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Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας την πτωτική πορεία της Wall Street, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia, εν μέσω της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην ηγεσία της. Την ίδια ώρα, οι νέες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υψηλότερο πληθωρισμό και τα στοιχεία για το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη ενίσχυσαν την επιφυλακτικότητα των αγορών.

Ο γερμανικός DAX βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, χάνοντας 522 μονάδες, με τη Deutsche Bank να υποχωρεί κατά 6%.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 1,68%, στις 651 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,87%, στις 10.689 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 2,09%, στις 26.074 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,62%, στις 8.216 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, χάνοντας 522 μονάδες, με τη Deutsche Bank να υποχωρεί κατά 6%. Στο Λονδίνο, η Burberry έχασε 4,12%, ενώ στη Γαλλία η Hermès International κατέγραψε πτώση 4,89%. Ο Euro Stoxx 50 έκλεισε με απώλειες 2,08% ή 132 μονάδων, με τη Deutsche Bank να αποτελεί και σε αυτόν τον δείκτη τη μετοχή με τη χειρότερη επίδοση.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα δύο χρόνια, με τις τιμές της ενέργειας να εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην οικονομία.

Παρουσιάζοντας τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις για το 2026, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην ΕΕ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,3% φέτος και στο 3,2% το 2027.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κορυφωθεί σε επίπεδα άνω του 4% μεταξύ του τέλους του 2026 και των αρχών του 2027, προτού αποκλιμακωθεί στο 2,3% το 2028.

Για την Ευρωζώνη, η Κομισιόν προβλέπει μέσο ετήσιο πληθωρισμό 3,2% το 2026 και 3,1% το 2027, υψηλότερα από τις προηγούμενες εαρινές εκτιμήσεις της. Το 2028 αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,1%, προσεγγίζοντας τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Προβληματίζουν οι τιμές ενέργειας

Ο Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν ενισχυθεί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, θα παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας τις πληθωριστικές προοπτικές.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί κατά 1,4% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ενώ για το 2028 προβλέπει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,5%.

Στη Γερμανία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ινστιτούτου ZEW παρουσίασε βελτίωση τον Νοέμβριο, ενισχυόμενος κατά 7,5 μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο και φτάνοντας στις 35,6 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης αξιολόγησης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης αυξήθηκε κατά 2,7 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο σε αρνητικό έδαφος, στις -33,2 μονάδες.

Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, όπου ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε κατά 8 μονάδες, στις 26,5. Ωστόσο, ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε οριακή μόνο άνοδο 0,1 μονάδας, παραμένοντας στις -14,7 μονάδες.

Στη Βρετανία, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς στο 4,6% κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, από 4,7% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

Το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 75,4%, αυξημένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, το ποσοστό οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού μειώθηκε στο 20,8%, καταγράφοντας πτώση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 22.000, στις 690.000, κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, υποδηλώνοντας συγκράτηση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό.