Γάζα: «Bαθιά ανησυχία» από ΕΕ για την ανθρωπιστική κρίση ενώ έρχεται χειμώνας

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Σε επίπεδο εκκλήσεων εξακολουθεί να αρκείται η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, απευθυνόμενη στο Ισραήλ καλώντας το να προστατεύσει τους αμάχους στη Γάζα, καθώς σοβαρές πλημμύρες πλήττουν την περιοχή. Επίσης αναφερόμενη στην αεροπορική επιδρομή στο Νοσοκομείο Νάσερ την Πέμπτη τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική».

Moments ago, the Israeli occupation bombed Nasser Hospital murdering at least four Palestinians and causing extensive damage to the surgical wards and second floor. https://t.co/EHVvyUvCjR — WearThePeace (@WearThePeaceCo) November 12, 2026

«Οι σοβαρές πλημμύρες και οι χειμερινές καιρικές συνθήκες που έχουν πλήξει τη Γάζα επιδεινώνουν περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης ενός ήδη εξαντλημένου πληθυσμού, επιτείνουν τις επικίνδυνες συνθήκες και την ανθρώπινη δυστυχία», δήλωσε η Κάλας σε ανακοίνωσή της το Σάββατο.

Rainwater floods tents in Gaza as Israel continues to prevent the entry of tents and humanitarian aid. https://t.co/y42zuf9ovZ — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 7, 2026

⚡️🇵🇸JUST IN: Palestinians in Gaza are struggling as winter begins and rain floods their tents. They have nowhere to go, as Gaza is in ruins after two years of Israeli bombardment, and many areas remain under full Israeli control. https://t.co/qvx0XbaEWk — Suppressed News. (@SuppressedNws1) November 14, 2025

Η Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και να ανοίξει εκ νέου όλα τα συνοριακά περάσματα προς τη Γάζα.

«Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, οι στρατιωτικές επιθέσεις συνεχίζονται και η έλλειψη βασικών ειδών, όπως κατάλληλη στέγαση, φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός, που οφείλεται στους υφιστάμενους περιορισμούς πρόσβασης, παραμένει, με αποτέλεσμα την απουσία αποδεκτών και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης», ανέφερε η δήλωση της Κάλας.

H απάντηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ αρνείται ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ότι εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπερασπίστηκε τον όγκο της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθει στη Γάζα. Ανέφερε ότι το Ισραήλ υποστηρίζει την προετοιμασία για το χειμώνα στη Γάζα, αλλά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να εκμεταλλευτεί τα ανθρωπιστικά εφόδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, διέκοψε τις σχέσεις με την Κάλας τον Ιούνιο, μετά από δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που ισχυριζόταν ότι η ίδια συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του απαρτχάιντ. Η Κάλας υποστηρίζει εδώ και καιρό την πρωτοβουλία αρκετών κρατών-μελών να ασκήσουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να απαγορεύσει το εμπόριο με εδάφη που κατακτήθηκαν παράνομα από το Ισραήλ.

Ζητήθηκε σχόλιο από την αποστολή του Ισραήλ στην ΕΕ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 250 άτομα κρατήθηκαν όμηροι. Από τότε, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.