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Sani/Ikos: Πώς η σεζόν χτίζει καριέρες – Το στοίχημα των 12.000 εργαζομένων

Το 2026, ο Sani/Ikos απασχόλησε 5.759 εργαζομένους στα 11 ελληνικά θέρετρά του

Τουρισμός 16.11.2026, 13:50
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Sani/Ikos: Πώς η σεζόν χτίζει καριέρες – Το στοίχημα των 12.000 εργαζομένων
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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H έλλειψη προσωπικού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με τα στελέχη του Ομίλου Sani/Ikos, ο οποίος με ειδικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, στοχεύει να μετατρέψει την εποχική απασχόληση σε μια μακροχρόνια επαγγελματική προοπτική.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι οι 12.000 εργαζόμενοι, αριθμός που αναμένεται να προσεγγίσει ο Όμιλος με την ολοκλήρωση του επενδυτικού του προγράμματος στη Μεσόγειο έως το 2029

Με 5.759 εργαζομένους στα ελληνικά θέρετρα, ποσοστό επιστροφής εποχικού προσωπικού 72% και σχέδιο δημιουργίας 3.200 νέων θέσεων εργασίας, ο ξενοδοχειακός όμιλος υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, παράλληλα με την επέκτασή του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι οι 12.000 εργαζόμενοι, αριθμός που αναμένεται να προσεγγίσει ο Όμιλος με την ολοκλήρωση του επενδυτικού του προγράμματος στη Μεσόγειο έως το 2029.

Η στρατηγική αυτή παρουσιάστηκε με αφορμή τη συμμετοχή του Sani/Ikos στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τον Όμιλο εκπροσώπησε η Λία Ζαμπέτογλου, People Experience Senior Director, στη θεματική ενότητα «Building the Destination of Tomorrow».

Επιστρέφουν επτά στους δέκα εποχικούς εργαζομένους

Το 2026, ο Sani/Ikos απασχόλησε 5.759 εργαζομένους στα 11 ελληνικά θέρετρά του, σε Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κω και Κρήτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 72% του εποχικού προσωπικού επέστρεψε για μία ακόμη χρονιά, στοιχείο που ο Όμιλος θεωρεί ενδεικτικό της προσπάθειας διατήρησης σταθερών εργασιακών σχέσεων.

Συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου έφθασε το 2026 τους 8.248 εργαζομένους, έναντι 7.354 το 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 12,2%. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 44,6% του προσωπικού, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα εργαζομένους είναι ηλικίας έως 34 ετών.

Η απασχόληση στις ελληνικές μονάδες είχε ήδη αυξηθεί κατά 11,5% τη διετία 2024-2025.

Σημαντικό μέρος του προσωπικού προέρχεται από τις περιοχές όπου λειτουργούν τα θέρετρα, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση των ξενοδοχειακών επενδύσεων με τις τοπικές οικονομίες.

Στέγαση, διατροφή και μετακίνηση

Η προσέλκυση προσωπικού δεν περιορίζεται στις αμοιβές. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο δυσχεραίνει την εποχική απασχόληση σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Sani/Ikos μισθώνει καταλύματα για τους εργαζομένους του, με το 90% αυτών να βρίσκεται σε οργανωμένους οικισμούς κοντά στα θέρετρα. Παράλληλα, προχωρά σε ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις των χώρων διαμονής.

Στις παροχές περιλαμβάνονται πλήρης διατροφή, δωρεάν μεταφορά με εταιρικά λεωφορεία και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τους εργαζομένους με μόνιμη απασχόληση στα resorts.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Χρήστος Ευφραιμίδης, αναγνωρίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου για περαιτέρω πρόοδο.

Πάνω από 5.600 συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση. Μόνο στο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 5.650 συμμετοχές εργαζομένων των ελληνικών θέρετρων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, έναντι 4.520 σε ολόκληρο το 2025, αύξηση 25%.

Οι ενεργοί χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά περίπου 34%, φθάνοντας τους 4.300, ενώ στις εκπαιδευτικές συνεργασίες περιλαμβάνεται και το eCornell.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Hospitality Forward, που υλοποιείται από το 2023 σε συνεργασία με τη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, περισσότεροι από 650 σπουδαστές έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένη εκπαίδευση στην πολυτελή φιλοξενία.

Το πρόγραμμα προβλέπει 150 πρόσθετες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και δυνατότητα εξασφάλισης σύμβασης εργασίας ήδη από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών.

Από τη Χαλκιδική στην Ισπανία

Η διεθνής ανάπτυξη δημιουργεί και δυνατότητες επαγγελματικής κινητικότητας. Το 2026, συνολικά 249 Έλληνες εργάστηκαν στα Ikos Andalusia και Ikos Porto Petro της Ισπανίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Pavel Murans, ο οποίος ξεκίνησε το 2010 ως εκπαιδευόμενος υπάλληλος υποδοχής στο Sani Club και σήμερα είναι γενικός διευθυντής του Ikos Odisia στην Κέρκυρα.

Αντίστοιχα, η Μαρία Κορομηλά εξελίχθηκε από υπάλληλος υποδοχής σε Senior General Manager του Ikos Oceania, ενώ εργαζόμενοι που ξεκίνησαν από ελληνικές μονάδες έχουν αναλάβει διευθυντικές θέσεις στην Ισπανία.

Τρία νέα resorts και 3.200 θέσεις εργασίας

Σήμερα, ο Όμιλος λειτουργεί 13 ιδιόκτητα θέρετρα στην Ελλάδα και την Ισπανία, με περισσότερα από 3.870 δωμάτια και σουίτες.

Παράλληλα, αναπτύσσει τρία νέα Ikos Resorts στη Χαλκιδική, τη Μαρμπέγια της Ισπανίας και το Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, με ορίζοντα λειτουργίας έως το 2029.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 3.200 νέες θέσεις εργασίας, ανεβάζοντας το συνολικό προσωπικό κοντά στις 12.000.

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