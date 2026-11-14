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Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο με τον λαό» και το «δίλημμα» των εκλογών

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη «Wall Street Journal»

Πολιτική 14.11.2026, 11:34
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Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο με τον λαό» και το «δίλημμα» των εκλογών
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Νέο «συμβόλαιο» με τον ελληνικό λαό, με στόχο ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον διπλάσιο από αυτόν της υπόλοιπης ευρωζώνης υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει εκλογών, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Wall Street Journal».

«Αυτός είναι ο τρόπος για να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία, να αυξήσουμε τους μισθούς και να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ασφαλώς, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στις επενδύσεις.». συμπλήρωσε o πρωθυπουργός.

«Έχουμε αποκαταστήσει τη συνολική αξιοπιστία της Ελλάδας»

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν έχει αλλάξει η Ελλάδα από την εποχή της οικονομικής κρίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, ότι «όταν αναλάβαμε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας, το 2019, η Ελλάδα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά από μια δεκαετία σκληρής λιτότητας.

»Χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας και, ειλικρινά, δεν υπήρχαν πολλές ελπίδες για την Ελλάδα, θεωρούνταν μία χώρα στην οποία ήταν σχεδόν αδύνατη η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Θα έλεγα όμως ότι, 7,5 χρόνια αργότερα, αν εξετάσει κανείς τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει, πιστεύω ότι όσα έχουμε πετύχει είναι πραγματικά αξιοσημείωτα».

Εξήγησε, ότι «είμαστε πλέον μία χώρα που αναπτύσσεται με πολύ υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Καταγράφουμε συνεχώς πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, έχουμε αποκαταστήσει τη συνολική αξιοπιστία της Ελλάδας, προσελκύουμε σημαντικές ροές ξένων άμεσων επενδύσεων. Και όλα αυτά αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι αγορές»

Πρόσθεσε, ότι «σε μια εποχή που οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων βρίσκονται σε κατάσταση αναταραχής, η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τέσσερις εκ των επτά χωρών του G7. Δεν νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια πολλοί θα πίστευαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό».

Ανέφερε ότι «δημιουργούμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής», καθώς αυτή «είναι πολύ πραγματική, αποτελεί την πρώτη ανησυχία των Ελλήνων».

Το «νέο συμβόλαιο»

Επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση» για την ακρίβεια και ισχυρίστηκε ότι «τουλάχιστον βρισκόμαστε σε θέση να μην επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας (…) και να προσφέρουμε στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής στήριξης, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη συνεχή μείωση του φορολογικού βάρους για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες πολίτες».

Στην επισήμανση ότι οι μισθοί παραμένουν αρκετά χαμηλοί και το ΑΕΠ δεν έχει επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι ότι οι μισθοί «παραμένουν σχετικά χαμηλοί», αλλά πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικά υψηλότεροι από ό,τι ήταν πριν από επτά χρόνια».

«Βεβαίως, η κρίση του κόστους ζωής και η γενική αύξηση των τιμών των αγαθών έχει καταστήσει μη ορατό ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης. Επομένως, αν εξετάσω τους στόχους μου για τα επόμενα χρόνια – και έχουμε εκλογές το 2027 -, αυτό που προτείνω στον ελληνικό λαό είναι ένα είδος νέου συμβολαίου, στο πλαίσιο του οποίου θα θέσουμε ως στόχο την ανάπτυξη με ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο από αυτόν της υπόλοιπης ευρωζώνης. Αυτός είναι ο τρόπος για να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία, να αυξήσουμε τους μισθούς και να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ασφαλώς, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στις επενδύσεις».

Επίθεση στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε εάν διευρύνεται το χαρτοφυλάκιό πέρα από τους τομείς των ακινήτων και του τουρισμού.

«Η οικονομία μας δεν βασίζεται μόνο σε έναν τομέα» απάντησε ο Κ. Μητσιτάκης. Ανέφερε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον αγροδιατροφικό τομέα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη ναυτιλία και την τεχνολογία.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στη διακυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι «εν μέσω της κρίσης, εκλέξαμε μια λαϊκιστική κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, που συμμάχησε με την άκρα δεξιά και υποσχέθηκε στους πολίτες μαγικές λύσεις στα προβλήματά τους» και «το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι παραλίγο να οδηγηθούμε σε πλήρη καταστροφή». «Έτσι παρατείναμε, αχρείαστα, την κρίση κατά τέσσερα χρόνια».

Πρόσθεσε, ότι το «νέο συμβόλαιο» πρέπει «να βασίζεται πρώτα απ’ όλα στην εμπιστοσύνη».

Το δίλημμα των εκλογών

Ειδικά για την οικονομία είπε ότι η πρόκληση είναι «να μετουσιωθούν σε καλύτερη ζωή για τους απλούς πολίτες» οι «εξαιρετικές επιδόσεις» στο μακροοικονομικό επίπεδο. «Έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο; Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι, δεν είμαστε εκεί όπου θέλω να είμαστε» σημείωσε.

«Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι αυτά που τους λέμε είναι πραγματικά ρεαλιστικά. Διότι ο πειρασμός να δώσουμε υπερβολικές υποσχέσεις και να περάσουμε κάτω από τον πήχυ στα έργα είναι πάντα υπαρκτός, αλλά αυτό είναι τελικά που διαρρηγνύει το κοινωνικό συμβόλαιο και καταστρέφει τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών».

Τόνισε, δε, ότι «το πραγματικό δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ανάμεσα στη ρεαλιστική ελπίδα και στους πειραματισμούς, ιδίως σε μία συγκυρία κατά την οποία η σταθερότητα είναι απαραίτητη».

Η «συμβουλή» στον Μακρόν

Έδωσε μάλιστα και μια «συμβουλή» στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να μειώσει το έλλειμμα, προσθέτοντας, ότι αν χρειαστεί να εφαρμόστούν μέτρα λιτότητας, «φροντίστε να το κάνετε στην αρχή της θητείας σας».

Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίστηκε «ότι οι Έλληνες κατανοούν πως πρόκειται για μια κρίση που δεν προκαλέσαμε εμείς». «Υπάρχει ένας πόλεμος. Ακόμη και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θεωρώ ότι αναγνώρισαν ότι ο πόλεμος είχε επίδραση, σε κάποιον βαθμό, στα εκλογικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα».

Παραδέχθηκε ότι αυτή η κρίση θα δυσκολέψει την κυβέρνηση, «γιατί ο πληθωρισμός έχει μεγάλο πολιτικό κόστος για τους κυβερνώντες». «Δεν πρόκειται, όμως, να μας βγάλει από την πορεία μας. Η δημοσιονομική ισορροπία πρόκειται να διατηρηθεί. Φυσικά, αν τα πράγματα επιδεινωθούν ξανά -δεν είναι αυτή η πρόβλεψή μου, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί-, η κατάσταση θα γίνει πιο περίπλοκη για όλους».

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