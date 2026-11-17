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Επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί επίθεσης του Ιράν στην Ουάσινγκτον, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικές προετοιμασίες για έναν νέο γύρο κλιμάκωσης του πολέμου.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται 7 Αμερικανούς αξιωματούχους, νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ αναφέρουν ότι το Ιράν καταρτίζει σχέδια για να στοχοποιήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, πυροδοτώντας μια λεγόμενη «βρώμικη βόμβα» ή ένα χημικό όπλο στην Ουάσινγκτον.

Πηγές που γνωρίζουν τις τελευταίες πληροφορίες, χαρακτήρισαν τον ιρανικό σχεδιασμό, προς το παρόν, ως μια προσπάθεια να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές του και όχι ως ένδειξη επικείμενης επίθεσης. Ωστόσο, τα σχέδια που εντόπισαν οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα και περιλαμβάνουν τοποθεσίες και στόχους, ανέφεραν δύο από τις πηγές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις ΗΠΑ για τον σχεδιασμό μέτρων έκτακτης ανάγκης.

«Δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας»

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Lauren Bis, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, χωρίς καμία εξαίρεση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας».

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες ως ένδειξη μιας ανησυχητικής προθυμίας του Ιράν να κλιμακώσει την αντιπαράθεση, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με την έντονη πίεση από τις συνεχιζόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις και έναν ασφυκτικό οικονομικό αποκλεισμό, τον οποίο κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει «καταστροφικό» για τη χώρα.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει πλέον ενεργά ενδεχόμενες επιθέσεις εντός της αμερικανικής επικράτειας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει στην υλοποίησή τους, υποστηρίζει το CNN.

«Το κατά πόσο διαθέτουν πράγματι το απαραίτητο προσωπικό για να εκτελέσουν ένα τέτοιο σχέδιο είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ενώ οι διπλωματικές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται με δυσκολίες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αρκετά σύντομα».

Συναγερμός

Ωστόσο, η έντονη κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη παρασκηνιακά, με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της τελευταίας απειλής, υπογραμμίζει την ασταθή και απρόβλεπτη φύση μιας σύγκρουσης που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να επιλυθεί. Αναδεικνύει, επίσης, τον κίνδυνο το τίμημα του πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο να φτάσει μέχρι τους Αμερικανούς πολίτες, με τρόπους που δεν περιορίζονται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν αρκετές συσκέψεις την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της απειλής. Μία από τις πηγές χαρακτήρισε τον σχεδιασμό αυτό «συνετό».

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ οι απειλές από το Ιράν οδήγησαν επίσης τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) να μεταφέρει την περασμένη εβδομάδα τον υπουργό Οικονομικών Scott Bessent σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας.

Τα ιρανικά σχέδια για επιθέσεις εναντίον εν ενεργεία και πρώην Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ένα σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή κατά του Τραμπ το 2024, βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη προεδρική θητεία του, με κύριο προσανατολισμό την αξιοποίηση ευκαιριών για τη δολοφονία Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους στο εξωτερικό.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε μια επίθεση με μη συμβατικά όπλα.

Αμφισβητείται η αξιοπιστία κάποιων πληροφοριών

Οι βρώμικες βόμβες —οι οποίες συνδυάζουν ραδιενεργά υλικά με έναν συμβατικό εκρηκτικό μηχανισμό— είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστούν. Το Ιράν δεν θα χρειαζόταν απαραίτητα να περάσει λαθραία στη χώρα εκπαιδευμένους επιχειρησιακούς πράκτορες. Θα αρκούσε να πείσει κάποιον που ήδη διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει επικοινωνίες από ιρανικής πλευράς, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι έχει αποθηκεύσει υλικά για την κατασκευή βομβών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι αξιωματούχοι εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θεωρούν ότι θα ήταν εξαιρετικά εύκολο —και μάλιστα πιθανό— το Ιράν να έχει ήδη τοποθετήσει εκ των προτέρων στο αμερικανικό έδαφος πυρηνικά υλικά ή χημικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προστεθούν σε έναν συμβατικό εκρηκτικό μηχανισμό.

«Με τα σύνορά μας να είναι τόσο διάτρητα κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δέκα ετών, θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να εισέλθουν στη χώρα επιχειρησιακοί πράκτορες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προμηθευτούν και να τοποθετήσουν τα εξαρτήματα μιας βόμβας», ανέφερε μία από τις πηγές που έχουν γνώση των πληροφοριών.

Πολλοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας θεωρούν ότι πυρηνικά υλικά που έχουν αποθηκευτεί εκ των προτέρων βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, αν όχι δεκαετίες, ανέφερε άλλη πηγή.

