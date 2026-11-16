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Domes Resorts: Ανοίγει 3 νέα ξενοδοχεία το 2027 μετά το πλειοψηφικό ποσοστό στην Casa Collective

Η εξαγορά της Casa Collective αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη της Domes Resorts

Τουρισμός 16.11.2026, 14:12
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Domes Resorts: Ανοίγει 3 νέα ξενοδοχεία το 2027 μετά το πλειοψηφικό ποσοστό στην Casa Collective
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Μετά την εξαγορά της Casa Collective τον Απρίλιο του 2026, η Domes Resorts ανακοινώνει τη λειτουργία τριών νέων ξενοδοχείων στην Ελλάδα το 2027. Στο πλαίσιο της επέκτασης, το brand Casa Cook θα κάνει το ντεμπούτο του στη Χαλκιδική και τη Σαντορίνη, ενώ ένα νέο ξενοδοχείο Cook’s Club θα ανοίξει στην Κασσάνδρα, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο ανάπτυξης των δύο lifestyle ξενοδοχειακών brands.

Το Casa Cook Athos αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2027 στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την ανακαίνιση του εμβληματικού Ξενία Ουρανούπολης του 1959, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Όρος Άθως, με θέα σε έναν απάνεμο κόλπο.

Αρχικά σχεδιασμένο από έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες, τον Περικλή Σακελλάριο, το ξενοδοχείο επανασυστήνεται μέσα από το concept της Vision Alphabet, η οποία παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Urban Soul Project (USP), που έχει αναλάβει την Αρχιτεκτονική Μελέτη και τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων. Το ξενοδοχείο των 60 δωματίων διατηρεί τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα μέσα από μια προσεκτική διαδικασία αποκατάστασης, που ενσωματώνει τη χαρακτηριστική, λιτή αισθητική του Casa Cook, ενώ σε δεύτερη φάση προβλέπεται η προσθήκη ακόμη 45 δωματίων.

Το ξενοδοχείο θα υποδέχεται επισκέπτες ηλικίας 16 ετών και άνω, προσφέροντας δωμάτια, σουίτες και μία βίλα, δύο εστιατόρια με τοπικές γεύσεις και κρασιά που αναδεικνύουν την έννοια της «παρέας» (paréa), το ελληνικό πνεύμα της συντροφικότητας και του να μοιράζεσαι στιγμές με άλλους, άμεση πρόσβαση στην παραλία, καθώς και spa με πρόγραμμα ευεξίας που περιλαμβάνει yoga, ασκήσεις αναπνοής, διαλογισμό και ηχοθεραπεία.

Η πνευματική κληρονομιά

Η πνευματική κληρονομιά της περιοχής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο: στα δυτικά βρίσκεται ο Όλυμπος, η μυθική κατοικία των αρχαίων θεών, στα ανατολικά το Όρος Άθως, με τη μακραίωνη ιστορία της μοναστικής του κοινότητας, και ανάμεσά τους η Χαλκιδική, με τους καταπράσινους λόφους, τους απάνεμους κόλπους, τα ψαροχώρια και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Το Casa Cook Athos βρίσκεται κοντά στην Ουρανούπολη, την «Πόλη του Ουρανού», με θέα σε έναν απάνεμο κόλπο απέναντι από την Αμμουλιανή και τα νησάκια Δρένια, αποτελώντας ιδανική αφετηρία για την εξερεύνηση της περιοχής.

Το Cook’s Club Kassandra σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο εξέλιξης του brand, με την παρουσίαση του πρώτου του ξενοδοχείου στην ηπειρωτική Ελλάδα και την υιοθέτηση μιας νέας δημιουργικής κατεύθυνσης. Με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας το καλοκαίρι του 2027, ανάμεσα στους πευκόφυτους λόφους της Κρυοπηγής, στη δυτική χερσόνησο της Χαλκιδικής, το νέο adults-only ξενοδοχείο παραπέμπει σε μια ιδιωτική εξοχική κατοικία με χαλαρή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κεντρική πισίνα και το pool bar, όπου τα χαλαρά απογεύματα με μουσική δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο ζωντανές βραδιές. Το The Boathouse, ένα εστιατόριο με ανοιχτή κουζίνα, προσφέρει πιάτα με τοπικές πρώτες ύλες, ενώ το spa και το υπαίθριο γυμναστήριο συμπληρώνονται από ειδικά διαμορφωμένο χώρο για yoga και οι προσεγμένα διαμορφωμένοι κήποι προσφέρουν χώρους κοινωνικής συναναστροφής και πολύωρης χαλάρωσης.

