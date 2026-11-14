Θεοχάρης: Επαφές στη Διεθνή Έκθεση και στο Συνέδριο ReBuild Ukraine 2026

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Επαφές και παρεμβάσεις με επίκεντρο την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τη διεύρυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συνοδευόμενος από τον γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκο, κατά την επίσκεψή του στη Βαρσοβία, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης και του συνεδρίου ReBuild Ukraine 2026.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, ο κ. Θεοχάρης συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Ukraine’s Energy Priorities: What They Mean for Industry», όπου ανέδειξε τη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, καθώς και τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως εξαγωγέα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις στρατηγικές ελληνικές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου, οι οποίες ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων στην περιοχή.

Επαφές

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον υφυπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας, Anatolii Kutsevol. Κατά τη συνάντηση, συμφωνήθηκε το περιεχόμενο της ελληνοουκρανικής διακυβερνητικής συμφωνίας (G2G) για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Η Συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ελληνική συνδρομή στην αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών και ανασυγκρότησης της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης πραγματοποίησε επαφές με εκπροσώπους της ουκρανικής κυβέρνησης, με αντικείμενο τη διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα ανασυγκρότησης. Επιπλέον, εγκαινίασε το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση, παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ&Ε Δημήτρη Σκάλκου και εκπροσώπων της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, επιβεβαιώνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής της παρουσίας στην ουκρανική αγορά.

Σε χωριστή διμερή συνάντηση, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πολωνό ομόλογό του, Marcin Bosacki. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Πολωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική ίδρυσης Ελληνοπολωνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και ζητήματα συνεργασίας στους τομείς της συνδεσιμότητας και της εμπορικής πολιτικής.

Στην υπογραφή του Πρωτόκολλου Δωρεάς μεταξύ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και UKRNAFTA

Παρέστη επίσης στην υπογραφή του Πρωτόκολλου Δωρεάς μεταξύ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας UKRNAFTA.Η δωρεά αφορά ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα συμπίεσης και ρύθμισης πίεσης φυσικού αερίου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία της NAFTOGAZ και τη συνδρομή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ουκρανικό λαό.

Συνάντηση με το ουκρανικό «Υπερταμείο»

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του, ο κ. Θεοχάρης συμμετείχε εκ νέου σε θεματικό πάνελ της ReBuild Ukraine 2026, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και της Ουκρανίας, μέσω των υποδομών και των δυνατοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσης υβριδική συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών με εκπροσώπους του ελληνικού Υπερταμείου (Growthfund) και του αντίστοιχου ουκρανικού φορέα. Στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση συγκεκριμένων πεδίων συνεργασίας και η αξιοποίηση δυνατοτήτων για την υποστήριξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, σε συνέχεια της συμφωνίας επί του περιεχομένου της ελληνοουκρανικής διακυβερνητικής συμφωνίας.

Οπως αναφέρει το υπ. Εξωτερικών, η συμμετοχή της Ελλάδας στη ReBuild Ukraine 2026 και οι επαφές του υφυπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνουν τη βούληση της χώρας να συμβάλει ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.