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Στον δρόμο προς τις εκλογές θα συζητηθεί ιδιαίτερα η ποιότητα της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτές οι συζητήσεις επηρεάζουν, ως έναν βαθμό, την ψήφο των πολιτών.

Σίγουρα, όμως, επηρεάζουν πολύ περισσότερο τη βούληση των διεθνών επενδυτών να «μεταφέρουν» τα κεφάλαιά τους στην ελληνική επικράτεια. Και τούτο επειδή η βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας οδηγεί σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας (από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης) η οποία «προσελκύει» το διεθνές κεφάλαιο να επενδύσει τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο και σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Τι δείχνουν λοιπόν οι νέοι δείκτες της World Bank για την Ελλάδα (σε σύνολο 216 χωρών); Οσον αφορά τον δείκτη «κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (ο οποίος καταγράφει την ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και τον βαθμό ανεξαρτησίας του κρατικού μηχανισμού από πολιτικές πιέσεις) η Ελλάδα βελτιώνεται με σκορ 58,93 (σε σχέση με το μέγιστο 100) για το 2025, από το 57,71 το 2024. Το 2023, όμως, ήταν ακόμα καλύτερα με σκορ 59,42!

Στον δείκτη «ποιότητας των θεσμών και κανονισμών», ο οποίος καταγράφει την ικανότητα του κράτους να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες παροτρύνουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, η Ελλάδα καταλαμβάνει χαμηλότερο σκορ το 2025 (ήτοι 62,66) σε σχέση με το 63,22 το 2024 και το 63,54 το 2023.

Τι συμβαίνει με τον δείκτη «αντιμετώπισης της διαφθοράς» (ο οποίος καταγράφει το επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα); H Ελλάδα και πάλι καταλαμβάνει χαμηλότερο σκορ, ήτοι 53,10 το 2025 σε σχέση με το 53,92 το 2024 και το 55,43 το 2023.

Το θέμα της διαφθοράς χρήζει περαιτέρω ανάλυσης διότι το World Justice Project δημοσίευσε νέους συγκριτικούς δείκτες για 143 χώρες και το 2026. Στον εν λόγω δείκτη η χώρα μας καταλαμβάνει την 51η θέση για το 2026 σε σχέση με την 53η θέση για το 2025. Σε ό,τι αφορά δε τη δυνατότητα των νομοθετικών οργάνων να ελέγχουν αποτελεσματικά την κυβερνητική εξουσία (ή την όποια «παρεκτροπή» της κυβερνητικής εξουσίας), η χώρα μας βελτιώνεται στην 48η θέση για το 2026 σε σχέση με την 50ή θέση το 2025.

Βρισκόμαστε, όμως, σε καλύτερη θέση από τις ΗΠΑ και την (θλιβερή) κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ η οποία βρίσκεται σε σημαντική πτώση, από την 52η θέση το 2025 στην 58η θέση το 2026!

Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε τόσο από τη World Bank όσο και από το World Justice Project είναι ότι η Ελλάδα προχωρά μάλλον με «βήματα χελώνας» στους δείκτες κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Προχωρά, πάντως!

Εκείνο, όμως, που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η έλλειψη διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ (την οποία κατέγραψα παραπάνω) εξαγρίωσε τα μέγιστα τους αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι τον τιμώρησαν ανάλογα στις ενδιάμεσες εκλογές Νοεμβρίου.

Συνεπώς, τόσο η αδιαφάνεια όσο και η έλλειψη λογοδοσίας στοιχίζουν εκλογικά!

Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο University of Liverpool Management School.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