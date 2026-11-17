Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε υποβάθμιση της Coca-Cola HBC σε Hold από Buy και μείωση της τιμής-στόχου στα 52 ευρώ, από 61,7 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Eurobank Equities, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον των δραστηριοτήτων του ομίλου στη Ρωσία επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι αναλυτές αφαιρούν πλέον πλήρως τη ρωσική δραστηριότητα από την αποτίμησή τους, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και οι αυστηροί περιορισμοί σε ενδεχόμενη πώλησή τους, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για την εταιρεία.

Παράλληλα, η Eurobank Equities αφαιρεί τη μετοχή από τη λίστα των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της, παρότι εξακολουθεί να αναγνωρίζει τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου.

Όπως εξηγεί, ο συνδυασμός γεωπολιτικής αβεβαιότητας, περιορισμένου περιθωρίου ανόδου και σχετικά υψηλών αποτιμήσεων ενδέχεται να κρατήσει τη μετοχή σε στενό εύρος διακύμανσης το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο οι ρωσικές θυγατρικές

Η ανάλυση της Eurobank Equities έρχεται μετά από δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, σύμφωνα με το οποίο η ρωσική ζυθοποιία Bochkari ζήτησε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τεθούν υπό εξωτερική διαχείριση οι ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC, Multon και Multon Partners, με την ίδια να αναλαμβάνει ρόλο προσωρινού διαχειριστή.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το αίτημα είχε εξασφαλίσει μερική κυβερνητική υποστήριξη.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν είχε γνώση τέτοιου αιτήματος, ενώ ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε να σχολιάσει εσωτερική ή επίσημη αλληλογραφία.

Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η τοποθέτηση αυτή δεν επιβεβαιώνει πως η πρόταση εξετάζεται σε προεδρικό επίπεδο, αλλά ούτε συνιστά επίσημη απόρριψή της.

Κατά συνέπεια, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τους αναλυτές να υπενθυμίζουν το προηγούμενο της Carlsberg, της οποίας οι ρωσικές δραστηριότητες τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση το 2023, πριν πωληθούν στα τέλη του 2024.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, αναδεικνύει τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση στον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων από τους μετόχους.

Στα 2,7 δισ. ευρώ η ενδεικτική αξία των ρωσικών δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία αποτίμησης που επικαλείται η Eurobank Equities.

Σύμφωνα με την Kommersant, η INFOLine-Analytics αποτίμησε ενδεικτικά τις ρωσικές δραστηριότητες της Coca-Cola HBC σε 245 δισ. ρούβλια, ή περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 150 δισ. ρούβλια, περίπου 1,6 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ τα υπόλοιπα 95 δισ. ρούβλια, περίπου 1 δισ. ευρώ, αφορούν τα ταμειακά διαθέσιμα.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση είναι χαμηλότερη από τα περίπου 3,5 δισ. ευρώ που απέδιδε προηγουμένως η Eurobank Equities στη Ρωσία, στο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών της.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρωσική αγορά έχει δυσανάλογα μεγάλη συνεισφορά στην κερδοφορία της Coca-Cola HBC σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων.

Πριν από την ενσωμάτωση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 15% των συνολικών όγκων του ομίλου, αλλά το 20%-25% των λειτουργικών κερδών EBIT.

Η υψηλότερη κερδοφορία συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο βασίζεται κυρίως σε τοπικά εμπορικά σήματα, τις περιορισμένες αγορές συμπυκνωμάτων και τα έσοδα από τόκους επί των συσσωρευμένων ταμειακών διαθεσίμων.

Ωστόσο, τα περίπου 1 δισ. ευρώ μετρητών που διατηρούνται στη Ρωσία εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμούς επαναπατρισμού.

Οι περιορισμοί σε ενδεχόμενη πώληση

Πέρα από το ενδεχόμενο επιβολής εξωτερικής διαχείρισης, η Eurobank Equities εξετάζει και τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζε η Coca-Cola HBC εάν επιχειρούσε να πουλήσει τις ρωσικές δραστηριότητές της.

Όπως εξηγεί, το πλαίσιο αποεπένδυσης από τη Ρωσία έγινε αυστηρότερο τον Οκτώβριο του 2024 και προβλέπει, κατά κανόνα, δύο βασικές προϋποθέσεις.