Η τέχνη αποκτά ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, με σύγχρονα έργα και μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφίες να κοσμούν τους χώρους του ξενοδοχείου, ενώ η συνεργασία με τον Βραζιλιάνο καλλιτέχνη Luciano Cian σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης σειράς δημιουργικών συνεργασιών, που θα περιλαμβάνουν πρωτότυπα έργα τέχνης, ζωντανή δημιουργία τοιχογραφιών και περιστασιακά προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών.

Το Casa Cook Santorini θα είναι το τρίτο ξενοδοχείο που θα ανοίξει το 2027, με την έναρξη λειτουργίας του να προγραμματίζεται για τις αρχές του δεύτερου τριμήνου, στο Φηροστεφάνι, διαθέτοντας μόλις έξι παραδοσιακές υπόσκαφες κατοικίες, σχεδιασμένες να προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο διαμονής και γνωριμίας με το νησί. Εμπνευσμένο από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των λευκών υπόσκαφων κατοικιών της Σαντορίνης, με την εντυπωσιακή θέα στην Καλντέρα, το adults-only boutique ξενοδοχείο μεταφέρει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του brand σε μια πιο προσωπική κλίμακα, προσφέροντας εξατομικευμένες εμπειρίες μέσω της υπηρεσίας concierge, την ιδιωτικότητα μιας αυτόνομης κατοικίας και την ελευθερία στους επισκέπτες να ανακαλύψουν το νησί με τον δικό τους ρυθμό, απολαμβάνοντας μια πιο οικεία και αποκλειστική εμπειρία διαμονής.

Σημαντικό βήμα η εξαγορά της Casa Collective

«Η εξαγορά της Casa Collective αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξής μας, επιτρέποντάς μας να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των lifestyle ξενοδοχειακών μας brands, ενισχύοντας παράλληλα τη διακριτή ταυτότητα των Casa Cook και Cook’s Club. Το άνοιγμα αυτών των τριών νέων ξενοδοχείων, τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία μας, αποδεικνύει πόσο βαθιά πιστεύουμε στην ψυχή και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των brands», δήλωσε ο Δρ. Γιώργος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts και Πρόεδρος της Casa Collective.

«Καθώς η Casa Collective συνεχίζει να αναπτύσσεται, αξιοποιούμε τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των επισκεπτών μας, δημιουργώντας ουσιαστικούς λόγους για να μας επιλέγουν ξανά, μέσα από εμπειρίες που σέβονται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε brand και κάθε προορισμού», δήλωσε ο Remo Masala, Ιδρυτής της Casa Collective και της Vision Alphabet.

Σχετικά με την Domes
Η Domes ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με παρουσία σε 14 προορισμούς στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία και χαρτοφυλάκιο 21 ξενοδοχείων πέντε αστέρων. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στις κατηγορίες upper upscale και luxury, με ξενοδοχεία που λειτουργούν υπό brands της Marriott International και της Hilton Worldwide, ενώ συνεργάζεται με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, όπως οι Hotel Investment Partners (HIP), Brookfield Asset Management Ltd, Grivalia Management Company, Prodea Investments και Aroundtown SA.
Έχοντας αναδειχθεί για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια ως World’s Leading Resort Brand, ο Όμιλος συνεχίζει να διαμορφώνει μια σύγχρονη προσέγγιση στη φιλοξενία, με επίκεντρο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τις ταξιδιωτικές εμπειρίες, την τοπική κουλτούρα και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.domesresorts.com
Σχετικά με την Casa Collective
Η Casa Collective αποτελεί μια πλατφόρμα φιλοξενίας που συγκεντρώνει ξεχωριστά lifestyle ξενοδοχειακά concepts, όπως τα Cook’s Club, Casa Cook και το υπό ανάπτυξη brand XIA. Η πλατφόρμα επικεντρώνεται στη δημιουργία εμπειριών φιλοξενίας με διακριτή ταυτότητα, συνδυάζοντας τον σχεδιασμό, τον πολιτισμό και την κοινότητα, ενώ συνεργάζεται με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων μέσω συμφωνιών franchise, διαχείρισης και ανάπτυξης.
Ενοποιώντας συμπληρωματικά ξενοδοχειακά concepts κάτω από μια κοινή δομή, η Casa Collective δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φιλοξενίας, σχεδιασμένο να εξελίσσεται μαζί με τους ταξιδιώτες, ανταποκρινόμενο στις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και στις μεταβαλλόμενες ταξιδιωτικές τους προτιμήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://casacollectivehotels.com/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δελτίο Τύπου επικοινωνήστε με την Travelworks Public Relations (Κώστας Παναγάκης, +30 6975871624, [email protected], Δήμητρα Μωραΐτη, +30 6934942281, [email protected])

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