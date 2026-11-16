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Με τέσσερα νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Κρήτη και Μύκονο συνεχίζει το 2027 την επέκτασή της στην ελληνική αγορά η Hilton, η οποία μέσα σε μόλις έξι χρόνια έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 80 ξενοδοχείων, που είτε λειτουργούν ήδη είτε βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Ο διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος ενισχύει την παρουσία του κυρίως στην πολυτελή και lifestyle φιλοξενία, έχοντας εισαγάγει τρία νέα ξενοδοχειακά brands στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Η ανάπτυξη της Hilton αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων για την ελληνική τουριστική αγορά, με έμφαση τόσο στους καθιερωμένους προορισμούς όσο και σε περιοχές που παρουσιάζουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου, τα τέσσερα ξενοδοχεία που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν το 2027 είναι το Conrad Corfu, το Amira Resort Crete, Curio Collection by Hilton, το PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton και το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa.

Παράλληλα, η Hilton έχει ανακοινώσει συμφωνίες για την ανάπτυξη δύο ακόμη ξενοδοχείων, του Waldorf Astoria Scarlet Bay και του Hilton Thessaloniki, επιβεβαιώνοντας τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της στην ελληνική αγορά.

Οι τέσσερις νέες μονάδες

Στην Κέρκυρα, το Conrad Corfu θα αποτελέσει τη νέα παρουσία του πολυτελούς brand Conrad Hotels & Resorts στα νησιά του Ιονίου. Το συγκρότημα, στη νότια ακτή του νησιού, θα διαθέτει 136 δωμάτια, σουίτες και βίλες, αρκετές με ιδιωτικές θερμαινόμενες πισίνες ή τζακούζι. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται τρία εστιατόρια, μεταξύ των οποίων ένα με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη, spa και υπαίθριος κινηματογράφος.

Στην Κρήτη προγραμματίζονται δύο νέες προσθήκες. Το Amira Resort Crete, Curio Collection by Hilton, κοντά στο Ρέθυμνο, θα διαθέτει 214 δωμάτια και θα λειτουργεί αποκλειστικά για ενήλικες. Πρόκειται για παραθαλάσσιο συγκρότημα με τρία εστιατόρια, εγκαταστάσεις ευεξίας, πισίνες και ιδιωτική παραλία.

Η δεύτερη μονάδα είναι το PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton, στους λόφους πάνω από τη Χερσόνησο. Το συγκρότημα θα διαθέτει σουίτες και βίλα, με έμφαση στην κρητική γαστρονομία, στην αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και στη σύνδεση με την ενδοχώρα. Θα προσφέρει επίσης πρόσβαση στο γειτονικό Crete Golf Club.

Στη Μύκονο, το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa προγραμματίζεται να ανοίξει την άνοιξη του 2027, στην περιοχή της παραλίας Super Paradise. Θα διαθέτει 75 δωμάτια και σουίτες, με ιδιωτικές βεράντες ή μπαλκόνια, καθώς και επιλογές διαμονής με ιδιωτική πισίνα.

Η επέκταση της Hilton

Το 2026 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τον όμιλο, με την έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Hilton Αθηνών, και του Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts.

Παράλληλα, λειτούργησαν το Hilton Chania Old Town Resort & Spa και το ERA Hotel Heraklion, Tapestry Collection by Hilton.

Όπως επισημαίνει ο David Kelly, Senior Vice President Continental Europe της Hilton, η εταιρεία πέρασε από ένα ξενοδοχείο σε λειτουργία πριν από έξι χρόνια σε περισσότερα από 80 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director Development Greece & Cyprus, αποδίδει τη δυναμική αυτή στις συνεργασίες με τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων και στην αυξανόμενη ζήτηση για τα brands του ομίλου.

Η ελληνική επέκταση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Hilton στην Ευρώπη, όπου διαθέτει περισσότερα από 1.300 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, εκπροσωπώντας 19 διαφορετικά ξενοδοχειακά brands