Intel: Αγωγή από μετόχους μετά από πτώση της μετοχής κατά 29%

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Με αγωγή έχουν κινηθεί μέτοχοι κατά της Ιntel που κατηγορούν τον αμερικανικό κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών ότι τους εξαπάτησε, αποκρύπτοντας τις επιπτώσεις της παρατεταμένης επιβράδυνσης στις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών, η οποία προκάλεσε πτώση της τιμής της μετοχής της κατά σχεδόν 29% σε μία μόνο ημέρα.

Οι μέτοχοι δήλωσαν ότι τα προβλήματα της Intel με τις πωλήσεις υπολογιστών και τα πλεονάζοντα αποθέματα υπερίσχυσαν της κατασκευής κέντρων δεδομένων και άλλων οφελών που σχετίζονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης

Σε μια προτεινόμενη ομαδική αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, μέτοχοι με επικεφαλής ένα συνταξιοδοτικό ταμείο του Μίσιγκαν ισχυρίστηκαν ότι η Intel καθυστέρησε υπερβολικά να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επιβράδυνση των πωλήσεων προσωπικών υπολογιστών και η υπερπροσφορά αποθεμάτων θα επηρέαζαν τα έσοδα.

Οι μέτοχοι δήλωσαν ότι τα προβλήματα της Intel με τις πωλήσεις υπολογιστών και τα πλεονάζοντα αποθέματα υπερίσχυσαν της κατασκευής κέντρων δεδομένων και άλλων οφελών που σχετίζονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, ανέφεραν ότι η Intel είχε το κίνητρο και την ευκαιρία να διαπράξει απάτη μέσω της άντλησης κεφαλαίων στα μέσα Αυγούστου, στα μισά του «καταστροφικού» τρίτου τριμήνου της, όταν πώλησε μετοχές αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή των 95 δολαρίων ανά μετοχή.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Intel επεδίωκε να αναπτύξει τη δραστηριότητά της στην κατασκευή τσιπ κατόπιν παραγγελίας, ένα βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Διευθύνοντος Συμβούλου Lip-Bu Tan. Οι μετοχές της Intel έκλεισαν την Παρασκευή στα 59,66 δολάρια.

Η βουτιά της μετοχής της Intel

H μετοχή της Intel σημείωσε πτώση 28,6% στις 30 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 140 δισεκατομμύρια δολάρια ‌από την ⁠αγοραία αξία της εταιρείας, μία ημέρα αφότου η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας προέβλεψε έσοδα και κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο χαμηλότερα από τα αναμενόμενα και προειδοποίησε για παρατεταμένη επιβράδυνση στις πωλήσεις υπολογιστών.

Ο Ταν δήλωσε στους αναλυτές ότι ήταν απογοητευμένος από τις ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της παραγωγής, μια «άνευ προηγουμένου κρίση στη διαθεσιμότητα μνημών» και τη συνακόλουθη πτώση στις πωλήσεις υπολογιστών.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με επείγοντα χαρακτήρα», πρόσθεσε ο Ταν.

Όπως και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, η Intel έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον τομέα της παραγωγής, αλλά οι διαταραχές στην προσφορά έχουν καταστήσει πιο δύσκολο να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ κέντρων δεδομένων. Εν τω μεταξύ, η άνοδος των τιμών της μνήμης έχει καταστήσει τους υπολογιστές πιο ακριβούς, επιβαρύνοντας τη ζήτηση.

Η αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή, με επικεφαλής το Σύστημα Συντάξεων Πυροσβεστών και Αστυνομικών της πόλης του Σάουθφιλντ, ζητά αποζημίωση μη καθορισμένου ύψους για τους μετόχους της Intel για την περίοδο από τις 23 Ιουλίου 2026 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026. Ο Ταν και ο Οικονομικός Διευθυντής Ντέιβιντ Ζίνσνερ είναι επίσης εναγόμενοι.

Η μετοχή της Intel έχει σημειώσει άνοδο 62% φέτος μέχρι την Παρασκευή, αν και έχει υποχωρήσει από το πρόσφατο υψηλό των 142,35 δολαρίων που κατέγραψαν στις 30 Ιουνίου.