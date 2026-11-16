 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

FT: Έντονο παρασκήνιο με διεργασίες για επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia

Κόσμος 16.11.2026, 07:40
Σχολιάστε
FT: Έντονο παρασκήνιο με διεργασίες για επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του στη Nvidia προκαλώντας «σεισμό» στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία και φέρνοντας αναταραχή στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σήμερα, τέσσερα 24ωρα μετά την παραίτηση «βόμβα» υπάρχει έντονο παρασκήνιο με ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Σύμφωνα με τους Financial Times ο Χουάνγκ έχει συζητήσει αυτήν την προοπτική με έμπιστους συνεργάτες του ενώ σύμμαχοί του, ισχυρά πρόσωπα της Silicon Valley που τον στηρίζουν, κινητοποιούνται για την επιστροφή του στη Nvidia, ασκώντας πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Silicon Valley, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν και την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι έχουν πραγματική επιρροή στον τεχνολογικό κλάδο, με εξαίρεση τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Τα σενάρια διαδοχής

Την ώρα που οι έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τη συμπεριφορά που οδήγησε σε μια πρωτοφανή κρίση ηγεσίας στον κολοσσό των ημιαγωγών, χρηματιστηριακής αξίας 4 τρισ. δολαρίων, έντονη είναι η φήμη  ότι ο επικεφαλής του βρετανικού ομίλου ημιαγωγών Arm, που ανήκει στη SoftBank, Ρενέ Χάας, φέρεται να διερευνήθηκε ως υποψήφιος από την Nvidia για τη θέση του CEO.

Ο Χάας, ο οποίος ηγείται από το 2022 της βρετανικής εταιρείας εργάστηκε στη Nvidia για περίπου επτά χρόνια, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Χουάνγκ, καθώς και με ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ήταν ένας από τους αρκετούς υποψηφίους για τη διαδοχή του Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα του προσφερόταν η θέση ή ότι ο ίδιος θα την αποδεχόταν, ανέφεραν πηγές των FT.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα
Τράπεζες

GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα
Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της
Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων
Ναυτιλία

Τάνκερ: Πτώση άνω του 50% στους δείκτες ναύλων

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κόσμος
Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

Πολυτεχνείο: Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις – Καταθέτουν στεφάνια κόμματα και φορείς
Κοινωνία

Πλήθος κόσμου στο Πολυτεχνείο - Καταθέτουν στεφάνια κόμματα και φορείς

Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο που θα κορυφωθούν αύριο με τη μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Συντελεστές δόμησης: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων
Ακίνητα

Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους συντελεστές δόμησης

Η κοινή επιστολή για τους συντελεστές δόμησης - Τι ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τσίπρας: Επενδύει στο δίπολο με Μητσοτάκη – Στήνεται το ψηφοδέλτιο
Πολιτική

Τσίπρας: Επενδύει στο δίπολο με Μητσοτάκη – Στήνεται το ψηφοδέλτιο

Την Πέμπτη η πολιτική εκδήλωση για τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

FT: Έντονο παρασκήνιο με διεργασίες για επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia
Κόσμος

Επιστροφή (;) Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia

Επιβεβαιώνει και το Πεκίνο την τριμερή σύνοδο κορυφής Σι, Τραμπ και Πούτιν
Κόσμος

Επιβεβαιώνει και το Πεκίνο την τριμερή σύνοδο κορυφής Σι, Τραμπ και Πούτιν

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα οργανώσει συνάντηση με τους ομολόγους του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν, επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Ζελένσκι: Ανεβάζει τον πήχη για τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους
Κόσμος

Ζελένσκι: Ανεβάζει τον πήχη για τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους

Η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναμένει να καθοριστεί η ευρωπαϊκή θέση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «100% υπέρ της νίκης».

Latest News
GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα
Τράπεζες

GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα συναντήθηκαν ανώτατα στελέχη από 18 τράπεζες - μέλη της GABV από Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, τονίζει η Le Figaro

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

Αν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη δήλωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στήριηξης και ενίσχυσης για τη μελισσοκομία

Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

Η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι της Αττικής για τον συντελεστή δόμησης - Οι αντιδράσεις των δήμων

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη IPO της Anthropic

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο
Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies