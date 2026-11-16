Τζένσεν Χουάνγκ: Ο Μασκ ανάμεσα στους 165.000 που ζητούν να γυρίσει στο «τιμόνι» της Nvidia

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Ο Ίλον Μασκ και πλήθος άλλων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου συγκαταλέγονται στους περισσότερους από 165.000 υπογράφοντες μιας ανοιχτής επιστολής που ζητά την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από την εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιστολή απαιτεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να «επαναφέρουν τον Τζένσεν στη θέση του, ενώ μια ανεξάρτητη έρευνα θα εξακριβώσει τα γεγονότα», σύμφωνα με τον Guardian.

Η παραίτηση του Χουάνγκ την Πέμπτη έθεσε τέλος σε μια πορεία 33 ετών στο τιμόνι του γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης την οποία συνίδρυσε, μετά από αποκαλύψεις ότι είχε τουλάχιστον δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία εκ των οποίων με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και η άλλη με μια υφιστάμενή του.

Αιτήματα για λογοδοσία

Αμερικανοί νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν ζητήσει από τον Χουάνγκ και τη Nvidia να εμφανιστούν ενώπιον του Κογκρέσου για να εξηγήσουν εάν η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ είχε τεθεί σε κίνδυνο – με ορισμένους από το ίδιο κόμμα του προέδρου να υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το τι γνώριζε για τη σχέση του Χουάνγκ με την ύποπτη Κινέζα κατάσκοπο.

Σύμφωνα με την Financial Times, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει μια πιθανή επιστροφή στην εταιρεία με άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Ένας σύμμαχος του Χουάνγκ δήλωσε στην εφημερίδα ότι οργανώνουν ένα «κέντρο επιχειρήσεων» με στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ για να ασκήσουν πιέσεις υπέρ της επιστροφής του πρώην επικεφαλής της Nvidia και ότι θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι έχουν σημασία στον τομέα της τεχνολογίας, εκτός από τα πρωτοποριακά εργαστήρια, αγαπούν τον Τζένσεν», είπε το πρόσωπο αυτό, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν την υποστήριξη του Χουάνγκ.

Την Παρασκευή, δύο σημαντικοί μέτοχοι, οι επενδυτές Μπραντ Γκέρστνερ και Γκάβιν Μπέικερ, προέτρεψαν το διοικητικό συμβούλιο να διατηρήσει ανοιχτές «όλες τις επιλογές».

Στην Ουάσινγκτον, ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε την Κυριακή ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της «εκτός» της εταιρείας.

«Χρειάζονται μια δραματική αναδιάρθρωση», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.

Ο Μπέσεντ κάλεσε επίσης την Nvidia να εξηγήσει αν επέτρεψε εν γνώσει της την είσοδο των πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα, λέγοντας ότι αυτό ήταν πιο σημαντικό από τη σχέση του Χουάνγκ με την υποτιθέμενη κατάσκοπο του Πεκίνου.

Elon Musk has expressed support for a petition calling for Jensen Huang’s return as Nvidia CEO, saying he would sign it. Huang resigned on November 12, 2026, following controversy over alleged personal relationships and suspected links involving Chinese intelligence. Meanwhile, Nvidia has appointed CFO Colette Kress as interim CEO, while the board considers its future leadership. #fetchpakistan #ElonMusk #Nvidia #JensenHuang #TechnologyNews Disclaimer: This report is based on published media coverage; allegations surrounding Huang remain subject to investigation. — Fetch Pakistan (@FetchPakistan) November 16, 2026

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση των πιο προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να διατηρήσουν το προβάδισμά τους έναντι του Πεκίνου στην κούρσα για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την έγκρισή του για την πώληση στην Κίνα των μικροτσίπ H200 της Nvidia, όχι όμως και των πλέον προηγμένων επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που μεταμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία.

«Δεν μπορεί να πωληθεί στους Κινέζους τίποτα πιο προηγμένο από τα H200», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί «εάν η Nvidia διαθέτει κουλτούρα συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές».

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι θέλει να λάβει απαντήσεις από τη Nvidia, καθώς και ενημέρωση για την εσωτερική έρευνα της εταιρείας σχετικά με τη συμπεριφορά του Τζένσεν Χουάνγκ, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Οι υπερασπιστές του Χουάνγκ

Μεταξύ των γνωστών προσωπικοτήτων της τεχνολογικής βιομηχανίας που συνυπογράφουν την επιστολή με την οποία ζητούν την επιστροφή του Χουάνγκ είναι ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Epic Games, καθώς και ο Γκάρι Ταν, πρόεδρος του Y Combinator, του πιο γνωστού εκκολαπτηρίου νεοφυών επιχειρήσεων του Σαν Φρανσίσκο.

Ένας ακόμη υπογράφων, ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ, έγραψε ότι ο Χουάνγκ «έκανε λάθη, ναι – το να σφάλλεις είναι ανθρώπινο – αλλά δεν πιστεύω ότι έχει κάνει κάτι που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό του από την εταιρεία του».

Περισσότεροι από 7.500 υπογράφοντες δήλωσαν ότι είναι εργαζόμενοι της Nvidia, αριθμός που αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

Η υποστήριξη αυτή καταδεικνύει την ξεχωριστή θέση που κατέχει ο Χουάνγκ στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου θεωρείται μία από τις εμβληματικές μορφές της τεχνητής νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές της Silicon Valley, χρηματοδοτώντας κέντρα δεδομένων (datacentres) και νεοφυείς επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «η κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, η εταιρεία έχει δεχθεί και επικρίσεις για το γεγονός ότι συμβάλλει στην τροφοδότηση μιας πιθανής επενδυτικής φούσκας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ έχει αντιταχθεί σε κάθε προσπάθεια επιβολής περιορισμών στην κούρσα της AI, ερχόμενος σε αντιπαράθεση για τα συγκεκριμένα ζητήματα με την Anthropic, δημιουργό του Claude, και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντάριο Αμοντέι.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ και άλλα στελέχη της Nvidia έχουν συμφωνήσει να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ακρόαση.

Πηγή: in.gr