηλεκτρισμό

ΝΑΤΟ: Κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων για την Ευρώπη σε περίπτωση μεγάλης πολεμικής σύρραξης
Κόσμος

ΝΑΤΟ: Η Ευρώπη θα ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα σε πιθανή πολεμική σύρραξη

Η στροφή μακριά από τα ορυκτά καύσιμα ευθύνεται εν μέρει για την πιθανή έλλειψη, εκτιμά μελέτη του ΝΑΤΟ

Ρωσία: Οι κατασχέσεις που χρηματοδοτούν τον πόλεμο με την Ουκρανία
World

Οι κατασχέσεις που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας

Επιχειρήσεις, η διαχείριση των οποίων μεταβιβάστηκε σε Ρώσους, προχωρούν σε δωρεές προς το «Λαϊκό Μέτωπο» - οργάνωση που ίδρυσε ο Πούτιν - με σκοπό την αγορά εξοπλισμού για τα ρωσικά στρατεύματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia – Τζένσεν Χουάνγκ: Το ερώτημα του 1 τρισ. δολαρίων – Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;
Τεχνολογία

Το ερώτημα του 1 τρισ. για Χουάνγκ και Nvidia - Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;

Ο Χουάνγκ θεωρούνταν τόσο κρίσιμος για την επιτυχία της Nvidia, ώστε η αξία της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μειώνεται κατά περίπου 1 τρισ. δολάρια χωρίς αυτόν στο τιμόνι

Δημήτρης Σταμούλης
Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens
English Edition

Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens

Nearly a third of Stanton Chase Athens’ executive searches now require Greeks working abroad on the shortlist, as companies look for leaders with international experience and a focus on growth

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA

Η εκδήλωση της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, με τη ρηματική διακοίνωση να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ στέλνει μήνυμα στην Τουρκία πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

Nvidia: Οι δύο βετεράνοι που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
World

Οι βετεράνοι που πλέον στηρίζουν την Nvidia

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Nvidia

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI
World

Οι Βρυξέλλες χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies