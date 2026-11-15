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Wall Street: Διπλό τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη από Nvidia και Anthropic

Τα πρώτα αποτελέσματα της Nvidia μετά την αποχώρηση Χουάνγκ και η μεγάλη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic δοκιμάζουν τις αντοχές των επενδυτών

Wall Street 15.11.2026, 23:00
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Wall Street: Διπλό τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη από Nvidia και Anthropic
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Μια κρίσιμη εβδομάδα για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει στη Wall Street, με δύο γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα: την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Nvidia την Τρίτη και την προγραμματισμένη είσοδο της Anthropic στον Nasdaq την Πέμπτη.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η Nvidia πρόκειται να παρουσιάσει για πρώτη φορά αποτελέσματα στην 27ετή χρηματιστηριακή ιστορία της χωρίς τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω σκανδάλου γύρω από καταγγελλόμενες προσωπικές σχέσεις.

Την ίδια στιγμή, η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, ετοιμάζεται για μια δημόσια εγγραφή (IPO) που θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για τη διάθεση των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Nvidia: Αποτελέσματα στη σκιά της αλλαγής ηγεσίας

Από τον Μάιο του 2023, όταν η Nvidia αιφνιδίασε τη Wall Street με τις προβλέψεις της, οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της έχουν εξελιχθεί σε βασικό βαρόμετρο για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη διοίκηση. Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος και επί σειρά ετών οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες, καλείται να παρουσιάσει τις προοπτικές της εταιρείας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στη μετοχή.

Σύμφωνα με το CNBC, η Nvidia καταγράφει απώλειες 20% από την αρχή του Νοεμβρίου, οδεύοντας προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή της από τα τέλη του 2022, όταν το ChatGPT έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτές, βάσει των στοιχείων της LSEG που παραθέτει το δημοσίευμα, αναμένουν έσοδα 109,08 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 2,47 δολαρίων.

Κεντρικό ερώτημα είναι εάν η εταιρεία θα διατηρήσει την πρόβλεψη για αύξηση εσόδων κατά 70% στο οικονομικό έτος 2028, το οποίο ξεκινά τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, οι επενδυτές αναζητούν απαντήσεις για τον κίνδυνο αυστηρότερων αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα ή ευρύτερα την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, η χρηματοδοτική στήριξη άλλων επιχειρήσεων του οικοσυστήματος AI και το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό προϊόντων και στον ρυθμό καινοτομίας.

Το CNBC υπογραμμίζει, πάντως, ότι ακόμη και μια θετική ανακοίνωση αποτελεσμάτων μπορεί να επισκιαστεί από εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Τζιμ Κρέιμερ συνέστησε την προηγούμενη εβδομάδα στους επενδυτές που έχουν συσσωρεύσει μεγάλα κέρδη στη Nvidia να κατοχυρώσουν μέρος τους.

Anthropic: Δημόσια εγγραφή με ευρύτερο διακύβευμα

Η Anthropic αναμένεται να καθορίσει την τιμή της δημόσιας εγγραφής της το βράδυ της Τετάρτης και να ξεκινήσει διαπραγμάτευση την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το CNBC, το οποίο επικαλείται την τελευταία χρηματιστηριακή κατάθεση της εταιρείας, η Anthropic επιδιώκει να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια, παράλληλα με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, με συμμετοχή μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Το διακύβευμα υπερβαίνει την επιτυχία της ίδιας της εισαγωγής. Όπως εξηγεί ο Κρέιμερ, η Anthropic είναι μία από τις λίγες εταιρείες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιοποίησης των τεράστιων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να τις μετατρέψουν σε κερδοφόρα δραστηριότητα.

Εάν δεν καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα από αυτές τις δαπάνες, θα γίνει δυσκολότερη η δικαιολόγηση του ευρύτερου επενδυτικού κύματος στην τεχνητή νοημοσύνη.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον εμφανίζεται ισχυρό: το CNBC μεταφέρει πληροφορίες του Bloomberg ότι η προσφορά έχει υπερκαλυφθεί έξι φορές. Ωστόσο, κρίσιμη θα είναι και η πορεία της μετοχής μετά την εισαγωγή, ιδιαίτερα για άλλες επιχειρήσεις AI που σχεδιάζουν να μπουν στο χρηματιστήριο.

Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο επενδυτές να πουλήσουν άλλες μετοχές για να εξασφαλίσουν κεφάλαια συμμετοχής στη δημόσια εγγραφή.

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