Κουφονικολάκου: Πάνω από 20 παραιτήσεις και διαγραφές στη ΝΔ

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Την καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας κάνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία, με αφορμή το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη, παραθέτει τις άλλες υποθέσεις – οι οποίες ήταν και πολλές – υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης, που αποπέμφθηκαν ή παραιτήθηκαν, λόγω της εμπλοκής τους σε διάφορα σκάνδαλα.

«Άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας αυτής (και όχι μόνο)… Κατά την οποία μας προσέφερε άλλη μία λαμπρή στιγμή της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τσαβδαρίδης», σημειώνει η αρχικά η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Και ενώ αναφέρει σκωπτικά πως «η παραίτησή του, δεν μπορείτε να πείτε, μας δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη», στο βίντεο εμφανίζεται ο Κώστας Κυρανάκης που δηλώνει πως θα είναι ξανά… υποψήφιος με τη ΝΔ ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στο σημείο αυτό, αφού η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ λέει ειρωνικά ότι «πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό όμως», εμφανίζονται στο βίντεο όλες οι περιπτώσεις υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αποπέμφθηκαν ή παραιτήθηκαν, λόγω της εμπλοκής τους σε διάφορα σκάνδαλα, όπως οι παραιτήσεις των Μηταράκη, Βαρβιτσιώτη και άλλων, αλλά και οι διαγραφές των Αυγενάκη, Δοξιάδη, Κυριαζίδη.

Για αυτό και η Θεώνη Κουφονικολάκου θέτει το εξής ερώτημα: «Αν ήταν σύντροφός σου και σε πρόδιδε τόσες φορές, θα τον άφηνες. Αν ήταν συνέταιρός σου και σε έκλεβε, θα τον ξεφορτωνόσουν. Τώρα που είναι η κυβέρνησή σου, τι θα κάνεις;».