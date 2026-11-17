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Τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 29,1 ευρώ για τη μετοχή της ΔΕΗ διατηρεί η AXIA Alpha Finance, εκτιμώντας ότι η υποχώρηση της κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο δεν μεταβάλλει τις θετικές προοπτικές του ομίλου.

Οι αναλυτές ξεχωρίζουν την επιβεβαίωση των ετήσιων στόχων, τις νέες προβλέψεις της διοίκησης για το 2027 και την πρόοδο των συζητήσεων με την Amazon Web Services (AWS) για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με προοπτική επέκτασης της επένδυσης στο 1 GW.

Στην ανάλυσή της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι η ΔΕΗ κατάφερε να απορροφήσει μέρος της σημαντικής αύξησης των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας την επιβάρυνση των πελατών της, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τους στόχους κερδοφορίας για το σύνολο του 2026.

Παρά τη μεταβλητότητα που συνεχίζεται και στο τέταρτο τρίμηνο, η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα βέβαιη για την επίτευξη προσαρμοσμένων EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρών κερδών περίπου 700 εκατ. ευρώ για το 2026.

Παράλληλα, έδωσε για πρώτη φορά προβλέψεις για το 2027, τοποθετώντας τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 2,8 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές συγκρίνονται με τις προβλέψεις της AXIA Alpha Finance για EBITDA 2,93 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 853 εκατ. ευρώ.

Πτώση 15% στα EBITDA του τρίτου τριμήνου

Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΔΕΗ διαμορφώθηκαν στα 573 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας πτώση 15% σε ετήσια βάση και υπολειπόμενα ελαφρώς των εκτιμήσεών της.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 211 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων να προσφέρει στήριξη.

Ωστόσο, η εικόνα του εννεαμήνου παρέμεινε θετική. Τα προσαρμοσμένα EBITDA έφθασαν τα 1,81 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 34,7%, στα 547 εκατ. ευρώ.

Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ικανοποιητική την επίδοση του τρίτου τριμήνου, δεδομένων των έντονων διακυμάνσεων στις αγορές ενέργειας.

Όπως εξηγούν, η ΔΕΗ αξιοποίησε την ιδιαίτερα ισχυρή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου να εφαρμόσει πιο σταδιακές αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τρίτο τρίμηνο, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων στο κόστος χονδρικής.

Η πολιτική αυτή, πάντως, δεν αναμένεται να επηρεάσει τους ετήσιους στόχους, καθώς η επιχείρηση προχώρησε σε μεγαλύτερες αυξήσεις τιμολογίων τον Οκτώβριο και ιδιαίτερα τον Νοέμβριο, ανταποκρινόμενη στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF.

Η AXIA Alpha Finance υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των συμβολαίων λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι κυμαινόμενου τιμολογίου, γεγονός που επιτρέπει την προσαρμογή των τιμών στις συνθήκες της αγοράς.

Η Ρουμανία και το πλεονέκτημα του καθετοποιημένου μοντέλου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη βελτίωση της κερδοφορίας της ΔΕΗ στη Ρουμανία, η οποία ενισχύθηκε από το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, η κατάργηση των ανώτατων ορίων στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες διασυνοριακών συναλλαγών του ομίλου, συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων στη συγκεκριμένη αγορά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής της ΔΕΗ, η οποία συνδυάζει την παραγωγή, την προμήθεια και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερες από μία αγορές.

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης στο καθετοποιημένο μοντέλο αποτυπώνεται, σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, και στις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν για το 2027.

Αν και ο στόχος για τα προσαρμοσμένα EBITDA των 2,8 δισ. ευρώ βρίσκεται χαμηλότερα από την εκτίμηση της AXIA Alpha Finance για 2,93 δισ. ευρώ, η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη άνω των 800 εκατ. ευρώ βρίσκεται κοντά στις προσδοκίες των αναλυτών.

Επενδύσεις 4,5 δισ. ευρώ το 2026 και 6,1 δισ. το 2027

Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος αποτελεί έναν ακόμη βασικό άξονα της ΔΕΗ.

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών στα περίπου 2,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητο τον στόχο για συνολικές επενδύσεις περίπου 4,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για το 2027, ο επενδυτικός σχεδιασμός προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση, με κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 6,1 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των επενδύσεων αποτυπώνεται ήδη στον καθαρό δανεισμό του ομίλου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, από 2,7 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, η αύξηση συνδέεται τόσο με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος όσο και με τις εποχικές πιέσεις στο κεφάλαιο κίνησης.

Συμφωνία με AWS για τα 300 MW έως το πρώτο τρίμηνο του 2027

Στο επίκεντρο επίσης βρίσκεται και το σχέδιο ανάπτυξης μεγάλου κέντρου δεδομένων στην Κοζάνη, για το οποίο η ΔΕΗ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Amazon Web Services.

Όπως αναφέρει η AXIA Alpha Finance, η διοίκηση εκτιμά ότι θα έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με την AWS για την αρχική επένδυση ισχύος 300 MW έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Αμέσως μετά, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, αναμένεται να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επέκταση του σχεδίου στο 1 GW.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη του έργου φαίνεται να κινείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ η διοίκηση αναφέρθηκε και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα, το οποίο ευνοεί επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, όπως αυτή που συζητείται με την AWS.

Επιβεβαιώνονται τα μερίσματα, στα 29,1 ευρώ η τιμή-στόχος

Η AXIA Alpha Finance σημειώνει ότι η διοίκηση επιβεβαίωσε και τις προβλέψεις για τα μερίσματα των επόμενων ετών.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ διατηρεί τον στόχο για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026 και 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2027.

Από την πλευρά της, η AXIA Alpha Finance δεν προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της για το 2026, προβλέποντας προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 2,448 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 709 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι αναλυτές θεωρούν ότι η ΔΕΗ παραμένει σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της, παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στο τρίτο τρίμηνο, με το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τις νέες επενδύσεις να στηρίζουν τις προοπτικές της.

Στο πλαίσιο αυτό, η AXIA Alpha Finance επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy για τη μετοχή της ΔΕΗ, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 29,1 ευρώ ανά μετοχή.

Optima Bank: Στις top επιλογές της Optima Bank η ΔΕΗ

Στα κορυφαία επενδυτικά της στοιχήματα για το 2026 διατηρεί τη ΔΕΗ η Optima Bank, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 24,60 ευρώ, παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των ετήσιων στόχων, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και στις προοπτικές ανάπτυξης μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία.

Με τιμή μετοχής τα 22,44 ευρώ, η Optima Bank υπολογίζει περιθώριο ανόδου 9%, επισημαίνοντας ότι η ΔΕΗ παραμένει μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της, παρά το γεγονός ότι η φετινή χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθεί με επίτευξη και όχι υπέρβαση των στόχων κερδοφορίας, όπως είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η ΔΕΗ παρουσίασε ένα ασθενέστερο τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα υψηλής συγκριτικής βάσης του 2025, αλλά διατήρησε ισχυρές επιδόσεις στο εννεάμηνο.

Επιβεβαίωση στόχων και για το 2027

Η διοίκηση της ΔΕΗ επανέλαβε την πρόβλεψη για EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ το 2026, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον στόχο για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2027, ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA 2,8 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη άνω των 800 εκατ. ευρώ και μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η Optima Bank επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της προβλεπόμενης κερδοφορίας έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω της πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνου που εφαρμόζει η ΔΕΗ. Ειδικότερα, ο όμιλος αντισταθμίζει σε ορίζοντα 12 μηνών το 50% του κόστους και των τιμολογίων του, περιορίζοντας την έκθεσή του στις διακυμάνσεις των ενεργειακών αγορών.

Κατά την εκτίμηση των αναλυτών, η επίδοση του εννεαμήνου ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη του στόχου των 2,4 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί προσδοκίες για σημαντική υπέρβασή του.

Επιταχύνεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ

Σημαντική πρόοδο καταγράφει η ΔΕΗ και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Optima Bank, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 προστέθηκαν 124 MW νέας ισχύος ΑΠΕ, ενώ το τρίτο τρίμηνο οι προσθήκες έφθασαν τα 326 MW.

Από την έναρξη του τέταρτου τριμήνου έχουν ήδη προστεθεί ακόμη 132 MW, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 57 MW στην Ουγγαρία.

Συνολικά, η διοίκηση αναμένει προσθήκες ισχύος 700 MW κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προβλέπει συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 4 δισ. ευρώ για το 2026, έναντι επενδύσεων 2,6 δισ. ευρώ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο εννεάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Optima Bank.

Data center: Προτεραιότητα στην Amazon για επέκταση στο 1 GW

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξελίξεις γύρω από το σχεδιαζόμενο κέντρο δεδομένων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Όπως αναφέρει η Optima Bank, η διοίκηση θεωρεί ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα data centers στην Ελλάδα είναι δίκαιο και ευνοϊκό για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η Amazon διατηρεί δικαίωμα προτεραιότητας έως τον Μάιο για την επέκταση του σχεδιαζόμενου κέντρου δεδομένων σε ισχύ 1 GW.

Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, η ΔΕΗ θα μπορεί να αναζητήσει πρόσθετες συμφωνίες με άλλους μεγάλους παρόχους υποδομών υπολογιστικού νέφους για την αξιοποίηση της υπόλοιπης διαθέσιμης ισχύος.

Η Optima Bank εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία για μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων, είτε με την Amazon είτε με άλλον μεγάλο πάροχο, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Πώς κινήθηκαν τα έσοδα και τα κόστη στο εννεάμηνο

Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η Optima Bank επισημαίνει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα υποχώρησε οριακά κατά 0,5%, ενώ στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 2,4%, λόγω των υψηλότερων τιμών και των ηπιότερων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, η ΔΕΗ κατέγραψε μικρές απώλειες μεριδίων αγοράς και στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στο 50%, από 51% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ στη Ρουμανία υποχώρησε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, στο 14%.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, τα συνολικά έσοδα του ομίλου παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση, στα 7,3 δισ. ευρώ, χάρη στα υψηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σκέλος του κόστους, οι δαπάνες που σχετίζονται με το πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 28% και το κόστος φυσικού αερίου κατά 16%, καθώς η χαμηλότερη θερμική παραγωγή αντιστάθμισε τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Αντίστοιχα, το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 υποχώρησε κατά 7%, στα 471 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των τιμών τους κατά 9%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25% σε ετήσια βάση.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση κατά 4% της μέσης τιμής στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας οδήγησε σε άνοδο του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3%, στα 1,5 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 63 εκατ. ευρώ, από 15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων και καθαρού δανεισμού

Κάτω από τη γραμμή των EBITDA, οι αποσβέσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε ετήσια βάση, στα 843 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8%, στα 307 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή των εσόδων ύψους 4,1 δισ. ευρώ από την ΑΜΚ και της λήξης της σύμβασης τιτλοποίησης.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αρνητικές στο εννεάμηνο, στα 1,06 δισ. ευρώ, ή 1,3 δισ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν οι καταβληθέντες τόκοι.

Σύμφωνα με την Optima Bank, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις αυξημένες επενδυτικές εκροές ύψους 2,3 δισ. ευρώ και την επιβάρυνση του κεφαλαίου κίνησης κατά 460 εκατ. ευρώ, οι οποίες υπερέβησαν τις ακαθάριστες λειτουργικές ταμειακές εισροές των 1,682 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα ύψους 4,1 δισ. ευρώ από την ΑΜΚ, αφού ληφθεί υπόψη και η καταβολή μερίσματος 387 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 2,3 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, στα 4,2 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,9, παραμένοντας σημαντικά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5 που έχει θέσει ο όμιλος.

Από την Ελλάδα το 76% της λειτουργικής κερδοφορίας

Η Optima Bank αναλύει και τη συνεισφορά των επιμέρους δραστηριοτήτων στην κερδοφορία του ομίλου.

Η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συνεισέφεραν συνολικά EBITDA 1,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 1,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας διανομής αυξήθηκε κατά 40 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 600 εκατ. ευρώ.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το 76% των EBITDA του ομίλου προήλθε από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 24% δημιουργήθηκε στο εξωτερικό, κυρίως στη Ρουμανία.

Η εκκρεμότητα με την ευρωπαϊκή έρευνα

Αναφορά γίνεται και στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση και μεταφέρει η Optima Bank, η ολοκλήρωση της έρευνας δεν αναμένεται πριν από το 2029.

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, η σχετική επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα αφορά την επόμενη δεκαετία.

Διατηρεί τη ΔΕΗ στις κορυφαίες επιλογές της

Συνολικά, η Optima Bank εκτιμά ότι η ΔΕΗ παρουσίασε ένα ασθενέστερο τρίτο τρίμηνο, χωρίς όμως να ανατρέψει τη θετική εικόνα του εννεαμήνου ή την προοπτική επίτευξης των ετήσιων στόχων.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος έως το 2030, η επέκταση των ΑΠΕ και οι πιθανές συμφωνίες στον τομέα των κέντρων δεδομένων παραμένουν στο επίκεντρο της επενδυτικής αξιολόγησης.

Για τους λόγους αυτούς, η Optima Bank διατηρεί τη ΔΕΗ μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών της επιλογών για το 2026, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 24,60 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 9% από την τιμή αναφοράς των 22,44 ευρώ.