Με άλλα λόγια, η δυνατότητα του Ιράν να εξαπολύσει μια τέτοιου είδους επίθεση δεν έχει αυξηθεί, ανέφερε η δεύτερη πηγή. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το κίνητρο της Τεχεράνης.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας παρέπεμψε το ζήτημα στο Γραφείο του Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Το Ιράν θεωρεί απολύτως παράνομη τη χρήση χημικών όπλων»

Εκπρόσωπος της ιρανικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε δήλωσή του ότι το Ιράν «θεωρεί τη χρήση χημικών όπλων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες απολύτως παράνομη και απορρίπτει κατηγορηματικά, ενώ διαψεύδει απερίφραστα, τις ψευδείς και κατασκευασμένες κατηγορίες που διακινούνται σχετικά με αυτό το ζήτημα».

Ο εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε ρητά στις πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών σχετικά με ένα ενδεχόμενο σχέδιο χρήσης βρόμικης βόμβας.

Μια βρόμικη βόμβα διαφέρει σημαντικά από μια πυρηνική βόμβα, η οποία βασίζεται σε πυρηνική σχάση και είναι απείρως πιο καταστροφική.

Οι βρόμικες βόμβες μπορούν, ωστόσο, να διασπείρουν επικίνδυνη ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα σε απόσταση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων ή ακόμη και αρκετών χιλιομέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ενδεχόμενοι θάνατοι και τραυματισμοί είναι πιθανότερο να προκληθούν από την ίδια την έκρηξη και όχι από τη ραδιενέργεια.

Η κατασκευή τους δεν είναι δυσκολότερη από εκείνη οποιασδήποτε συμβατικής βόμβας. Η πραγματική δυσκολία έγκειται στην εξασφάλιση του ραδιενεργού υλικού.

«Ένα τέτοιο όπλο είναι όπλο τρομοκράτησης, όχι όπλο ακριβείας, όπως ακριβώς ένας βομβιστής αυτοκτονίας που ανατινάζεται», ανέφερε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τις νέες πληροφορίες. «Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας σε ανθρώπους και να καταστήσουν ορισμένες περιοχές ακατάλληλες για κατοίκηση».

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενδέχεται να είναι ο έγκαιρος εντοπισμός του σχεδίου.

Και στο βάθος… οι παρακολουθήσεις

Ένας βασικός νόμος περί παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να συλλέγουν επικοινωνίες αλλοδαπών, έληξε τον Ιούνιο, εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου σχετικά με τον τότε προσωρινό διευθυντή των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών του Τραμπ, Bill Pulte.

Οι εντολές παρακολούθησης που είχαν εγκριθεί πριν από τον Ιούνιο εξακολουθούν να ισχύουν, βάσει μεταβατικής διάταξης, έως τον Μάρτιο του 2027. Ωστόσο, εάν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, οι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία τους για τον εντοπισμό τρομοκρατικών σχεδίων, υποστηρίζει το CNN.

Σε επιστολή που εστάλη την περασμένη εβδομάδα στους Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς ηγέτες και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Todd Blanche, ο διευθυντής των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών Jay Clayton και ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe ζήτησαν την ανανέωση της ισχύος του νόμου.

Υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα «έθετε σε κίνδυνο τη ζωή τόσο των Αμερικανών εντός της χώρας όσο και των στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του αυξημένου επιπέδου απειλής για το οποίο ενημερώθηκε η Ομάδα των Οκτώ».

Τα μέλη της αποκαλούμενης «Ομάδας των Οκτώ» (Gang of 8), στην οποία συμμετέχουν οι τέσσερις επικεφαλής του Κογκρέσου και οι διακομματικοί επικεφαλής των επιτροπών Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, είχαν ενημερωθεί για το Ιράν αρκετές ημέρες πριν από την αποστολή της επιστολής.

Δεν είναι σαφές εάν η ενημέρωση αφορούσε ειδικά την απειλή χρήσης βρόμικης βόμβας ή χημικού όπλου στην Ουάσιγκτον.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν επίσης στενά μια άλλη πηγή πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους.

Οι New York Times ήταν η πρώτη εφημερίδα που δημοσίευσε σχετικό ρεπορτάζ για αυτές τις ανησυχίες.

Αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν κατηγορηματικά ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό ούτε την απαραίτητη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια επίθεση.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν οδηγήσει σε μια παράλληλη προσπάθεια σχεδιασμού μέτρων έκτακτης ανάγκης, με επίκεντρο τη διασφάλιση ότι το διπλωματικό και το προσωπικό των υπηρεσιών πληροφοριών στην περιοχή διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να προστατευθεί σε περίπτωση που αποτελέσει στόχο ιρανικής επίθεσης με χημικά όπλα, ανέφερε στο CNN μία από τις πηγές που γνωρίζουν τις πρόσφατες πληροφορίες.

Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ -Ιράν

Το σύνολο αυτών των κλιμακούμενων απειλών εκδηλώνεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των Στενών και την παύση των εχθροπραξιών δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει αποτελέσματα.

Παρότι μία από τις πηγές στην περιοχή επισήμανε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία, προς το παρόν καμία δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Μια περιφερειακή πηγή τόνισε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας. Στο διάστημα αυτό, ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να επιχειρήσουν να την υπονομεύσουν, λειτουργώντας ως «παράγοντες αποσταθεροποίησης».