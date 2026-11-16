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Η Βουλγαρία εξασφάλισε την εξαίρεση δύο ρωσικών τραπεζών από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Βελισλάβα Πετρόβα.

Πρόκειται για τις τράπεζες First Investment Bank και Investment Corporate Bank.

Την είδηση μετέδωσε το BNT News.

Όπως διευκρίνισε η υπουργός, τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων ανήκουν σε Βούλγαρους ιδιοκτήτες, ενώ οι ίδιες οι τράπεζες δεν διαχειρίζονται κεφάλαια προσώπων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους κυρώσεων.

Η Πετρόβα επισήμανε επίσης ότι η επιβολή κυρώσεων στις συγκεκριμένες τράπεζες θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων υπό τον έλεγχο της «ρωσικής κυβέρνησης», εξέλιξη που, όπως υπογράμμισε, θα ήταν αντιπαραγωγική.

Στις 16 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεύρυνε τους καταλόγους κυρώσεων, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και περισσότερες από 40 τράπεζες.

Στο στόχαστρο των περιοριστικών μέτρων βρέθηκαν επίσης ο γιος του προέδρου του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, Σεργκέι Ματβιένκο, καθώς και δημοσιογράφοι και μπλόγκερ.

Συνολικά, η ΕΕ πρόσθεσε στους καταλόγους κυρώσεων 145 φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς.