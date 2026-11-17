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Η επιδημία του Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει εκτός ελέγχου έξι μήνες μετά την πρώτη αναφορά της, με τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων να συνεχίζει να αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η επιδημία, που προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος του ιού «Bundibugyo», εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη επιδημία που έχει καταγραφεί στο παρελθόν, προκαλώντας ανησυχία στους υπεύθυνους της δημόσιας υγείας

Παρά την τεράστια ροή βοήθειας, η έλλειψη πόρων, η απουσία μέτρων ασφάλειας και ο ανεπαρκής συντονισμός παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας, η οποία αποτελεί ήδη τη δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Η επιδημία, που προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος του ιού «Bundibugyo», εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη επιδημία που έχει καταγραφεί στο παρελθόν, προκαλώντας ανησυχία στους υπεύθυνους της δημόσιας υγείας.

Πάνω από 11.000 άτομα έχουν μολυνθεί και πάνω από 5.500 ⁠έχουν πεθάνει από την κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι μολύνσεις και οι θάνατοι αυξάνονται με ρυθμό διπλάσιο από αυτόν που παρατηρήθηκε κατά τους πρώτους έξι μήνες της επιδημίας στη Δυτική Αφρική το 2014-16, της μεγαλύτερης που έχει καταγραφεί ποτέ. Σε εκείνη την επιδημία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μολύνθηκαν πάνω από 28.600 άτομα και πέθαναν πάνω από 11.000, κυρίως στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Το Κονγκό έχει βιώσει πολλές επιδημίες Έμπολα, αλλά ποτέ σε τέτοια κλίμακα.

Αυτή είναι η 17η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό και ήδη ξεπερνά κατά πολύ την επιδημία του 2018-2020, που μέχρι πρότινος ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην κεντροαφρικανική αυτή χώρα. Εκείνη η επιδημία έληξε με 3.481 κρούσματα και 2.299 θανάτους.

Ανεπαρκής συντονισμός, έλλειψη ασφάλειας

Υγειονομικό προσωπικό, οχήματα και ομάδες επιτήρησης έχουν δεχτεί επιθέσεις σε κοινότητες που δεν εμπιστεύονται τους ξένους.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η ανασφάλεια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Η ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (Médecins Sans Frontières) ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ζωτικής σημασίας πόροι και προμήθειες εξακολουθούν να μην φτάνουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκτός του αρχικού επίκεντρου στην επαρχία Ιτούρι.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν κηρύξει απεργία λόγω των συνθηκών εργασίας και των μη καταβληθέντων μισθών, ενώ ορισμένοι δεν έχουν πληρωθεί από τον Αύγουστο, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κονγκό και αξιωματούχους του τομέα της υγείας. Ο Τέντρος ανέφερε ότι η καθυστέρηση επιβραδύνει την αντιμετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνηση του Κονγκό δηλώνει ότι καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος.

Έχουν δεσμευτεί περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά έχει εκταμιευθεί λιγότερο από το ήμισυ του ποσού αυτού, σύμφωνα με τον κορυφαίο οργανισμό δημόσιας υγείας της Αφρικής. Ο οργανισμός έχει καλέσει τους δωρητές να συνεργαστούν στενά με την Κινσάσα, προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη λόγω αλληλεπικάλυψης προσπαθειών.