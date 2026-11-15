Βουδαπέστη: Είναι ο επόμενος δημοφιλής προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες;

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Συνδυάζοντας τα αξιοθέατα, τα cafe, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα οικονομικά μέσα μαζικής μεταφοράς, η Βουδαπέστη έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες.

Όσοι υιοθετούν την τάση της «εργασίας από οπουδήποτε», η οποία γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, βρίσκουν στην πλέον στην ουγγρική πρωτεύουσα τον επόμενο προορισμό τους.

Γιατί η Βουδαπέστη είναι το νέο hot spot

Η Ουγγαρία κατέλαβε την πέμπτη θέση σε μια λίστα χωρών για το 2025 που απευθύνεται στους ψηφιακούς νομάδες, πίσω από την Ισπανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαυροβούνιο και τις Μπαχάμες. Ο δείκτης, ο οποίος καταρτίστηκε από τον ιστότοπο πληροφοριών για βίζες VisaGuide, έλαβε υπόψη παράγοντες όπως οι φόροι, το εισόδημα και το κόστος διαβίωσης.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως από την Ουγγαρία μακροπρόθεσμα, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα «White Card» της Ουγγαρίας, το οποίο παρέχει άδειες διαμονής ενός ή δύο ετών για ψηφιακούς νομάδες από χώρες εκτός ΕΕ, απαιτεί καθαρό μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 3.000 ευρώ (3.370 δολάρια).

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Coworking Hungary, στο κέντρο της Βουδαπέστης υπάρχουν περίπου 35 χώροι συνεργασίας, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται στην πολυσύχναστη 6η Περιφέρεια, κοντά στα μοντέρνα μπαρ και εστιατόρια της Εβραϊκής Συνοικίας. Παράλληλα με αυτούς τους χώρους, η πόλη προσφέρει περίπου 35 εξοπλισμένα γραφεία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων από μεγαλύτερους παρόχους όπως η Regus και η DBH Flex.

«Η Βουδαπέστη έχει τη δική της ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Άρον Λέβεντελ, ένας από τους ιδρυτές του χώρου συνεργασίας Kaptar, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την εντυπωσιακή Βασιλική του Αγίου Στεφάνου της πόλης. «Όποιος θέλει να δικτυωθεί, να κάνει φίλους ή να γνωρίσει κόσμο, δεν θα δυσκολευτεί. Όποιος θέλει να διασκεδάσει, να μάθει ή να αποκτήσει εμπειρίες στα αγγλικά, θα έχει τη δυσκολία να επιλέξει ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές κάθε βράδυ», πρόσθεσε.

Co-working

Ο Λέβεντελ και οι συνιδρυτές του είναι ειδικοί στην ανάπτυξη οργανισμών που επιθυμούσαν έναν χώρο εργασίας που να είναι ταυτόχρονα κοινωνικός και επαγγελματικός. Το 2010, τους ήρθε η ιδέα για το Kaptar (η λέξη σημαίνει «κυψέλη» στα ουγγρικά).

«Το Gmail υπήρχε ήδη τότε, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας δεν γινόταν ακόμα στο cloud ή online. Όλοι είχαν φακέλους και έγγραφα και οι ψηφιακοί νομάδες δεν ήταν κάτι συνηθισμένο», διευκρίνισε ο Λέβεντελ στο CNBC. Ο όρος «co-working» επίσης δεν ήταν σε ευρεία χρήση εκείνη την εποχή, οπότε ονόμασε τον χώρο «közösségi iroda», δηλαδή κοινοτικό γραφείο.

Από την πανδημία του Covid-19, το Kaptar έχει σημειώσει ετήσια αύξηση άνω του 30%, σύμφωνα με τον Λέβεντελ , συμπεριλαμβανομένου ενός «κύματος» ψηφιακών νομάδων που προσχώρησαν μετά την πανδημία, οι οποίοι συχνά έρχονταν αρχικά για ένα μήνα, αλλά παρέμεναν έως και ένα χρόνο. Τα μέλη από το εξωτερικό είτε διατηρούν μια υπάρχουσα εργασία και εργάζονται εξ αποστάσεως, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν να ταξιδεύουν, ανέφερε.

