 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(9) "Disasters"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(14) "Death & Injury"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Ζεφύρι: Κατέρρευσε τμήμα φλεγόμενου κτιρίου – Δύο νεκροί πυροσβέστες, ένας τραυματίας

Τραγική κατάληξη είχε η κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν υποχώρησε τμήμα του κτιρίου στο οποίο επιχειρούσαν

Επικαιρότητα 14.11.2026, 15:02
Σχολιάστε
Ζεφύρι: Κατέρρευσε τμήμα φλεγόμενου κτιρίου – Δύο νεκροί πυροσβέστες, ένας τραυματίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νεκροί είναι οι δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην κατάσβεση φωτιάς, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, όταν υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο καταπλακώθηκαν από μπάζα όταν υποχώρησε το πάτωμα και βρέθηκαν στο υπόγειο με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Μιλώντας  νωτίτερα στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι οι διασώστες παρέλαβαν δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους προκειμένου να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι δύο από τους πυροσβέστες που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ένας ακόμη πυροσβέστης εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 11:40. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.  Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του αγνοούμενου συναδέλφου τους.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μπέρναμ για Brexit: Η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε»
World

Μπέρναμ κατά Brexit - Η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε»
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε ταμείο από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Τζένσεν Χουάνγκ: Η πτώση και το τέλος του αήττητου της Silicon Valley
World

Η πτώση του Mr Nvidia και το τέλος του αήττητου της Silicon Valley
Βραχυχρόνια μίσθωση: Αυξάνονται οι κρατήσεις για καταλύματα στη Θεσσαλονίκη
Τουρισμός

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αυξάνονται οι κρατήσεις στη Θεσσαλονίκη
Βόρεια Θάλασσα: Οι ογκόλιθοι της Greenpeace φρενάρουν αιολικά πάρκα αξίας 12 δισ. λιρών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Οι πέτρες της Greenpeace και το «μετέωρο βήμα» για offshore αιολικό
Microsoft: Όχι η τεχνητή νοημοσύνη αλλά η αναβάθμιση δικτύου προκάλεσε το μπλακ άουτ στο Outlook
Τεχνολογία

Tι προκάλεσε το μπλακ άουτ στo Outlook - Η παραδοχή της Microsoft

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo
Ηλεκτρισμός

Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo

Ολοκληρώνει το Abeille Marengo τις πρώτες βυθομετρήσεις για τον GSI - Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου το γαλλικό σκάφος πιανει λιμάνι - Αλλαγές πληρώματος και τεχνικές συντηρήσεις

Χρήστος Κολώνας
Big Tech: Γιατί οι CEOs λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;
World

Γιατί οι CEOs των Big Tech λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;

Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τα μαύρα τζάκετ προσδίδουν μια νότα «cool» στις Big Tech

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Microsoft: Πόσο κόστισε το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της
Τεχνολογία

Το -ανυπολόγιστο- κόστος από το μπλακ άουτ στη Microsoft

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 70 χώρες - Παρέλυσαν χρηματιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επένδυση στην ανάπτυξη ή τζόγος;
Financial Times

«Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο» των... αγορών

Η τρέχουσα ακραία ανάληψη κινδύνου στις χρηματιστηριακές αγορές ενδέχεται να αποτελεί μια επενδυτική ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία

Richard Bernstein
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Business

Πώς τα Νερά Κρήτης έβαλαν «κόφτη» στο... κόστος

Οι κινήσεις για εξοικονόμηση κόστους, το ταμείο της Νερά Κρήτης και η νέα γραμμή παραγωγής - Το σερί επενδύσεων στις εγκαταστάσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Black Friday: Τι περιμένει η αγορά και τι θέλουν οι καταναλωτές
Business

Η μάχη των προσφορών και η παγίδα της... Black Friday

Δύο εβδομάδες πριν τη Black Friday, η αγορά προσπαθεί να θερμανθεί ακόμη - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Επικαιρότητα
Ζεφύρι: Κατέρρευσε τμήμα φλεγόμενου κτιρίου – Δύο νεκροί πυροσβέστες, ένας τραυματίας
Επικαιρότητα

Τραγωδία στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες

Τραγική κατάληξη είχε η κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν υποχώρησε τμήμα του κτιρίου στο οποίο επιχειρούσαν

Το «φάντασμα» της Γιάλτας: Ποιους φοβίζει μια συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Σι
Κόσμος

Το «φάντασμα» της Γιάλτας στη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Σι

Η τριμερής συνάντηση κορυφής στην Κίνα προκαλεί ανησυχία, πριν ακόμη οριστεί - Τραμπ και Πούτιν επιδιώκουν ατζέντα με πυρηνικά και ουκρανικό, επιφυλακτικός ο Σι

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά

Το τρίγωνο Αθήνα – Παρίσι – Αγκυρα και το καλώδιο

Ουκρανία: Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς
Κόσμος

Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς

Για πρώτη φορά οι ΗΠΑ προτείνουν στην Ουκρανία αποχώρηση από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενδεχόμενο που για τη Ρωσία αποτελεί «κόκκινη γραμμή»

Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο με τον λαό» και το «δίλημμα» των εκλογών
Πολιτική

Μητσοτάκης στη WSJ: Υποσχέθηκε «νέο συμβόλαιο με τον λαό»

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη «Wall Street Journal»

