Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ θα πρέπει να αρχίσει από τώρα να καταρτίζει αρχές για πιθανές προσωρινές και στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων σε περιόδους πίεσης των αγορών που απειλούν να επεκταθούν στην οικονομία, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ.

«Είναι καιρός να αντλήσουμε διδάγματα από δύο πρόσφατες αναταράξεις της αγοράς — τον Μάρτιο του 2020, κατά την έναρξη της πανδημίας της COVID-19, και τον Απρίλιο του 2025, μετά την ανακοίνωση ενός επιθετικού δασμολογικού καθεστώτος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — με στόχο την πρόληψη της επόμενης», ανέφερε η Χάμακ σε ομιλία που είχε προετοιμάσει στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Brookings Institution στην Ουάσινγκτον.

Η Χάμακ δεν αναφέρθηκε στις προοπτικές της οικονομικής ή νομισματικής πολιτικής στις προετοιμασμένες δηλώσεις της.

«Όταν ξεσπάει μια κρίση, μπορεί να υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για να αποφασίσει κανείς με βάση ποιες αρχές θα λειτουργήσει ή πώς θα τις επικοινωνήσει», δήλωσε η Χάμακ. «Είναι καλύτερο να προσδιορίσει κανείς τις οδούς διαφυγής όταν μπαίνει για πρώτη φορά στο κτίριο, παρά να καταρτίζει σχέδιο εκκένωσης καθώς το κτίριο γεμίζει καπνό».

Η Fed πρέπει να έχει σαφή εικόνα για το πότε θα παρέμβει και πότε όχι, ανέφερε.

Πότε πρέπει να παρέμβει η Fed

Σε περιπτώσεις όπου οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η δυσλειτουργία της αγοράς θα μπορούσε να επεκταθεί στην οικονομία και ότι οι ενέργειες της Fed θα μπορούσαν να επιλύσουν το ζήτημα, «θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παρέμβασης», δήλωσε η Χάμακ. Ωστόσο, «όταν οι κακές συνθήκες ρευστότητας σε ασταθείς αγορές αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη, δεν αποτελεί πρόβλημα που η Fed μπορεί ή πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει», πρόσθεσε.

Η Χάμακ δήλωσε ότι υποστηρίζει τις βελτιώσεις στον μηχανισμό στήριξης της ρευστότητας Standing Repo Facility της Fed – θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2021 με σκοπό να αποτρέψει την απότομη άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων πάνω από το εύρος-στόχο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) – η οποία παρέχει ρευστότητα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αντάλλαγμα για κρατικά ομόλογα. Στη σημερινή της μορφή, «ίσως να μην ήταν επαρκής για την αντιμετώπιση των διαταραχών της αγοράς που παρατηρήθηκαν στην αρχή της πανδημίας», ανέφερε.

«Αμφιβάλλω αν οι συναλλαγές ρέπος θα ήταν αρκετές το 2020», δήλωσε η Χάμακ. «Επομένως, ίσως είναι λογικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο αγοράς κρατικών ομολόγων, εάν οι συναλλαγές ρέπος αποδειχθούν ανεπαρκείς».

Σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να απαιτηθούν άμεσες αγορές κρατικών ομολόγων, η Fed θα πρέπει να τις προσεγγίσει με σαφή επικοινωνία, διαχωρίζοντας τη συγκεκριμένη ενέργεια από οποιαδήποτε μέτρα νομισματικής πολιτικής, και θα πρέπει επίσης να διαθέτει ένα σχέδιο εξόδου, ανέφερε.

«Η παραδοχή θα πρέπει να είναι ότι η ενέργεια αυτή είναι προσωρινή και στοχευμένη, ιδανικά με μια στρατηγική εξόδου ενσωματωμένη από την αρχή», δήλωσε η Χάμακ