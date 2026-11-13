Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου – Τι φέρνει τους δημάρχους απέναντι στον Μητσοτάκη

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Οι έξι δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα Αθηνών που έχουν σηκώσει το λάβαρο της αντίστασης στις νέες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης έλαβαν χθες πρόσκληση για την έκτακτη σύσκεψη που συγκαλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα στο Μαξίμου, παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η πρόσκληση προς τους δημάρχους ήρθε λίγες ώρες μετά την κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, με την οποία ζητούσαν την απόσυρση τής υπό διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση. Πρόκειται για τους δημοτικούς άρχοντες Λυκόβρυσης – Πεύκης, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση

Η εξέλιξη δείχνει ότι το θέμα της χωροθέτησης των ζωνών στις οποίες θα μπορούν να υλοποιούνται τίτλοι Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης εξελίσσεται πλέον σε δύσκολη πολιτική εξίσωση για την κυβέρνηση. Και αυτό παρότι από το ΥΠΕΝ και το Μέγαρο Μαξίμου επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση.

Το μήνυμα που έστειλαν οι έξι δήμαρχοι στον πρωθυπουργό ήταν, πάντως, σαφές. Δεν αμφισβητούν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποζημίωσης των δικαιωμάτων δόμησης που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε διατηρητέα, μνημεία και ακίνητα τα οποία βαρύνονται με περιορισμούς λόγω αρχαιολογικής προστασίας ή απαλλοτρίωσης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Θεωρούν ωστόσο ότι η λύση δεν μπορεί να δοθεί φορτώνοντας πρόσθετη δόμηση σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές ή σε περιοχές που προστατεύονται ως κηπουπόλεις.

Στην επιστολή τους υποστηρίζουν ότι οι μελέτες δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τις επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στα οδικά δίκτυα, στις υποδομές, στη στάθμευση και στο περιβάλλον. Παράλληλα, αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το διαθέσιμο απόθεμα δόμησης, επισημαίνοντας ότι στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται και ακίνητα του Δημοσίου, φορέων του Δημοσίου και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης δόμησης εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που υπολογίζονται έως τα 584.400 τ.μ.. Οι δήμαρχοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η πραγματική επιβάρυνση που προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης είναι μεγαλύτερη, καθώς σε ορισμένους υπολογισμούς περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων ανεβάζοντας το μέγεθος στα 793.546 τ.μ., αμφισβητώντας τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε η πρόσθετη δομήσιμη επιφάνεια.

Επιχείρηση κατευνασμού

Σε κάθε περίπτωση, για να μετατραπούν τα δικαιώματα αυτά σε πραγματικά τετραγωνικά απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να θεσμοθετηθούν οι ΖΥΣ και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της Μεταφοράς Συντελεστή μέσω της Τράπεζας Γης. Το μέγεθος της πρόσθετης δόμησης είναι, πάντως, ένα από τα βασικά σημεία που επιχειρεί να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε χθες ότι αποτελεί διακηρυγμένη κυβερνητική θέση να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τετελεσμένο και ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεννόηση με τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες.

Το ΥΠΕΝ, πάντως, φαίνεται να αφήνει ανοιχτά περισσότερα ενδεχόμενα. Η υφυπουργός Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη σε δηλώσεις της ανέφερε ότι οι μελέτες βρίσκονται σε διαβούλευση και μπορεί να εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγών ή εξαιρέσεων περιοχών. «Ενδεχομένως να υπάρχουν αστοχίες. Δεν σημαίνει ότι θεσμοθετήθηκε τίποτα. Δεν είναι τίποτα γραμμένο στην πέτρα. Επιλέξαμε το ανώτατο δυνατό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δούμε τα λάθη», επεσήμανε η ίδια.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται ένα κυβερνητικό «τρίπτυχο» με καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, παραδοχή πιθανών λαθών και υποσχέσεις για διάλογο με τους δήμους. Οι δήμαρχοι, από την άλλη, ζητούν να αποσυρθεί η μελέτη και να ξανασχεδιαστεί από την αρχή. Και ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαβεβαιώσεις και ενστάσεις, η αγορά ακινήτων παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί πίσω από τον τεχνικό όρο «Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή» κρύβεται ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό μέγεθος, ήτοι νέα δυνητικά δικαιώματα δόμησης σε ορισμένες από τις πλέον ακριβές περιοχές της Αττικής.

Το μέτωπο διευρύνεται

Οι έξι δήμαρχοι, πάντως, δεν περιμένουν τη σύσκεψη της Δευτέρας με σταυρωμένα χέρια. Σήμερα στις 11 το πρωί, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής) και δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος έχει καλέσει τους επτά δημάρχους σε σύσκεψη. Στόχος είναι να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις τους, καθώς το ζήτημα έχει αποκτήσει ευρύτερη αυτοδιοικητική διάσταση. Το γεγονός ότι η αντίδραση προέρχεται και από δημάρχους που βρίσκονται πολιτικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία αυξάνει, προφανώς, το πολιτικό βάρος της υπόθεσης.

Στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει είτε την απόσυρση της μελέτης είτε την εξαίρεση του δήμου από τον σχεδιασμό. Η θέση στηρίχθηκε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις και συνοδεύτηκε από την εκτίμηση ότι στις τρεις δημοτικές ενότητες μπορεί να προκύψει πρόσθετη δυνητική δόμηση 34.313 τ.μ. Η τοπική αυτοδιοίκηση, επομένως, πηγαίνει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό έχοντας ήδη διαμορφώσει κοινή γραμμή.

Το ευρύτερο πολιτικό διακύβευμα

Η κυβέρνηση από την πλευρά της πρέπει να βρει τρόπο να ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό που συνδέεται με την αποζημίωση ιδιοκτητών διατηρητέων και άλλων ακινήτων με δεσμευμένα δικαιώματα δόμησης και την επίλυση μιας παλιάς πολεοδομικής εκκρεμότητας, χωρίς να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά «μπόνους» δόμησης στα βόρεια προάστια, έπειτα από την περιπέτεια με τα πολεοδομικά ευεργετήματα του ΝΟΚ.

Η σύσκεψη της Δευτέρας μπορεί να αφορά την τύχη της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, το πολιτικό της διακύβευμα, όμως, είναι ευρύτερο. Η κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει τη διεύρυνση ενός εσωτερικού μετώπου, σε μια περίοδο που ο πολιτικός χρόνος μετρά αντίστροφα προς τις κάλπες. Το τελευταίο που θα ήθελε το Μαξίμου είναι μια πολεοδομική εκκρεμότητα δεκαετιών να εξελιχθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες των βορείων προαστίων, με ενδεχόμενες πολιτικές προεκτάσεις και πέρα από αυτά.

Ερωτηματικά για τη συνέχεια

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σε δημόσια διαβούλευση εκτός από τη μελέτη για τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας βρίσκονται άλλες 13 μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης για διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ αναμένονται κι άλλες. Ωστόσο, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την ανάρτηση της πρώτης δέσμης και εν μέσω των αντιδράσεων που έχουν ήδη εκδηλωθεί, η επόμενη ομάδα μελετών δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα. Η καθυστέρηση αποκτά πλέον και πολιτική διάσταση, καθώς μένει να φανεί αν το υπουργείο θα προχωρήσει στον αρχικό προγραμματισμό ή αν θα προηγηθεί επανεξέταση του σχεδιασμού.