Η Μόνικα Γκιουρίτι άνοιξε τον χώρο συνεργασίας Liftoff το 2019. Μετά από μια καριέρα ως στέλεχος στην τηλεόραση, ήθελε να διευρύνει τις ψηφιακές της δεξιότητες και να φέρει σε επαφή διαφορετικές γενιές, ώστε να μάθουν η μία από την άλλη.

Το Liftoff, που βρίσκεται σε ένα πρώην εργοστάσιο ανελκυστήρων κοντά στον κεντρικό σταθμό Nyugati της Βουδαπέστης, προσελκύει ένα μείγμα επαγγελματιών — συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών βραχυπρόθεσμης διαμονής που χρειάζονται χώρο εργασίας, καθώς και υπαλλήλων που εργάζονται εξ αποστάσεως για διεθνείς εταιρείες. Ένα από τα μέλη της ομάδας του Liftoff είναι επίσης τηλεργαζόμενος που συμμετέχει τακτικά στα ταξίδια της Nomad Cruise, δηλαδή σε ταξίδια «workation» που συνδυάζουν ένα πρόγραμμα συνεδρίων με εκδρομές στην ξηρά.

Η Γκιουρίτι αναμένει ότι η τάση των ψηφιακών νομάδων θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στα άτομα να δημιουργούν και να ξεκινάνε υπηρεσίες ή επιχειρήσεις χωρίς τους πόρους ενός μεγάλου οργανισμού. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να οραματίζονται τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες τους εκτός του παραδοσιακού εταιρικού κόσμου».

Παράλληλα, συνιστά σε όσους δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό κόσμο να περνούν χρόνο σε ένα περιβάλλον συνεργατικών χώρων εργασίας. «Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται εκεί επειδή προσπαθούν να λύσουν κάποιο πρόβλημα», είπε. «Κάθε μέρα συναντώ νεότερους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο της ζωής και της καριέρας τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία και προσεγγίζουν τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο. Μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον».

Η πρόκληση της συνεργασίας

Λίγους δρόμους βόρεια του κτιρίου του Ουγγρικού Κοινοβουλίου και λίγα βήματα από τον ποταμό Δούναβη βρίσκεται το Kubik, ένας χώρος co-working όπου περίπου το 20% των μελών είναι ψηφιακοί νομάδες που εργάζονται στους τομείς της πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, του σχεδιασμού ή του μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τη συνιδιοκτήτρια Εύα Μοσκάρ, πολλοί από αυτούς τους επαγγελματίες μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ της Βουδαπέστης και θερμότερων κλιμάτων, ενώ ορισμένοι επιλέγουν να ξεφύγουν από τον ουγγρικό χειμώνα στην Αργεντινή, πριν επιστρέψουν την άνοιξη.

Η Μοσκάρ ανέφερε ότι, ενώ η εξ αποστάσεως εργασία «ήρθε για να μείνει», δεν είναι πεπεισμένη ότι μια ζωή συνεχών μετακινήσεων είναι βιώσιμη. «Αυτό που παρατηρώ περισσότερο είναι ότι οι άνθρωποι δημιουργούν για τον εαυτό τους μερικά σταθερά σημεία αναφοράς σε όλο τον κόσμο. Μέρη στα οποία επιστρέφουν κατά καιρούς, όπου υπάρχουν γνωστά πρόσωπα και όπου νιώθουν λίγο σαν στο σπίτι τους. Και πιστεύω ότι οι χώροι συνεργασίας μπορούν να διαδραματίσουν έναν πραγματικά σημαντικό ρόλο σε αυτό», είπε.

Αν και η Βουδαπέστη είναι αναμφίβολα δημοφιλής στους ψηφιακούς νομάδες, παραμένει μια αναδυόμενη αγορά για ευέλικτους χώρους γραφείων, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,7% έως 1,8% του συνολικού αποθέματος γραφείων της πόλης, σύμφωνα με στοιχεία της Cushman and Wakefield.

Η Ουγγαρία κατατάχθηκε 31η σε μια λίστα 40 χωρών στην έκθεσή της «Global Trends in Flexible Office 2026» -πίσω από την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από την Ιταλία και τον Καναδά- ενώ η Ένωση Coworking της Ουγγαρίας θεωρεί τις ευέλικτες λύσεις ως «μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες των επόμενων ετών».