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Λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης έδωσε ο πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και τη συνάντηση με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων στο Μαξίμου.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολούθησε τη συνάντηση, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε ότι οι δήμοι θα μπορούν είτε να προχωρήσουν στην εφαρμογή της μελέτης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση είτε να προτείνουν δραστικές αλλαγές, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα σεβαστεί τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Η λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο.

Με βάση το κείμενο της μελέτης, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη συνάντηση μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Στη σύσκεψη υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

Τι είπαν οι δήμαρχοι

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς ανέφερε: «Μας είπε ότι οι δήμοι θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στην μεταφορά συντελεστή αλλά και στην πρόταση πού θα μεταφερθεί αυτός ο συντελεστής. Σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε σήμερα οι δήμοι που θέλουν να συμμετάσχουν άμεσα εντός διμήνου ξεκινάνε. Αλλιώς μπορεί να έχουμε έως και τρία χρόνια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες να συζητήσουμε για την πιθανή μεταφορά συντελεστή. Μόνο εντός του Δήμου και όχι μεταφορά από δήμο σε δήμο».

Ο Παναγιώτης Μανούρης, δήμαρχος Νέας Ιωνίας ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έχει αποφασιστική σχέση το δημοτικό συμβούλιο με όλο αυτό το ζήτημα. Μέσα στο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους μελετητές, να θέσουμε τα ζητήματα σχετικά με λάθος τετραγωνικά γιατί το κατάλαβε και ο πρωθυπουργός πως υπάρχουν ζητήματα. Εμείς θα φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο της Νέας Ιωνίας το θέμα αναλυτικά για να πάρουμε την απόφαση. Μας έκανε να καταλάβουμε ότι θα μιλάμε μόνο για εντός του Δήμου και ο καθένας με τις δικές του ιδιαιτερότητες και τα δικά του ποσοστά δεν θα γίνει κάτι χωρίς τη δικιά μας βούληση».

Ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας είπε πως ήταν μια εποικοδομητική συζήτηση με τον πρωθυπουργό.«Ο κάθε δήμος έχει τα δικά του ζητήματα. Στη Μεταμόρφωση έχουμε πρόβλημα στους κοινόχρηστους χώρους. Ήμασταν θετικοί. Σκεφτείτε πόσο θετικό θα είναι ο δικός μας δήμος στην εκτός σχεδίου περιοχή, μιας και σε εμάς δεν ενώνει καθόλου ότι είναι εντός με ότι είναι εκτός σχεδίου αλλά μόνο τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπου εκεί θα μπορέσει να γίνει μια υποδοχή συντελεστή που δε θα επηρεάσει καθόλου το ύψος. 8Θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει γιατί κανένας δεν έχει καταλάβει, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν θα γίνει αύξηση».

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Συμεών Ρούσσος δήλωσε: «Νομίζω ότι ήταν θετική και εποικοδομητική συζήτηση. Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης δια στόματος του πρωθυπουργού ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά το μεταφερόμενο συντελεστή χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δήμου, χρειάζεται να δοθεί ο χρόνος προκειμένου να υπάρξει αναθεώρηση, αλλαγή των μελετητών γιατί δε θα προχωρήσει τίποτα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του συντελεστή αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δήμου».

Ο δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος σημείωσε: «Η σημερινή συνάντηση ξεκαθάρισε με τον καλύτερο τρόπο τα αυτονόητα θέματα που μας απασχόλησαν όλους εμάς. Αυτονόητο είναι αυτό στο οποίο καταλήξαμε ότι κανένας δήμος δεν πρόκειται να αποτελέσει ζώνη μεταφοράς συντελεστή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του Δήμου. Φυσικά υπάρχουν και οι δήμοι οι οποίοι επιθυμούν τη δημιουργία μίας ζώνης μεταφοράς συντελεστή. Εμείς επιθυμούμε την απόσυρση όλης της μελέτης για το βόρειο τομέα ή την εξαίρεση του Δήμου μας».

«Ο κάθε δήμος μπορεί να σχεδιάσει το τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό όπως ο ίδιος κρίνει. Χωρίς να έρθουν από πάνω “καπέλο” οι αποφάσεις οι οποίες δεν θα ‘χουν συζητηθεί από τις τοπικές κοινωνίες», είπε ο δήμαρχος Πεύκης Λυκόβρυσης, Μάριος Ψυχάλης και συμπλήρωσε «δεν διαφωνούμε με το εργαλείο που ονομάζεται ζώνη υποδοχής συντελεστή. Εκείνο που θέλουμε είναι οι δήμοι να έχουν αποφασιστικό ρόλο. Δεν θέλω να πω ότι κάποιος έκανε πίσω αλλά ότι έγινε διάλογος».

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η μελέτη για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στα βόρεια προάστια, με τους δήμους να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόσθετης οικοδομικής επιβάρυνσης σε ήδη πυκνοδομημένες περιοχές.