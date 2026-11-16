Μυτιληναίος: Η Ευρώπη απούσα από τις μεγάλες αποφάσεις

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Τον κώδωνα του κινδύνου από την αδράνεια της Ευρώπης κρούει ο εκτελεστικός πρόεδρος τς Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος με φόντο τη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας.

Σε ανάρτησή του στο Linkedin, ο κ. Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι είχε ήδη προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μιας νέας «Γιάλτας», εκφράζοντας την ανησυχία του για τη θέση της Ευρώπης στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης πραγμάτων.

Με αφορμή την επικείμενη συνάντηση των Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ ο κ. Μυτιληναίος θυμήθηκε, όπως αναφέρει, τη συζήτηση στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC, με τους Στιβ Σέντγουικ και Ίαν Κινγκ, στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ότι «ήταν η πρώτη φορά που διατυπώθηκε ρητά η εκτίμηση ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε κάλλιστα να εξελιχθεί σε «Νέα Γιάλτα» και ότι ήταν μεγάλη κρίμα για την Ευρώπη το γεγονός ότι δεν θα είχε θέση στο τραπέζι αυτών των τόσο σημαντικών διαπραγματεύσεων.

Δυστυχώς, η πρόβλεψή μου επαληθεύτηκεγια όλους τους λόγους που έχω αναφέρει σε σειρά σχολίων μου κατά καιρούς».

Ο κ. Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι «η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από Ευρωπαίους σχολιαστές. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε, εμείς οι Ευρωπαίοι, ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών στη Σεντζέν δεν θα αποβεί εις βάρος του κοινού ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος».