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Ανάρμοστες συμπεριφορές, συστημικές αποτυχίες, ανικανότητα, δεμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που αθετήθηκαν, αλλά και απόρρητα δισεκατομμυριούχων και ολιγαρχών πελατών της Deutsche Bank αποκαλύπτουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφα της γερμανικής τράπεζας, τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των FT και διέρρευσαν από πληροφοριοδότες.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι εσωτερικές έρευνες, τα πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, τα αρχεία συμμόρφωσης και οι συνομιλίες εργαζομένων δεν περιποιούν τιμή στον CEO Christian Sewing για τις μεθόδους που μετέρχεται διοικώντας τον γερμανικό χρηματοπιστωτικό κολοσσό που έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης διεθνών μεταφορών κεφαλαίων αξίας άνω του 1 τρισ. ευρώ ημερησίως.

Ο Sewing, άνθρωπος που προερχόταν από το εσωτερικό της τράπεζας, ανέλαβε τη θέση του CEO το 2018 και θεωρείται ευρέως ότι κατάφερε να επαναφέρει την Deutsche Bank από το χείλος της κατάρρευσης, οδηγώντας την σε κέρδη ρεκόρ – τη Δευτέρα, η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας ανερχόταν σε 62 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, πίσω από τις κλειστές πόρτες ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος σε μια σειρά σκανδάλων, φέρεται, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν ότι προωθούσε την ανάληψη μεγαλύτερων επιχειρηματικών κινδύνων, εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για τη λειτουργία του τμήματος κανονιστικής συμμόρφωσης, απέκρυπτε από τους μετόχους προβλήματα της τράπεζας.

H δημοσιογραφική έρευνα

Η δημοσιογραφική έρευνα των FT με τίτλο Inside Deutsche Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλα έγκυρα ΜΜΕ, αποκαλύπτει επίσης λογιστικά τεχνάσματα, οικονομικές γνωστοποιήσεις που αγγίζουν τα όρια της παραπλάνησης, καθώς και άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τη σχέση της τράπεζας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Financial Times εξέτασαν τα αρχεία σε συνεργασία με περισσότερους από 200 δημοσιογράφους από δεκάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Daraj, Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times και Paper Trail Media.

Η έρευνα συντονίστηκε από τον νοτιοαφρικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Barracuda Media, με τεχνική υποστήριξη από το Data and Research Center (DARC) στη Γερμανία.

Αυτό που παρακίνησε ιδιαίτερα τους δύο πληροφοριοδότες να αντιγράψουν και να παραδώσουν το τεράστιο αρχείο εγγράφων στον Ινδό δημοσιογράφο Josy Joseph και στη Νοτιοαφρικανή δημοσιογράφο Khadija Sharife ήταν οι σχέσεις της Deutsche Bank με ολιγάρχες και ρωσικά κεφάλαια.

Οι πληροφοριοδότες δήλωσαν ότι ενήργησαν προς το «δημόσιο συμφέρον», προκειμένου να αποκαλύψουν τη συμπεριφορά της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως οι λογαριασμοί Ρώσων ολιγαρχών.

Η Deutsche Bank, η οποία υπήχθη σε συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης το 2021, έχει δεχθεί τρεις εφόδους των γερμανικών αρχών μόνο μέσα στο τρέχον έτος.

Από το 2012, η τράπεζα έχει καταβάλει 18,6 δισ. ευρώ για τον διακανονισμό υποθέσεων που αφορούσαν παραβάσεις και δικαστικές διαμάχες, στο πλαίσιο μιας σειράς σκανδάλων που περιλάμβαναν: χειραγώγηση αγορών, ξέπλυμα ρωσικού χρήματος, ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου, παραπλανητικές πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων, ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

Τι προκύπτει από τα αρχεία της Deutsche Bank

Σύμφωνα με τους FT, από τα αρχεία προκύπτουν τα παρακάτω:

1. Σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Η Deutsche Bank σχεδίαζε να επεκτείνει τις διαβόητες δραστηριότητές της στη Ρωσία υπό την ηγεσία του Sewing, παρακάμπτοντας τις ανησυχίες της ομάδας κανονιστικής συμμόρφωσης σχετικά με τους πελάτες της τράπεζας που είχαν διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονταν.

2. Διαρροή φορολογικών στοιχείων του Ντόναλντ Τραμπ

Από την Deutsche Bank διέρρευσαν… κατά λάθος φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, αλλά απέκρυψε το περιστατικό από τον Λευκό Οίκο. Ο Christian Sewing είχε ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα διαχειρίστηκε την κρίση.

3. Συναλλαγές σχεδόν 600 εκατ. δολαρίων που συνδέονται με τον Επστάιν

Η Deutsche Bank διεκπεραίωσε σχεδόν 600 εκατ. δολάρια σε ύποπτες πληρωμές που συνδέονταν με τον Επστάιν, ποσό πολύ υψηλότερο από εκείνο που ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

4. Σοβαρές αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους και στη διοίκηση

Τα έγγραφα καταγράφουν μια σειρά από ελλείψεις στη συμμόρφωση, αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης, διοικητική ανεπάρκεια και τεχνολογικές αστοχίες.

Μάλιστα, η ίδια η τράπεζα φέρεται να παραδέχθηκε στις εποπτικές αρχές ότι στην πράξη «λειτουργούσε εκτός νόμου και τάξης».

Τι απαντά η τράπεζα

Η Deutsche Bank ισχυρίστηκε ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από τη διαρροή των εγγράφων «χρονολογούνται πολλά χρόνια πίσω και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και δύο δεκαετίες. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα θέματα αυτά εξετάστηκαν τότε και συζητήθηκαν με τις εποπτικές αρχές».

Πρόσθεσε επίσης: «Σήμερα είμαστε μια διαφορετική τράπεζα. Υπό την ηγεσία του Christian Sewing, η Deutsche Bank έχει διέλθει έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό».

Προς επίρρωση των ισχυρισμών της η τράπεζα ανέφερε ακόμη ότι επένδυσε 7 δισ. ευρώ στη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου κατά την περίοδο 2019-2025 και ότι η πρόοδός της έχει αναγνωριστεί από τις αγορές, τις βασικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, καθώς και από τους πελάτες και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η μετοχή της Deutsche Bank σημείωσε πτώση 5,2% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, μετά την απάντηση της τράπεζας.