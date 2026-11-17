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Σε λειτουργία έχει τεθεί το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων, μεταβιβάσεων και ανάκληση ένταξης στο πρόγραμμα.για την Παρέμβαση Π3 – 70 -2.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία» για το 2026 του ΣΣ ΚΑΠ.

Η υποβολή των αιτημάτων για αλλαγές στην πράξη, μεταβίβαση εκμετάλλευσης ή ανάκληση ένταξης, διαρκεί έως και τις 22 Νοεμβρίου.

Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων ισχύουν ειδικότερες διαδικασίες και προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στη διεύθυνση p2.dikaiomata.gr/Organics16, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Οι τροποποιήσεις για τη βιολογική γεωργία

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για:

Τροποποίηση πράξης, όπως αλλαγές στα στοιχεία της ενταγμένης εκμετάλλευσης ή του δικαιούχου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Μεταβίβαση πράξης, ολική ή μερική, σε άλλο πρόσωπο, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ανάκληση ένταξης πράξης, εφόσον επιθυμούν τη διακοπή της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για τις μεταβιβάσεις απαιτείται αρχικά η υποβολή αίτησης από τον μεταβιβαστή και στη συνέχεια η ηλεκτρονική αποδοχή από τον αποδέκτη.

Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων ισχύουν ειδικότερες διαδικασίες και προθεσμίες, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο.

Η διαδικασία

Οι τροποποιήσεις μπορούν να αφορούν αλλαγές στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της πράξης, μεταβολές στα στοιχεία του δικαιούχου —όπως η επωνυμία, η νομική μορφή, το ΑΦΜ ή το IBAN— καθώς και μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της ενταγμένης εκμετάλλευσης.

Η μεταβίβαση ξεκινά με αίτηση του δικαιούχου που μεταβιβάζει την εκμετάλλευση. Στη συνέχεια, ο αποδέκτης εγγράφεται στο σύστημα και αποδέχεται τη μεταβίβαση, αναλαμβάνοντας τα δικαιώματα, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την πράξη. Πρέπει, επίσης, να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης. Για να λάβει την ενίσχυση, ο νέος δικαιούχος οφείλει να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης και κάθε επόμενο έτος.

Τα αιτήματα τροποποίησης ή μεταβίβασης στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, υποβάλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο κληρονόμος ως αποδέκτης της μεταβίβασης, είναι σε θέση να το πράξει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιτρέπεται να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και ανά δικαιούχο και/ή ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα μεταβίβασης (μερική ή ολική μεταβίβαση) ανά έτος εφαρμογής και ανά δικαιούχο, το οποίο αφορά στο τρέχον έτος εφαρμογής, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί. Αιτήματα τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, δεν δύναται να αφορούν το πρώτο και δεύτερο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-70- 2.1.

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