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ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την τριμερή Τραμπ- Σι- Πούτιν – Χωρίς Ουκρανία η ατζέντα

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα - Τι ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ

Κόσμος 14.11.2026, 08:33
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ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την τριμερή Τραμπ- Σι- Πούτιν – Χωρίς Ουκρανία η ατζέντα
Newsroom

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Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή την πρωτοφανή συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά όχι στην Ουκρανία, όπως φοβούνταν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.

Η συνάντηση αυτή, για την οποία γίνεται λόγος εδώ και εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα.

Θα αποτελέσει ένα νέο κεφάλαιο στην επιστροφή στη διεθνή σκηνή του Ρώσου προέδρου, τον οποίο η Δύση έχει απομονώσει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

Τα θέματα στα οποία μπορούν να αναφερθούν οι τρεις ηγέτες πυρηνικών δυνάμεων είναι πολλά. Πρόκειται για μια συνάντηση που υπόσχεται να χαρίσει μια ιστορική φωτογραφία, ακόμη κι αν, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραμένει απίθανο να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα θέσει το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών όπλων σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος.

«Θα συζητήσει τη μείωση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι η διάδοσή τους αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, πρσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Κίνα.

Μέχρι στιγμής ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία έχουν επιβεβαιώσει τη συνάντηση κορυφής.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος έχει την πρόθεση να αναφερθεί στο ζήτημα του Ιράν στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν», σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με δημοσιογράφους.

Ωστόσο, «η Ουάσιγκτον ακολουθεί μια εντελώς ξεχωριστή πορεία» διαπραγματεύσεων με το Κίεβο και τη Μόσχα, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η Κίνα «δεν αποτελεί ουσιαστικά μέρος αυτής. Επομένως, δεν φαίνεται σκόπιμο να τεθεί το ζήτημα της Ουκρανίας».

Όχι εκπλήξεις

Αυτή η δήλωση φαίνεται πως καθησυχάζει το Κίεβο και τις δυτικές χώρες, καθώς σηματοδοτεί τη βούληση να παραμείνει το ουκρανικό ζήτημα εντός του πλαισίου των συζητήσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας — συνομιλίες που επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα και στις οποίες οι Ευρωπαίοι εξασφάλισαν τη δυνατότητα συμμετοχής.

Μετά τις ρωσοουκρανικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι απέσπασε τη συγκατάθεση της Μόσχας για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις. Αυτοί, στη διάρκεια συνόδου στο Δουβλίνο χθες Παρασκευή, αποφάσισαν να εκπροσωπηθούν από πέντε χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Ιταλία), καθώς και από εκπροσώπους της ΕΕ.

«Για πρώτη φορά θα υπάρξουν συγκεκριμένες ειρηνευτικές συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες στις οποίες θα εκπροσωπούνται οι Ευρωπαίοι», δήλωσε ικανοποιημένος ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ο οποίος απευθυνόμενος στις ΗΠΑ ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στη Σεντζέν είπε: «Σας παρακαλώ, όχι εκπλήξεις».

Εξάλλου, δεν υπάρχουν σχέδια για κατ’ ιδίαν συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ενώ αντιθέτως είναι προγραμματισμένο να γευματίσει με τον Σι την Πέμπτη. Πρόκειται για την τέταρτη συνάντησή τους αφότου ο Ρεπουμπλικανός επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ενώ αναμένεται ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης

«Η κατάσταση με τη Nvidia δεν αναμένεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο ταξίδι», δήλωσε άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το ζήτημα των ελέγχων στις εξαγωγές τεχνολογίας μικροτσίπ βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου που οδήγησε στην παραίτηση του επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, κυρίως λόγω της σχέσης του με μία γυναίκα η οποία φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

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