Ζεφύρι: Κατέρρευσε τμήμα φλεγόμενου κτιρίου – Δύο νεκροί πυροσβέστες, ένας τραυματίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νεκροί είναι οι δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην κατάσβεση φωτιάς, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, όταν υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο καταπλακώθηκαν από μπάζα όταν υποχώρησε το πάτωμα και βρέθηκαν στο υπόγειο με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Μιλώντας νωτίτερα στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι οι διασώστες παρέλαβαν δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους προκειμένου να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι δύο από τους πυροσβέστες που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ένας ακόμη πυροσβέστης εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν δύο #πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον δήμο Φυλής Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 11:40. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του αγνοούμενου συναδέλφου τους.

Πηγή: in.gr