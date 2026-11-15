Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030

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Το σούπερ μάρκετ του 2030 δεν θα κριθεί μόνο από τη γκάμα ή τις τιμές στο ράφι. Αλλά από τη δυνατότητα του λιανέμπορου να προσαρμοστεί στις ανάγκες του καταναλωτή και να του προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στα θέλω του. Αυτό αναφέρει Θοδωρής Γεροστεργιούδης, CEO της Μασούτης και πρόεδρος του ΔΣ της ECR Hellas Retail στην ειδική έκδοση της ΕΥ-Parthenon: «Grocery retail sector outlook 2026» σχολιάζοντας το νέο τοπίο αλλά και τις προοπτικές του εγχώριου λιανεμπορίου τροφίμων.

«Μέχρι σήμερα το λιανεμπόριο γνώριζε πολλά για το προϊόν: τι πουλά, σε ποια τιμή, σε ποιο κατάστημα και σε ποια εποχή. Το επόμενο βήμα είναι να γνωρίσει πολύ καλύτερα τον πελάτη»

Σύμφωνα με τον κ. Γεροστεργιούδη, ο κλάδος συζητά πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αυτοματοποίηση, αλλά λιγότερο για το στοιχείο που τα συνδέει: τα δεδομένα του πελάτη και τη χρήση τους για μια προσωποποιημένη εμπειρία. «Μέχρι σήμερα το λιανεμπόριο γνώριζε πολλά για το προϊόν: τι πουλά, σε ποια τιμή, σε ποιο κατάστημα και σε ποια εποχή. Το επόμενο βήμα είναι να γνωρίσει πολύ καλύτερα τον πελάτη», λέει. Η μετάβαση θα γίνει από το ίδιο φυλλάδιο και την ίδια προσφορά για όλους, σε προτάσεις που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και στις συνήθειες του καταναλωτή.

Μασούτης: Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο

Η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει ως επιταχυντής, όχι ως αυτοσκοπός. Μπορεί να βελτιώσει τις προβλέψεις, τις παραγγελίες, την τιμολόγηση και τις προσφορές, αλλά η αξία της θα κριθεί από το αν βοηθά τον λιανέμπορο να κατανοεί καλύτερα τον καταναλωτή και να παίρνει πιο εύστοχες αποφάσεις.

Ο CEO της Μασούτης επισημαίνει ότι η τεχνολογία πάει χέρι χέρι με τους ανθρώπους. Όσο περισσότερα ψηφιακά εργαλεία εισάγουν οι επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για νέες δεξιότητες και εκπαίδευση. «Η πραγματική αλλαγή δεν θα έρθει όταν αγοράσουμε την τεχνολογία. Θα έρθει όταν οι οργανισμοί μας μάθουν να τη χρησιμοποιούν», τονίζει.

Πώς θα αξιοποιούσε 100 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά πως θα αξιοποιούσε ο κ. Γεροστεργιούδης ένα ποσό της τάξης των 100 εκατ. ευρώ προκειμένου να προετοιμάσει έναν λιανέμπορο ξεκαθαρίζει ότι δεν τα επένδυε μόνο στην τεχνολογία. Συγκεκριμένα, όπως λέει θα διέθετε 35 εκατ. ευρώ σε δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές, για ενιαία εικόνα του πελάτη, προγράμματα πιστότητας, προσωποποίηση, καλύτερες προβλέψεις και αυτοματοποιημένες παραγγελίες.

Άλλα 30 εκατ. ευρώ θα πήγαιναν στο φυσικό δίκτυο και στο κατάστημα του μέλλοντος. Όχι κατ’ ανάγκη σε περισσότερα τετραγωνικά, αλλά σε «καλύτερα τετραγωνικά»: ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση, ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών, ταμεία αυτοεξυπηρέτησης, νέες κατηγορίες και καταστήματα προσαρμοσμένα στην τοπική αγορά.