Η πρώτη είναι η εφαρμογή ελάχιστης έκπτωσης 60% επί της ανεξάρτητα εκτιμημένης αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Η δεύτερη αφορά υποχρεωτική εισφορά στον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους τουλάχιστον 35% της ίδιας αξίας, πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Η Eurobank Equities διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη εισφορά μπορεί να επιβαρύνει είτε τον αγοραστή είτε τον πωλητή, με την τελική κατανομή του οικονομικού βάρους να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια συμφωνημένη πώληση θα μπορούσε να αποφέρει στην Coca-Cola HBC σημαντικά χαμηλότερο τίμημα από την εκτιμώμενη αξία των δραστηριοτήτων της.

Από 130 εκατ. έως 1,1 δισ. ευρώ τα πιθανά έσοδα

Με βάση την ενδεικτική αποτίμηση των 2,7 δισ. ευρώ, η Eurobank Equities υπολογίζει ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής έκπτωσης 60% θα περιόριζε το τίμημα μιας πιθανής πώλησης σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εισφορά στον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό θα ανερχόταν σε περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Ανάλογα με το ποιος θα αναλάμβανε το κόστος της εισφοράς, τα καθαρά έσοδα για την Coca-Cola HBC θα μπορούσαν θεωρητικά να κυμανθούν από μόλις 130 εκατ. ευρώ έως 1,1 δισ. ευρώ.

Σε όρους ανά μετοχή, τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 0,40 έως 2,90 ευρώ, πριν ληφθούν υπόψη προσαρμογές που σχετίζονται με την ιδιοκτησιακή δομή και τους περιορισμούς μεταφοράς κεφαλαίων.

Η Eurobank Equities υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ενδεικτικά σενάρια, καθώς η αποτίμηση που δημοσιεύθηκε δεν αποτελεί επίσημη εκτίμηση των ρυθμιστικών αρχών.

Σε περίπτωση πλήρους κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς αποζημίωση, οι συνέπειες για την Coca-Cola HBC θα ήταν σημαντικά δυσμενέστερες.

Η αγορά έχει ήδη αφαιρέσει μεγάλο μέρος της αξίας της Ρωσίας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, οι ρωσικές δραστηριότητες της Coca-Cola HBC συνεισφέρουν περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως στις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση των εξελίξεων, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι αυτή η υποχώρηση υποδηλώνει πως η αγορά αποδίδει πλέον ελάχιστη έως μηδενική αξία στις ρωσικές δραστηριότητες.

Παρά ταύτα, οι αναλυτές θεωρούν ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις των ρωσικών αρχών και το ύψος τυχόν μελλοντικής ανάκτησης αξίας μπορεί να διατηρήσει αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές.

Αυτό, με τη σειρά του, ενδέχεται να περιορίσει τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης που είναι διατεθειμένη να αποδώσει η αγορά στη μετοχή.

Γιατί μειώνεται η τιμή-στόχος στα 52 ευρώ

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Eurobank Equities αποφασίζει να αφαιρέσει πλήρως τη Ρωσία από το μοντέλο αποτίμησης της Coca-Cola HBC.

Η αλλαγή οδηγεί σε μείωση της τιμής-στόχου στα 52 ευρώ ανά μετοχή, από 61,7 ευρώ προηγουμένως, και σε υποβάθμιση της σύστασης σε Hold από Buy.

Παράλληλα, η μετοχή αφαιρείται από τη λίστα των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της χρηματιστηριακής.

Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, εξαιρουμένης της Ρωσίας αλλά συμπεριλαμβανομένης της Coca-Cola Beverages Africa, η Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται με δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς EBITDA (EV/EBITDA) περίπου 11,5 φορές για το 2027 και με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 21,4 φορές.

Οι αποτιμήσεις αυτές αντιστοιχούν σε premium άνω του 20% έναντι της διάμεσης αποτίμησης του κλάδου.

Βέβαια, η Eurobank Equities εξακολουθεί να θεωρεί ελκυστική την υποκείμενη αναπτυξιακή προοπτική της Coca-Cola HBC, ωστόσο εκτιμά ότι η σχετικά απαιτητική αποτίμηση, ακόμη και χωρίς τη Ρωσία, σε συνδυασμό με το περιορισμένο περιθώριο ανόδου έως τη νέα τιμή-στόχο και την παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, θα μπορούσαν να κρατήσουν τη μετοχή σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης βραχυπρόθεσμα.

Έτσι, η υποβάθμιση δεν αντανακλά αλλαγή στην εκτίμηση για τις βασικές επιχειρηματικές προοπτικές του ομίλου, αλλά την απόφαση της Eurobank Equities να μην αποδίδει πλέον αξία στις ρωσικές δραστηριότητες, όσο παραμένει αβέβαιο το καθεστώς ελέγχου και η δυνατότητα ανάκτησης της αξίας τους.