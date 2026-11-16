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Με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών 18 τραπεζών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία πραγματοποιήθηκε στις 12 & 13 Νοεμβρίου στην Καρδίτσα η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος της Global Alliance for Banking on Values (GABV) η οποία φιλοξενήθηκε φέτος από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Τα μέλη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Τραπεζική με Αξίες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στις αρχές της υπεύθυνης χρηματοδότησης με στόχο τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τηρώντας τις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, καθώς και της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης.

Τα μέλη της GABV αντάλλαξαν τεχνογνωσία και εμπειρίες σε τρέχουσες προκλήσεις όπως η ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η κυβερνοασφάλεια στη συνεταιριστική τραπεζική, η διαχείριση των πολιτικών κινδύνων και οι επενδύσεις με βάση τις αξίες. Στις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις και ευκαιρίες των stablecoins και του ψηφιακού ευρώ αναφέρθηκε ο κ. Νικόλαος Σταυριανού, Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μήνυμα Πιερρακάκη

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας κατάφερε να περάσει μέσα από την ελληνική κρίση χωρίς κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση και χωρίς να ενταχθεί στο σχέδιο “Ηρακλής”, το οποίο σχεδιάστηκε από την ελληνική πολιτεία. Και, μάλιστα, παρέμεινε κερδοφόρα κάθε χρόνο, χωρίς εξαίρεση. Πώς το κατάφερε; Κάνοντας ακριβώς αυτό που οφείλει να κάνει μια τράπεζα. Γνωρίζει τους δανειολήπτες της. Χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία της περιοχής της και παραμένει στο πλευρό της και στις καλές και στις καλές στιγμές.

«Η ηθική τραπεζική δεν αποτελεί καινοτομία. Είναι αυτό που ανέκαθεν προοριζόταν να είναι η τραπεζική. Και η Ελλάδα το έμαθε αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Ως Πρόεδρος του Eurogroup, έχω υποστηρίξει σταθερά την ανάγκη να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Όποια μορφή κι αν λάβει το επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες και όλα τα μεγέθη τραπεζών. Ένα θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά για μια συνεταιριστική τράπεζα στη Θεσσαλία και για έναν παγκόσμιο τραπεζικό όμιλο στη Φρανκφούρτη δεν αποτελεί προνόμιο για τις μικρότερες τράπεζες. Είναι ακριβώς αυτό που σημαίνει στην πράξη ενιαία αγορά».

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τραπεζας Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Μπούκης, δήλωσε: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη μιας τοπικής κοινωνίας να αποκτήσει το δικό της χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή ανθρώπων και επιχειρήσεων που πίστεψαν ότι η ανάπτυξη ενός τόπου μπορεί και πρέπει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Σήμερα, η τράπεζά μας έχει 19.000 μέλη, 60.000 πελάτες, 100 εργαζομένους και 7 καταστήματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρετούμε πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, όσο κι αν μεγαλώνουμε, δεν ξεχνάμε την αφετηρία μας. Παραμένουμε μια τράπεζα που πιστεύει, στην προσωπική σχέση, την προσωπική εξυπηρέτηση, στην εμπιστοσύνη και στη δύναμη της τοπικής οικονομίας».