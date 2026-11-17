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Στη Βαρσοβία της Πολωνίας μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 7ης Υπουργικής Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC), η οποία πραγματοποιείται το διήμερο 18–19 Νοεμβρίου.

Κατά την άφιξή του στη Βαρσοβία, το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κ. Chris Wright, κατόπιν πρόσκλησης του Atlantic Council.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πραγματοποιήσει κύκλο διμερών επαφών και συναντήσεων με ομολόγους του, με θέματα περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, ασφάλειας εφοδιασμού και διατλαντικής σύμπραξης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου θα συναντηθεί διμερώς με:

τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright,

την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό της Σλοβακίας και Υπουργό Οικονομίας αρμόδια για θέματα Ενέργειας της χώρας, κα Denisa Saková,

τον Υπουργό Ενέργειας της Πολωνίας, κ. Miłosz Motyka,

τον Υπουργό Ενέργειας της Ρουμανίας, κ. Dumitru Chisăliță,

την Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, κα Iva Petrova,

τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Ουγγαρίας, κ. István Kapitány.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε roundtable discussion με θέμα την ενίσχυση του διατλαντικού εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως θεμελίου για την ενεργειακή ασφάλεια («Strengthening Transatlantic LNG Trade as a Foundation for Energy Security») και τις προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο Μουσείο Πολωνικής Ιστορίας, από το Atlantic Council Global Energy Center.

Τέλος, το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παραστεί στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Υπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, κ. Miłosz Motyka.