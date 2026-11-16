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Υδρογονάνθρακες: Στις 19 Νοεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές για τις σεισμικές έρευνες

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ - Ποια είναι τα μέλη

Φυσικό αέριο 16.11.2026, 13:24
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Υδρογονάνθρακες: Στις 19 Νοεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές για τις σεισμικές έρευνες
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Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκειμένου να

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data), εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης

·         Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και μέλος του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

·         Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ.

·         Μέλος: Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

·         Γραμματείς της Επιτροπής: Δρ. Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ και Αθηνά Κεραμίδα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ.

Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία, η Επιτροπή Αξιολόγησης πρόκειται να συνεδριάσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των συνολικά τριών (3) προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

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