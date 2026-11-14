Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά

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Διαβάστε στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ – ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ : Η έκρηξη του Πρωθυπουργού και η «αλλαγή εν πλω» των χειριστών της υπόθεσης

: Η έκρηξη του Πρωθυπουργού και η «αλλαγή εν πλω» των χειριστών της υπόθεσης Ο ΔΙΑΥΛΟΣ : Η απευθείας γραμμή Μητσοτάκη – Μακρόν

: Η απευθείας γραμμή Μητσοτάκη – Μακρόν Η NOTE VERBALE : Χωρίς συντεταγμένες και αίτηση άδειας η ρηματική διακοίνωση

: Χωρίς συντεταγμένες και αίτηση άδειας η ρηματική διακοίνωση Η UNCLOS : Το «άγνωστο» άρθρο 87 στο Δίκαιο της Θάλασσας και το δικαστικό προηγούμενο

: Το «άγνωστο» άρθρο 87 στο Δίκαιο της Θάλασσας και το δικαστικό προηγούμενο ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η τακτική της Τουρκίας και γιατί οι ΗΠΑ απέφυγαν τη δημόσια παρέμβαση

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ΤΟ ΒΗΜΑ

Κοινός πυρήνας

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΛΗ

«Έτσι έζησα τη βραδιά που πατήσαμε στην κορυφή της Ευρώπης»

«Το Βήμα» δημοσιεύει απόσπασμα από τη βιογραφία του Νίκου Γκάλη «No gravity, αψηφώντας τη βαρύτητα» που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Ψυχογιός

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Επικίνδυνες σχέσεις

Η θεαματική πτώση του βασιλιά των τσιπ, ο χορός των χαμένων δισ., το πλήγμα στο οικοσύστημα της AI και το «νύχι του δράκου» που τρόμαξε τις ΗΠΑ

Και ακόμα:

FINANCIAL TIMES: «Η πολυετής προσπάθεια του Τζένσεν Χουάνγκ να προσεγγίσει την Κίνα»

THE WALL STREET JOURNAL: «Η διάδοχος που υποτίμησε ο Χουάνγκ»

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ΚΙ ΑΛΛΑ ΥΨΗ

Σε ποιες περιοχές – Σχέδιο για πρόσθετη δόμηση στην Αθήνα

Η Κυψέλη, μια συνοικία γνωστή για τη μεσοπολεμική αρχιτεκτονική της, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στο νέο σχέδιο μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

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ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ

Φοροδιαφυγή: Μητρώο και έλεγχοι για τους «μπροστινούς»

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους αχυρανθρώπους που επιδίδονται με το αζημίωτο στο «ξέπλυμα». «Παραγγελία» για ελέγχους σε μπουζούκια και φούρνους.

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ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ

Μαρτυρίες: Ο σκοτεινός κόσμος του σχολικού αθλητισμού

Πώς η ευκολότερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια «φύτρωσε» αθλητές με στημένες διακρίσεις και μη αντικειμενικές αξιολογήσεις. Τι πρόκειται να αλλάξει στο νομοθετικό πλαίσιο.

Και ακόμα μαζί με το Βήμα της Κυριακής:

Δύο συναρπαστικές προσφορές αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το σημειωματάριο του χειμώνα από τον Αρκά, το HELLO! Exclusive Edition, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΑΡΚΑΣ Το σημειωματάριο του χειμώνα

Αυθόρμητο χιούμορ και απολαυστικές ατάκες σε ένα σπιράλ σημειωματάριο, 160 σελίδων που περιλαμβάνει: ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο, χρήσιμα τηλέφωνα . Το αυθεντικό χιούμορ είναι πιο σπάνιο από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Το δημιουργικό χιούμορ, εκείνο δηλαδή που λαμβάνει και καλλιτεχνική μορφή, αναγνωρίσιμη και δημοφιλή, είναι ακόμη σπανιότερο. Αυτό ακριβώς το πολυδιάστατο πράγμα ενσαρκώνει ο Αρκάς τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Γέλιο και προβληματισμός γεννιούνται αδιαχώριστα και εκρηκτικά μέσα από το χιούμορ του Αρκά, αυτό το πολύτροπο, ανελέητο, δηκτικό και πνευματώδες χιούμορ. Κανένας άλλος δεν μας επιτρέπει, όπως ο Αρκάς, να ξεκαρδιστούμε τόσο απελευθερωτικά με τα ανθρώπινα, από την ανοησία και την αυταρέσκεια μέχρι την απελπισία και τον θάνατο. Το χιούμορ του Αρκά μπορεί να εκκινεί από το καθημερινό, το τετριμμένο και μπορεί να αγγίξει το υπαρξιακό, το μεταφυσικό.

Ο Αρκάς είναι, αναμφίβολα, μια μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα. Η διάρκειά του και η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς το (αφανές) πρόσωπό του διαφορετικές γενιές επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Ας θυμηθούμε, τέλος, τι έχει πει η ποιήτρια Κική Δημουλά για τον Αρκά, ότι «μάς βοηθάει να ανοίγουμε και να κλείνουμε το πικρό τετράδιο της μέρας με την άλλη όψη του δραματικού: το υπέροχα κωμικό».

HELLO! THE EXCLUSIVE EDITION

Μια πολυτελής έκδοση αφιερωμένη στην αισθητική και την κομψότητα.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA Δώρα Αναγνωστοπούλου, σε μια αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση, αποκαλύπτει τις δυναμικές πτυχές του χαρακτήρα της.

Ιστορίες μόδας: Φλογερό κόκκινο και όλες οι τάσεις του χειμώνα όπως αυτές αποτυπώνονται στις πασαρέλες των διεθνών οίκων.

Βασιλικές εμφανίσεις που άφησαν εποχή σε μια ρετρό αναδρομή, ιστορικές τιάρες που θα δουν το φως της δημοσιότητας μετά από αιώνες, υψηλή κοσμηματοποιία και πολύτιμοι λίθοι με χρώμα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας.

Ακόμα, στις σελίδες του τεύχους θα βρείτε τις πιο ξεχωριστές προτάσεις για δώρα, αλλά και αντικείμενα που θα φέρουν την πολυτέλεια στο χώρο σας για την πιο όμορφη περίοδο του χρόνου, τα Χριστούγεννα.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του την Κατερίνα Λιόλιου.

Η νεαρή, ταλαντούχα τραγουδίστρια έχει κάνει μία πολύ επιτυχημένη είσοδο στα μουσικά πράγματα της χώρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εντυπωσιάζει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό show, διαθέτει επιτυχημένη δισκογραφική καριέρα, οι στυλιστικές επιλογές της ξεχωρίζουν σε έναν χώρο άκρως ανταγωνιστικό.

Το “BHMAGAZINO” φωτογράφισε την Κατερίνα Λιόλιου με μερικά από τα ωραιότερα ρούχα του χειμώνα και κατέγραψε το προσωπικό της story, όλα αυτά που σκέφτεται, πιστεύει, ονειρεύεται.