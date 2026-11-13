Κεφαλογιάννη: Συνάντηση με τους πρέσβεις Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

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Σε συνάντηση της Ομάδας Πρέσβεων των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Ελλάδα (GRULAC HELLAS) συμμετείχε ως τιμώμενο πρόσωπο η υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, κατόπιν πρόσκλησης που της απηύθυνε η Πρέσβειρα και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα, κα Julie Lymberopulos Karnakis, εκ μέρους της Ομάδας.

Εκτός από την Πρέσβειρα του Παναμά, στη συνάντηση παρέστησαν οι Πρέσβεις της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ισπανίας, της Κούβας, του Μεξικού, της Ουρουγουάης, του Περού και της Χιλής, καθώς και ο επιτετραμμένος της Βολιβίας.

Κεφαλογιάννη: Εμβάθυνση συνεργασίας

Η υπουργός Τουρισμού ανέδειξε τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και εμβάθυνσης της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, επισημαίνοντας ότι, παρά τη γεωγραφική απόσταση, οι δύο πλευρές συνδέονται με κοινά πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία, την πλούσια γαστρονομική παράδοση, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία, που αποτελούν ισχυρή βάση για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπουργός στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής των προορισμών μέσα από κοινές δράσεις, στη συνεργασία των τουριστικών οργανισμών και των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και στη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τις δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης προορισμών, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι ειδικές μορφές τουρισμού

Αναφέρθηκε, επίσης, στις σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, ο γαστρονομικός, ο τουρισμός κρουαζιέρας και ο τουρισμός φύσης.

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση των τουριστικών ροών, αλλά η οικοδόμηση μιας σταθερής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την πρόθεσή της να προωθήσει ένα πιο συστηματικό πλαίσιο διαλόγου με τις χώρες της περιοχής, λέγοντας ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να μετατρέψουμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σε διαρκή διάλογο και σε συνεργασίες με μετρήσιμα αποτελέσματα.