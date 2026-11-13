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Wyndham: Νέα τουριστική επένδυση με 174 πολυτελείς βίλες στη Χαλκιδική

Το νέο έργο, με την ονομασία Wyndham Residences Gerakini Halkidiki, εντάσσεται στην αναπτυσσόμενη αγορά των επώνυμων τουριστικών κατοικιών

Τουρισμός 13.11.2026, 16:46
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Wyndham: Νέα τουριστική επένδυση με 174 πολυτελείς βίλες στη Χαλκιδική
Λάμπρος Καραγεώργος

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Την παρουσία της στην ελληνική τουριστική αγορά ενισχύει η Wyndham Hotels & Resorts, μέσω συμφωνίας με την τουρκική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Ege Yapı για τη δημιουργία συγκροτήματος 174 επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών στη Γερακινή της Χαλκιδικής.

Το νέο έργο, με την ονομασία Wyndham Residences Gerakini Halkidiki, εντάσσεται στην αναπτυσσόμενη αγορά των επώνυμων τουριστικών κατοικιών (branded residences), συνδυάζοντας την ιδιωτική ιδιοκτησία με την επαγγελματική ξενοδοχειακή διαχείριση.

Η συμφωνία franchise μεταξύ των δύο εταιρειών, που ανακοινώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026, προβλέπει ότι το συγκρότημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου Wyndham, αξιοποιώντας τα δίκτυα κρατήσεων, τις εμπορικές πλατφόρμες και το πρόγραμμα πιστότητας Wyndham Rewards.

Το έργο περιλαμβάνει 174 πλήρως επιπλωμένες βίλες, οι οποίες θα παραδίδονται έτοιμες προς χρήση. Το συγκρότημα χωροθετείται σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την παραλία της Γερακινής, η οποία διαθέτει πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας, και περίπου μία ώρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Το μοντέλο πώλησης και εκμετάλλευσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επιχειρηματικό μοντέλο της επένδυσης, καθώς οι κατοικίες θα πωλούνται σε ιδιώτες επενδυτές, αλλά στη συνέχεια θα εντάσσονται υποχρεωτικά σε οργανωμένο πρόγραμμα τουριστικής μίσθωσης.

Ειδικότερα, βάσει των σχετικών συμβατικών όρων, οι αγοραστές θα υποχρεούνται να εκμισθώνουν τις βίλες τους στον διαχειριστή του συγκροτήματος, προκειμένου αυτές να αξιοποιούνται τουριστικά. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν εισόδημα από τη μίσθωση, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η λειτουργία των κατοικιών θα υποστηρίζεται από επαγγελματικές υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως καθαριότητα, συντήρηση και εξυπηρέτηση επισκεπτών μέσω concierge.

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιδιώκει να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης σε ακίνητη περιουσία με την οργανωμένη λειτουργία ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, απευθυνόμενο τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους αγοραστές.

Η στρατηγική της Ege Yapı

Για την Ege Yapı, η επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής διεθνούς επέκτασής της, με έμφαση στην ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων σε δημοφιλείς προορισμούς.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, İnanç Kabadayı, επισήμανε ότι το Wyndham Residences Gerakini Halkidiki αντανακλά τη φιλοδοξία της Ege Yapı να αναπτύσσει έργα στις διεθνείς αγορές, συνδυάζοντας ελκυστικούς προορισμούς με επαγγελματικά οργανωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Όπως ανέφερε, η Χαλκιδική διαθέτει εδραιωμένη θέση στον τουριστικό χάρτη, ενώ η ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου κατοικιών ανταποκρίνεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις που συνδυάζουν την ιδιοκτησία με την τουριστική αξιοποίηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη Wyndham προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανομής και τεχνογνωσία, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του έργου τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους επισκέπτες.

Η Wyndham επεκτείνεται στις επώνυμες κατοικίες

Από την πλευρά της Wyndham Hotels & Resorts, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης στον τομέα των branded residences στην Ελλάδα, μέσω του μοντέλου franchise, χωρίς την ανάγκη άμεσης ιδιοκτησίας των ακινήτων από τον ξενοδοχειακό όμιλο.

Ο Βασίλης Θεμελίδης, Senior Regional Director South & East Europe της Wyndham Hotels & Resorts, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τις επώνυμες τουριστικές κατοικίες, ιδιαίτερα σε καθιερωμένους παραθεριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγοραστές και οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα περισσότερο κατοικίες που συνδυάζουν την ιδιωτικότητα με υπηρεσίες επαγγελματικής φιλοξενίας και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η Wyndham εκτιμά ότι η αξιοποίηση της εμπορικής τεχνογνωσίας της, των τεχνολογικών υποδομών και του προγράμματος Wyndham Rewards θα διευρύνει την πρόσβαση του συγκροτήματος στη διεθνή τουριστική αγορά.

Η νέα επένδυση στα Γερακινή έρχεται να προστεθεί στα έργα τουριστικών κατοικιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών ξενοδοχειακών σημάτων για την αγορά των branded residences.

Στην ανακοίνωση των δύο εταιρειών δεν διευκρινίζονται το συνολικό ύψος της επένδυσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ή οι τιμές πώλησης των κατοικιών.

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