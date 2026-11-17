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Σε 94 ανέρχονται οι εκτροφές που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων φτάνει τα 4.122.120 ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία καταχωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Λέσβου, με την συνδρομή στελεχών του Ελληνικού Στρατού, επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό 83 εκτροφές αιγοπροβάτων και 11 εκτροφές βοοειδών.

Ο συνολικός αριθμός των ζώων προς αποζημίωση ανέρχονται σε 25.422, ενώ το συνολικό ποσό αποζημιώσεων φτάνει τα 4.122.120 ευρώ.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Να σημειωθεί ότι αποζημιώνονται οι αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, οι οποίοι εφάρμοσαν μέτρα εγκλεισμού των ζώων τους λόγω των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού κατά το έτος 2026, και οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

οι αιγοπροβατοτρόφοι παρέδωσαν γάλα σε μεταποιητικές μονάδες για το έτος 2025, σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) για το έτος 2025 και έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το ίδιο έτος,

οι βοοτρόφοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) για το έτος 2025 και έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το ίδιο έτος.

Για τη Λέσβο η αποζημίωση ανέρχεται σε 14 ευρώ ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο, σε 20 ευρώ για τα βοοειδή ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών και 120 ευρώ για βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των έξι (6) μηνών.

Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στους δικαιούχους παραγωγούς και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς.