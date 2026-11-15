Wall Street: Κυβερνοασφάλεια, βάσεις δεδομένων και λιανική ξεχωρίζουν στην αγορά – Τι λένε οι αναλυτές

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Έντονη μεταβλητότητα παρουσίασαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες αυτή την εβδομάδα λόγω των εταιρικών αποτελεσμάτων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, των κρίσιμων μακροοικονομικών ανακοινώσεων και του σκανδάλου που εμπλέκει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ – ωστόσο οι αναλυτές της Wall Street αναζητούν ελκυστικές μακροπρόθεσμες επιλογές.

Η AI δίνει ώθηση στην Palo Alto Networks

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου χρήσης στις 18 Νοεμβρίου.

Η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος και η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξήσει τη ζήτηση για λύσεις κυβερνοασφάλειας που παρέχουν η Palo Alto και οι ανταγωνιστές της.

Ενόψει των επικείμενων αποτελεσμάτων, ο αναλυτής της Oppenheimer, Ιτάι Κίντρον, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Palo Alto, θέτοντας τιμή-στόχο τα 450 δολάρια.

Ο αναλυτής σημείωσε στο CNBC ότι οι έλεγχοι αγοράς που διενήργησε υποδεικνύουν περιθώρια ανόδου από τις εξαγορές των CyberArk και Chronosphere, καθώς και ισχυρή δυναμική στις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Κίντρον αναμένει ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της Palo Alto στον τομέα ασφάλειας επόμενης γενιάς για το α’ τρίμηνο του 2027 θα διαμορφωθούν περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο της εκτίμησης της διοίκησης και των εκτιμήσεων της αγοράς, ήτοι στα 9,55 δισ. δολάρια.

Διαβλέπει επίσης ανοδική απόκλιση εσόδων κατά 1 έως 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την εκτίμηση της διοίκησης και της αγοράς για 3,305 δισ. δολάρια.

Ο Κίντρον εκτιμά ότι η διοίκηση θα παραμείνει συντηρητική όσον αφορά τις προβλέψεις της για το σύνολο του οικονομικού έτους 2027, αναθεωρώντας ανοδικά κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει την υπέρβαση του τριμήνου.

MongoDB: Νέος κύκλος ανάπτυξης με αιχμή τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών

Τα 15 δισ. δολάρια πλησιάζει το μέγεθος της βασικής δυνητικής αγοράς της εταιρείας σύμφωνα με τον αναλυτή της Wall Street BTIG, Γκρέι Πάουελ, ο οποίος ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της με σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα 417 δολάρια.

Ο Πάουελ τόνισε στο CNBC ότι η MongoDB έχει έκθεση σε συναφείς αγορές ύψους περίπου 72 δισ. δολαρίων, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν στα 121 δισ. δολάρια σε ορίζοντα τετραετίας. Ακόμη και με μέτρια κέρδη μεριδίου αγοράς σε αυτούς τους συναφείς κλάδους, ο αναλυτής πιστεύει ότι η MongoDB μπορεί να αυξήσει τα έσοδά της με ετήσιο ρυθμό περίπου 24% τα επόμενα τρία χρόνια, ξεπερνώντας τον στόχο της διοίκησης για ανάπτυξη άνω του 20%.

Σε αντίθεση με το απαισιόδοξο αφήγημα, ο Πάουελ θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη αναδυόμενο μοχλό ανάπτυξης για τη MongoDB.

Πρόσθεσε ότι συνεντεύξεις με οκτώ παράγοντες της αγοράς ήταν σε γενικές γραμμές θετικές και κατέδειξαν ταχύτερες μεταβάσεις από παλαιότερα συστήματα και πρώιμη εμπορική απήχηση στις υπηρεσίες Voyage AI και Vector Search.

Επιπλέον, ο Πάουελ διαβλέπει περιθώρια ανόδου στην ανάπτυξη της πλατφόρμας Atlas, χάρη στα νέα προϊόντα. «Βλέπουμε έναν ουσιαστικό κύκλο προϊόντων με αιχμή του δόρατος τα MongoDB 9.0 και AMP, ενώ τα Agent Engine και Atlas Infinite θα προσθέσουν επιπλέον δυναμική σε βάθος χρόνου», δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής.

Costco: Έκτακτο μέρισμα 30 δολαρίων και σενάρια για διάσπαση μετοχών

Η αλυσίδα καταστημάτων χονδρικής με συνδρομή Costco Wholesale ανακοίνωσε πρόσφατα έκτακτο μέρισμα σε μετρητά ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, πληρωτέο στις 4 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε εκ νέου πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 4 δισ. δολαρίων, το οποίο θα λήξει τον Νοέμβριο του 2030 και αντικαθιστά το υφιστάμενο πρόγραμμα των 4 δισ. δολαρίων που επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Μετά την ανακοίνωση, ο αναλυτής της Oppenheimer, Ρουπές Παρίκ, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή με τιμή-στόχο τα 1.160 δολάρια. Ο αναλυτής ανέφερε στο CNBC ότι η είδηση για το έκτακτο μέρισμα αποτελεί έναν από τους βασικούς καταλύτες που ο ίδιος ανέμενε, από τότε που η Costco προστέθηκε στη λίστα κορυφαίων επιλογών της Oppenheimer τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Παρίκ υπογράμμισε ότι το έκτακτο μέρισμα που ανακοίνωσε η εταιρεία είναι σημαντικά υψηλότερο από τη δική του εκτίμηση για περίπου 20 δολάρια ανά μετοχή. Ο αναλυτής αναμένει ότι το έκτακτο μέρισμα θα μειώσει αισθητά τα έσοδα από τόκους της εταιρείας.

«Η Costco παραμένει κορυφαία επιλογή για εμάς και εξακολουθούμε να βλέπουμε την προοπτική διάσπασης μετοχών στο μέλλον, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη θετικό καταλύτη για τη μετοχή, κατά την άποψή μας», δήλωσε ο Παρίκ.

Συνολικά, ο Παρίκ παραμένει αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Costco, στηριζόμενος στην πρόταση αξίας της, την ηγετική ανταγωνιστική της θέση και το ισχυρό ιστορικό αποδόσεων προς τους μετόχους.

Ο αναλυτής επεσήμανε επίσης την ισχυρή διοικητική ομάδα της εταιρείας και την ικανότητά της να διατηρεί την αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της καθαρής κερδοφορίας, ακόμη και σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικής.