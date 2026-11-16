FT: Έντονο παρασκήνιο με διεργασίες για επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του στη Nvidia προκαλώντας «σεισμό» στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία και φέρνοντας αναταραχή στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σήμερα, τέσσερα 24ωρα μετά την παραίτηση «βόμβα» υπάρχει έντονο παρασκήνιο με ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Σύμφωνα με τους Financial Times ο Χουάνγκ έχει συζητήσει αυτήν την προοπτική με έμπιστους συνεργάτες του ενώ σύμμαχοί του, ισχυρά πρόσωπα της Silicon Valley που τον στηρίζουν, κινητοποιούνται για την επιστροφή του στη Nvidia, ασκώντας πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Silicon Valley, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν και την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι έχουν πραγματική επιρροή στον τεχνολογικό κλάδο, με εξαίρεση τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Τα σενάρια διαδοχής

Την ώρα που οι έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τη συμπεριφορά που οδήγησε σε μια πρωτοφανή κρίση ηγεσίας στον κολοσσό των ημιαγωγών, χρηματιστηριακής αξίας 4 τρισ. δολαρίων, έντονη είναι η φήμη ότι ο επικεφαλής του βρετανικού ομίλου ημιαγωγών Arm, που ανήκει στη SoftBank, Ρενέ Χάας, φέρεται να διερευνήθηκε ως υποψήφιος από την Nvidia για τη θέση του CEO.

Ο Χάας, ο οποίος ηγείται από το 2022 της βρετανικής εταιρείας εργάστηκε στη Nvidia για περίπου επτά χρόνια, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Χουάνγκ, καθώς και με ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ήταν ένας από τους αρκετούς υποψηφίους για τη διαδοχή του Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα του προσφερόταν η θέση ή ότι ο ίδιος θα την αποδεχόταν, ανέφεραν πηγές των FT.