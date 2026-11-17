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Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό τίθενται σε ισχύ σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων και της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 οι σταθμοί του Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.