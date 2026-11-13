Lidl Hellas: Νέα επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ

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Με επένδυση 2,76 εκατ. ευρώ, η Lidl Hellas επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο το κατάστημα της στην Αγία Παρασκευή, με σύγχρονες, μεταξύ άλλλων, υποδομές, ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης, σταθμό ηλεκτροφόρτισης. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας «για τη διαρκή αναβάθμιση του δικτύου της και την παροχή μιας σύγχρονης, άνετης και βιώσιμης αγοραστικής εμπειρίας. Το κατάστημα διαθέτει αναβαθμισμένο χώρο πώλησης 1.400 τ.μ., σχεδιασμένο με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την άνετη περιήγηση και την καλύτερη ανάδειξη της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων υψηλής ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές».

«Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην ελληνική αγορά, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της και ανταποκρινόμενη έμπρακτα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για ποιότητα, ταχύτητα, προσιτές τιμές και περιβαλλοντική υπευθυνότητα», σημειώνεται.

Η εταιρεία φέτος άνοιξε τέσσερα καταστήματα – Χαιδάρι, Χαλάνδρι, στην Πλατεία Βικτωρίας και την Πάρο – και το 2027 θα ανοίξει στη Νάξο, ενώ ανακαινίζει περισσότερα από 50 καταστήματα κάθε χρόνο και διαθέτει περισσότερους από 400 έλληνες προμηθευτές – οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας.