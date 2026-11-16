Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω

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Με αυξημένα έσοδα και επιστροφή στις ζημιές έκλεισαν το 2025 τα δύο ξενοδοχεία της Brook Lane Capital στην Κω, το Porto Bello Royal και το Porto Bello Beach.

Ο κύκλος εργασιών της Ανάπτυξης Αιγαίου, της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τις δύο μονάδες, αυξήθηκε κατά 5,6% στα 26,71 εκατ. ευρώ. Η χρήση έκλεισε με καθαρές ζημιές 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,20 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα.

Η Brook Lane απέκτησε το 100% της Ανάπτυξης Αιγαίου που ελέγχει τα δυο ξενοδοχεία, από τη Ligero Research & Consulting Limited μέσω της Ultrablue Hospitality Investments Kardamena. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20 Ιουνίου 2025. Προέβλεπε μεταβίβαση σε δύο στάδια, αρχικά του 20% και κατόπιν του υπόλοιπου 80%.

Το 2026 η Ανάπτυξη Αιγαίου υπέγραψε με τη μητρική Ultrablue σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ, η οποία αναθεωρήθηκε τον Ιούλιο με ανώτατο ποσό τα 32,5 εκατ. ευρώ. Στις 2 Σεπτεμβρίου ωστόσο κοινοποιήθηκε σχέδιο αντίστροφης συγχώνευσης, με το οποίο η Ανάπτυξη Αιγαίου θα απορροφήσει τη μητρική της Ultrablue Hospitality Investments Kardamena. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η διοίκηση ανέμενε την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το τέλος του 2026.

Τα δυο ξενοδοχεία

Τα δύο γειτονικά παραθαλάσσια ξενοδοχεία βρίσκονται στην Καρδάμαινα και διαθέτουν συνολικά 744 δωμάτια. Το πεντάστερο Porto Bello Royal έχει 418 δωμάτια και το τετράστερο Porto Bello Beach 326. Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία επένδυσε το 2025 περίπου 423 χιλ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, κυρίως για την αγορά εξοπλισμού.

Πού πιέστηκε η κερδοφορία

Παρά την αύξηση του τζίρου κατά 1,42 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ τόκων και φόρων υποχώρησαν στα 2,56 εκατ. ευρώ, από 7,19 εκατ. ευρώ το 2024. Το περιθώριο EBITDA περιορίστηκε στο 22,76%, από 43,19%. Μεταξύ των μεγαλύτερων αυξήσεων στις δαπάνες ήταν οι παροχές προς εργαζομένους, που ανήλθαν σε 7,41 εκατ. ευρώ από 5,76 εκατ. ευρώ, και οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, που έφθασαν τα 3,71 εκατ. ευρώ από 821 χιλ. ευρώ.

Η Ανάπτυξη Αιγαίου εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 76,3%. Η συνολική επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος ανήλθε σε 3,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,10 εκατ. ευρώ προήλθαν από φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2019 και 2020. Τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και το χαρτόσημο από τον ίδιο έλεγχο καταχωρίστηκαν στα λοιπά έξοδα και ζημίες.

Στο τέλος του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 23,72 εκατ. ευρώ, από 17,83 εκατ. ευρώ, ενώ τα ομολογιακά δάνεια μειώθηκαν στα 35,32 εκατ. ευρώ, από 36,59 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 32,04 εκατ. ευρώ, από 33,97 εκατ. ευρώ.