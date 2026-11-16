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Ανάπτυξη: Στο 1,6% φέτος και στο 2,1% το 2027 το ΑΕΠ στην Ελλάδα

Ανθεκτική παραμένει η ευρωπαϊκή οικονομία - Ισχυρές επιδόσεις για Ελλάδα - Τι βλέπει η EY

Economy 16.11.2026, 13:22
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Ανάπτυξη: Στο 1,6% φέτος και στο 2,1% το 2027 το ΑΕΠ στην Ελλάδα
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Η ευρωπαϊκή οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική παρά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και τις διαταραχές στο διεθνές περιβάλλον, με τη δημοσιονομική πολιτική και τις επενδύσεις να συμβάλλουν στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αυξανόμενες επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελούν έναν σημαντικό θετικό παράγοντα για τη δυναμική της οικονομίας.

Η πιο πρόσφατη έκθεση της EY, European Economic Outlook, για τον Οκτώβριο του 2026, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί σε αυξημένα επίπεδα, οδηγώντας τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, το ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6% το 2026, έναντι 1,0% στο σύνολο της Ευρωζώνης και 1,4% στην Ε.Ε. Μάλιστα, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,1% το 2027 και θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο το 2028, πριν υποχωρήσει στο 1,4% το 2029.

Ευρώπη: η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τις πιέσεις

Η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, παρά τις πιέσεις από τα υψηλότερα επιτόκια και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί από 1% το 2025 σε 1,2% το 2026 και 1,3% το 2027. Για το σύνολο της Ευρωζώνης, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,0% το 2026 και στο 1,4% το 2027.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα στήριξης των οικονομικών προοπτικών της Ευρώπης. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δαπάνες που συνδέονται με το AI, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πολιτική, αναμένεται να στηρίξουν την ανθεκτικότητα των επενδύσεων και των εξαγωγών, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις.

Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, κυρίως εξαιτίας του κόστους ενέργειας, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε, σε γενικές γραμμές, σταθερός. Καθώς οι τιμές ενέργειας αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα τους επόμενους μήνες. Η έκθεση προβλέπει μέσο ετήσιο πληθωρισμό 3,0% το 2026, 3,1% το 2027, με σημαντική αποκλιμάκωση στο 1,9% το 2028.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4,5% το 2026 και στο 3,2% το 2027, πριν υποχωρήσει στο 2% το 2028 και το 2029, φτάνοντας σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η έκθεση επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος σε οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος φαίνεται να μετακυλίεται στις τιμές υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό.

Με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Fed, αλλά και δύο ακόμα αυξήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις μεγαλύτερες οικονομίες προβλέπεται να παραμείνουν, βραχυπρόθεσμα, σε υψηλά επίπεδα και να υποχωρήσουν στη συνέχεια.

Ελλάδα: εκτιμήσεις για αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών

Για την Ελλάδα, πέρα από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο οποίος παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., αναμένεται σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4,3% το 2026. Με τα έως τώρα δεδομένα, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1,2% το 2027 και ότι θα επιταχυνθεί στο 2,6% το 2028. Θετικές προοπτικές καταγράφονται και για τις εξαγωγές, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν κατά 2,7% το 2026 και κατά 3%-3,6% ετησίως την επόμενη τριετία.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις, η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. Για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας. Παράλληλα, για να μεγιστοποιήσει τον θετικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία της, η Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει την υιοθέτηση του ΑΙ από τις επιχειρήσεις, επενδύοντας παράλληλα σε ψηφιακές υποδομές, δεξιότητες και δεδομένα, ώστε η τεχνολογία να μεταφράζεται σε πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας».

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