Κομισιόν: Τι περιλαμβάνει το κιτ επιβίωσης που προτείνει στους πολίτες
Κοινωνία

Τι είναι το κιτ επιβίωσης που προτείνει η Κομισιόν - Γιατί για 72 ώρες;

Ποια είναι η φιλοσοφία της κατεύθυνσης που δίνει η Κομισιόν - Γιατί δίνει έμφαση στην αυτάρκεια των πολιτών για 72 ώρες

Γεραπετρίτης: Σήμερα η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς
Πολιτική

Σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

Latest News
Μπέρναμ για Brexit: Η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε»
World

Μπέρναμ κατά Brexit - Η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε»

Ο Μπέρναμ κατηγορεί τους Τόρις ότι «έκαψαν όλες τις γέφυρες» και δηλώνει ότι η συμφωνία που επιδιώκει με την ΕΕ θα «μειώσει τις τιμές των τροφίμων»

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε ταμείο από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Τζένσεν Χουάνγκ: Η πτώση και το τέλος του αήττητου της Silicon Valley
World

Η πτώση του Mr Nvidia και το τέλος του αήττητου της Silicon Valley

Από το αμερικανικό όνειρο και την αυτοκρατορία της Nvidia μέχρι τις καταγγελίες για κατασκοπεία, τον εμπορικό πόλεμο και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις που κλονίζουν τη Big Tech

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Αυξάνονται οι κρατήσεις για καταλύματα στη Θεσσαλονίκη
Τουρισμός

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αυξάνονται οι κρατήσεις στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη ενισχύει τη θέση της ως αστικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις

Βόρεια Θάλασσα: Οι ογκόλιθοι της Greenpeace φρενάρουν αιολικά πάρκα αξίας 12 δισ. λιρών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Οι πέτρες της Greenpeace και το «μετέωρο βήμα» για offshore αιολικό

Η παρέμβαση της Greenpeace στη Βόρεια Θάλασσα έγινε στο σημείο όπου βρίσκεται το αιολικό πάρκο που υποστηρίζει ο Μπέρναμ

Δημήτρης Σταμούλης
Microsoft: Όχι η τεχνητή νοημοσύνη αλλά η αναβάθμιση δικτύου προκάλεσε το μπλακ άουτ στο Outlook
Τεχνολογία

Tι προκάλεσε το μπλακ άουτ στo Outlook - Η παραδοχή της Microsoft

Η Microsoft αναφέρει ότι πάνω από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Microsoft 365

Δημήτρης Σταμούλης
Κεφαλογιάννη: Ενιαίο πλαίσιο προβολής του γαστρονομικού και αγροτικού πλούτου της χώρας
Τουρισμός

Κεφαλογιάννη: Ενιαίο πλαίσιο προβολής του γαστρονομικού και αγροτικού πλούτου

Την πρωτοβουλία «TAG GREECE – Tradition, Agrotourism and Gastronomy», παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλλογιάννη

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα
Economy

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή της 5ης διμηνιαίας δόσης για το Επίδομα Παιδιού Α21

BMW: Οι ιδιοκτήτες τους καλούνται να σταθμεύουν σε υπαίθρια πάρκινγκ λόγω φόβων για ανάφλεξη
World

SOS για οχήματα BMW - Στάθμευση σε εξωτερικό χώρο και μακριά από κτίρια

Ποιας χρονολογίας οχήματα BMW αφορά η ανακοίνωση της αυτοκινητοβιομηχανίας

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή
Μεταφορές

Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2

Ρωσία: Οι αρκτικοί δρόμοι του LNG
World

Οι αρκτικοί δρόμοι του ρωσικού LNG

Από το 2027, η Ευρώπη δεν θα αγοράζει πλέον ρωσικό LNG από το κοίτασμα Γιαμάλ και η Μόσχα ετοιμάζει τους θαλάσσιους αρκτικούς δρόμους της

Βουλγαρία: Τέλος τα λεφτά και τα όπλα για το Κίεβο
World

Τέλος τα λεφτά και τα όπλα για το Κίεβο από τη Βουλγαρία

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ επικαλέστηκε υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και ανακοίνωσε την παύση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Οινοποιίες: Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα
Τρόφιμα – ποτά

Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα

Για ποιους λόγους κρίθηκε σκόπιμη η συγχώνευση για τις δύο οινοποιίες

Επιμελητήριο Λέσβου: Αποκλείονται οι τοπικές επιχειρήσεις από τις προμήθειες των στρατιωτικών πρατηρίων
Business

Το Επιμελητήριο Λέσβου για τις προμήθειες του στρατού

Η τοπική αγορά ζητά να διασφαλιστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, παραγωγών και συνεταιρισμών της Λέσβου και της Λήμνου στους διαγωνισμούς

Εξωδικαστικός: Ολες οι αλλαγές στην εγκύκλιο – οδηγό της ΑΑΔΕ
Economy

Ολες οι αλλαγές στον εξωδικαστικό - Εγκύκλιος - οδηγός της ΑΑΔΕ

Οσα προβλέπονται στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό μετά τις τελευταίες αλλαγές διευκρινίζονται με εγύκλιο της ΑΑΔΕ

Ζεφύρι: Κατέρρευσε τμήμα φλεγόμενου κτιρίου – Δύο νεκροί πυροσβέστες, ένας τραυματίας
Επικαιρότητα

Τραγωδία στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες

Τραγική κατάληξη είχε η κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν υποχώρησε τμήμα του κτιρίου στο οποίο επιχειρούσαν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies