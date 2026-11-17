Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, τραυματίστηκαν αρκετές δεκάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ωστόσο υπάρχουν αναφορές και για κάποιους που υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Σιδηροδρόμων της Τσεχίας, τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Πράγας.

Δείτε βίντεο

Záchranné práce stále probíhají v plném nasazení. Počet zraněných odhadujeme na nižší desítky. https://t.co/yLMzV1RAgZ — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026