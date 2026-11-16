Συντελεστές δόμησης: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τους έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών που έχουν σηκώσει το λάβαρο της αντίστασης για τους συντελεστές δόμησης.

Πρόκειται για τους δημοτικούς άρχοντες Λυκόβρυσης – Πεύκης, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Συντελεστές δόμησης και επιστολή

Όπως έγραψε ο ΟΤ, η εξέλιξη δείχνει ότι το θέμα της χωροθέτησης των ζωνών στις οποίες θα μπορούν να υλοποιούνται τίτλοι Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης εξελίσσεται πλέον σε δύσκολη πολιτική εξίσωση για την κυβέρνηση. Και αυτό παρότι από το ΥΠΕΝ και το Μέγαρο Μαξίμου επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση.

Στην επιστολή τους οι δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι οι μελέτες δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τις επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στα οδικά δίκτυα, στις υποδομές, στη στάθμευση και στο περιβάλλον.

Παράλληλα, αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το διαθέσιμο απόθεμα δόμησης, επισημαίνοντας ότι στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται και ακίνητα του Δημοσίου, φορέων του Δημοσίου και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης δόμησης εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που υπολογίζονται έως τα 584.400 τ.μ..

Οι δήμαρχοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η πραγματική επιβάρυνση που προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης είναι μεγαλύτερη, καθώς σε ορισμένους υπολογισμούς περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων ανεβάζοντας το μέγεθος στα 793.546 τ.μ., αμφισβητώντας τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε η πρόσθετη δομήσιμη επιφάνεια.

Σε κάθε περίπτωση, για να μετατραπούν τα δικαιώματα αυτά σε πραγματικά τετραγωνικά απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να θεσμοθετηθούν οι ΖΥΣ και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της Μεταφοράς Συντελεστή μέσω της Τράπεζας Γης. Το μέγεθος της πρόσθετης δόμησης είναι, πάντως, ένα από τα βασικά σημεία που επιχειρεί να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.