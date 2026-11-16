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Bright Group – Swot Hospitality: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για νέες επενδύσεις σε τουρισμό και real estate

Η ένταξη της SWOT Hospitality στο επιχειρηματικό οικοσύστημα του Bright Group δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη επενδυτικών έργων στην ελληνική αγορά

Τουρισμός 16.11.2026, 10:31
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Bright Group – Swot Hospitality: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για νέες επενδύσεις σε τουρισμό και real estate
Newsroom

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Σε στρατηγική επένδυση προχώρησε το Bright Group αποκτώτας το 51% της SWOT Hospitality, με στόχο την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τουρισμό και την ευρύτερη αγορά του Real Estate. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της SWOT Hospitality, Γιώργος Κωνσταντινίδης (Founder), Στέλιος Κουτσιβίτης (President) και Πάνος Κωνσταντινίδης (CEO), παραμένουν στο μετοχικό σχήμα, διατηρώντας το management.

Το BRIGHT GROUP, με βασικούς πυλώνες δραστηριότητας τη συμβουλευτική και την τεχνολογία, υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο το εύρος της αναπτυξιακής τους πορείας, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την υλοποίηση

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία των δύο εταιρειών, συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση της αγοράς, την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις ισχυρές συμβουλευτικές και τεχνολογικές δυνατότητες του BRIGHT GROUP με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της SWOT Hospitality στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Το BRIGHT GROUP, με βασικούς πυλώνες δραστηριότητας τη συμβουλευτική και την τεχνολογία, υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο το εύρος της αναπτυξιακής τους πορείας, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την υλοποίηση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επέκταση σε νέους κλάδους μέσω στοχευμένων επενδύσεων, ενισχύει το επιχειρηματικό του οικοσύστημα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της SWOT Hospitality στον τουρισμό και το real estate.

Από την πλευρά της, η SWOT Hospitality, με πολυετή παρουσία στην ελληνική και διεθνή ξενοδοχειακή αγορά, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Hotel Management, Advisory, Project Management και Commercial, καλύπτοντας κάθε στάδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησης ξενοδοχειακών ακινήτων. Μέσα από συνεργασίες με ιδιοκτήτες, επενδυτές, real estate developers, private equity funds και διεθνή ξενοδοχειακά brands, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εμπορικής απόδοσης και της επενδυτικής αξίας των έργων που αναλαμβάνει.

Η συνεργασία έρχεται σε συνέχεια του έργου Onero στη Μήλο και αποτυπώνει την κοινή στόχευση των δύο πλευρών για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Συνδυάζοντας συμπληρωματικές δυνατότητες και εμπειρία, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στον τομέα του τουριστικού Real Estate.

Δηλώσεις

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO του BRIGHT GROUP, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στη SWOT Hospitality αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης του BRIGHT GROUP. Επενδύουμε σε εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ισχυρή παρουσία στην αγορά και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Η εμπειρία της SWOT στον τουρισμό και το Real Estate ενισχύει τις δυνατότητες του Ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που συνδυάζει διαφορετικές δυνάμεις και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Κωνσταντινίδης, CEO της SWOT Hospitality, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία με το BRIGHT GROUP αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη SWOT Hospitality και την αναπτυξιακή μας πορεία. Έχοντας εδραιώσει την παρουσία μας στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διευρύνοντας περαιτέρω τη δραστηριότητά μας στον χώρο του Real Estate. Η σύμπραξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη νέων έργων, δημιουργώντας αξία για τους συνεργάτες μας και συμβάλλοντας στη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής τουριστικής αγοράς».

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