Το κατάστημα εντάσσεται έτσι σε ένα ενιαίο πολυκαναλικό σύστημα και καλείται να προσφέρει όσα δύσκολα εξασφαλίζει το ψηφιακό περιβάλλο

Στην εφοδιαστική αλυσίδα θα επένδυε 20 εκατ. ευρώ, για αυτοματοποίηση στις αποθήκες, ακριβέστερες προβλέψεις, χαμηλότερα αποθέματα, λιγότερες ελλείψεις προϊόντων και περιορισμό της σπατάλης. Τα υπόλοιπα 15 εκατ. ευρώ θα κατευθύνονταν στους ανθρώπους, στην επανεκπαίδευση και στην προσέλκυση εργαζομένων με νέες δεξιότητες.

«Την ίδια τεχνολογία μπορούν να αγοράσουν και οι ανταγωνιστές μας. Αυτό που δεν αντιγράφεται τόσο εύκολα είναι η κουλτούρα ενός οργανισμού, οι άνθρωποί του και η ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα», σημειώνει.

Το φυσικό κατάστημα παραμένει στο επίκεντρο

Παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, του quick commerce και των εφαρμογών, το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει, σύμφωνα με τον κ. Γεροστεργιούδη, η καρδιά του grocery retail. Θα αλλάξει όμως ρόλο: ο καταναλωτής δεν αντιλαμβάνεται ξεχωριστά το κατάστημα, το e-shop, την εφαρμογή ή την παράδοση, αλλά μία ενιαία σχέση με τον λιανέμπορο.

Μπορεί να ξεκινήσει την αγορά από το κινητό, να τη συνεχίσει στο κατάστημα και να ζητήσει μέρος των προϊόντων στο σπίτι. Το κατάστημα εντάσσεται έτσι σε ένα ενιαίο πολυκαναλικό σύστημα και καλείται να προσφέρει όσα δύσκολα εξασφαλίζει το ψηφιακό περιβάλλον: αμεσότητα, φρεσκάδα, ανακάλυψη προϊόντων και ανθρώπινη επαφή. Παράλληλα, θα λειτουργεί σε αρκετές περιπτώσεις ως σημείο πώλησης, παραλαβής και εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Η τεχνολογία, επιμένει ο κ. Γεροστεργιούδης, δεν πρέπει να κάνει την εμπειρία απρόσωπη. «Η καλύτερη τεχνολογία είναι εκείνη που ο πελάτης σχεδόν δεν αντιλαμβάνεται, αλλά κάνει την εμπειρία του ευκολότερη». Το κατάστημα του 2030 θα είναι πιο ψηφιακό και συνδεδεμένο, αλλά και πιο προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά.

Από τα κανάλια στη σχέση με τον πελάτη

Κοιτάζοντας προς τον Σεπτέμβριο του 2030, ο CEO της Μασούτης θεωρεί ότι η μεγαλύτερη αλλαγή δεν θα είναι μία συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά η μετατόπιση από ένα μοντέλο οργανωμένο γύρω από το προϊόν και το κατάστημα, σε ένα μοντέλο με επίκεντρο τον πελάτη και τα δεδομένα του.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προγράμματα πιστότητας, το quick commerce και η αυτοματοποίηση συχνά αντιμετωπίζονται ως χωριστές τάσεις. Στην πράξη, εκτιμά, συγκλίνουν σε μια νέα δυνατότητα: ο λιανέμπορος να κατανοεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τι χρειάζεται ο πελάτης και να προσαρμόζει ανάλογα την προσφορά, την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση. «Θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους καναλιών και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους σχέσης με τον πελάτη», λέει, κλείνοντας.

Η εξαγορά του Κρητικού

Η Μασούτης λοκλήρωσε φέτος τη συγχώνευση με την Κρητικός, δημιουργώντας έναν όμιλο αξίας 2 δισ. ευρώ και άνω των 800 καταστημάτων. Στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός πολυλειτουργικού hub στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα συνδυάζει λιανική, F&B, σπορτ και γραφεία.